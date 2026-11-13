Caminata a El Quinche cierra vías y modifica acceso al aeropuerto de Quito

Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

La caminata a El Quinche generará restricciones a la circulación vehicular desde las 18:00 de este viernes 13 de noviembre de 2026. La medida incluye el cierre total de un tramo de la avenida Panamericana Norte, a la altura de Calderón, para permitir el desplazamiento de las personas que participarán en la romería de la virgen.

Además, la Policía Nacional informó que se implementarán seis cierres viales en sectores que conectan con el santuario ubicado en el nororiente de Quito.

La suspensión de la circulación se aplicará en rutas utilizadas por aproximadamente 500 000 peregrinos. Los creyentes realizan su recorrido hacia el santuario desde este viernes 13 hasta el domingo 15 de noviembre.

Los puntos donde se restringirá el tránsito

Los cierres previstos para la caminata a El Quinche abarcan varios tramos estratégicos de conexión entre Quito y las parroquias cercanas al santuario.

Los sectores afectados son seis tramos:

La av. Panamericana Norte, desde Calderón, el peaje de Oyacoto, el puente de Guayllabamba y el nuevo redondel de esa parroquia.

Desde el peaje Cochasquí, puente El Pisque, redondel del Escuadrón de Carreteras y calle San Ramón, en la antigua vía Guayllabamba – El Quinche.

Entre el peaje de Cangagua y la Y de Cusubamba.

En el redondel de Tababela y Moneda.

En el redondel de Palugo y Pifo.

Entre el redondel de Píntag y Colibrí, en el valle de Los Chillos.

La circulación vehicular quedará suspendida totalmente desde las 18:00 en estos tramos para facilitar el paso de los peregrinos. El paso se reabrirá a las 07:00 del sábado 14 de noviembre.

Así funcionará el acceso al Aeropuerto de Quito

Durante la caminata a El Quinche, el acceso al aeropuerto Mariscal Sucre tendrá modificaciones.

El ingreso a la terminal aérea será únicamente por la Ruta Viva. Además, se suspenderá el acceso en el sector de Oyacoto, por lo que quedará cerrado el ingreso norte hacia la ruta Collas en ese punto.

Las personas que tengan vuelos programados deberán utilizar la vía E35, continuar por la Ruta Viva y avanzar por los redondeles de Pifo y Tababela para llegar al aeropuerto.

La ruta permanecerá habilitada y será la única opción de ingreso y salida de la terminal aérea durante el desarrollo de las restricciones, informó Samuel Rodríguez, jefe zonal operativo de Control del Tránsito y Seguridad de la Policía Nacional del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) en radio Vigía.

🚦 CIERRES VIALES 👮 📢 Comprometidos con la seguridad vial y peatonal, informamos a la ciudadanía los cierres viales y las rutas alternas a desarrollarce los días 13, 14 y 15 de noviembre por la Peregrinación de la Santísima Virgen del Quinche. #ServirYProtegerConFirmeza https://t.co/DqecqNVZxU — Policía Ecuador Quito – Zona 9 (@PoliciaEcZona9) November 12, 2026

Cierres se repetirán durante el fin de semana

La suspensión vehicular en los seis tramos señalados se mantendrá hasta las 07:00 del sábado 14 de noviembre.

Posteriormente, a las 18:00 de ese mismo día, los cierres volverán a aplicarse para permitir que los peregrinos inicien nuevamente su recorrido hacia el santuario de El Quinche.

De esta manera, la caminata a El Quinche tendrá afectaciones viales en distintos momentos del fin de semana.

Transporte público y vehículos pesados tendrán restricciones

Las medidas también alcanzan al transporte público que conecta Quito con El Quinche.

Los buses que salen desde las terminales de Río Coca y Quitumbe hacia ese destino no estarán habilitados. En su lugar, únicamente circularán 40 unidades que partirán desde las 02:30 desde el santuario para apoyar el desplazamiento de los peregrinos, explicó el oficial.

Por otro lado, los vehículos pesados deberán utilizar rutas alternas o esperar hasta que se restablezca la circulación. La vía Culebrillas permanecerá habilitada exclusivamente para automotores livianos.

Más información sobre la caminata a El Quinche

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