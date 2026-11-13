Todo lo que debes saber antes de salir a la romería a El Quinche

Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

La romería al Santuario de la Virgen de El Quinche es una de las manifestaciones religiosas más importantes de Ecuador. Cada año, miles de fieles recorren largas distancias para participar en esta tradición. Muchos realizan la caminata durante la noche y la madrugada, por lo que deben tomar precauciones para evitar problemas de salud y otros incidentes en el trayecto.

Ante esta movilización, el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito difundió una serie de recomendaciones para quienes participarán en la peregrinación. Las indicaciones incluyen preparativos antes de salir, los artículos que deben llevar los caminantes, medidas de seguridad durante el recorrido y cuidados especiales para quienes viajan con niños o adultos mayores.

Preparación y artículos necesarios para la caminata

Los Bomberos de Quito recomiendan comenzar la preparación con suficiente anticipación. El descanso del día anterior es importante, al igual que mantener una alimentación saludable con productos ligeros y nutritivos.

La elección del calzado también puede influir en la comodidad durante el recorrido. La institución aconseja utilizar zapatos deportivos cómodos y, de preferencia, que los peregrinos ya hayan usado. Estrenar zapatos o llevar prendas que puedan provocar rozaduras puede generar molestias durante la caminata.

La vestimenta debe responder a las condiciones climáticas. Por eso, los participantes necesitan ropa abrigada e impermeable para protegerse del frío y la lluvia. También deben planificar la ruta y acordar un punto de encuentro con sus acompañantes.

La mochila debe incluir agua suficiente para mantenerse hidratados y alimentos que permitan recuperar energías, como frutas, barras de cereal o refrigerios saludables. Para los tramos nocturnos, es importante llevar una linterna o lámpara frontal.

Entre los artículos necesarios también constan un cargador portátil para el teléfono celular, el documento de identidad y pequeñas cantidades de dinero en efectivo. Los caminantes deben llevar protector solar, gorra o sombrero, pañuelos y toallitas húmedas.

El equipo básico de primeros auxilios debe incluir curitas y vendas. A esto se suman los medicamentos personales de quienes necesiten utilizarlos durante el trayecto.

Cómo evitar incidentes durante el recorrido y al llegar al Santuario

Durante la caminata, los Bomberos aconsejan avanzar al ritmo de cada persona y evitar esfuerzos físicos excesivos. Los peregrinos deben realizar pausas periódicas para descansar y beber agua con frecuencia, incluso cuando no sientan sed.

También deben evitar correr, empujar a otras personas o caminar por zonas no habilitadas. La institución recuerda que los participantes no deben consumir bebidas alcohólicas y recomienda permanecer junto al grupo, sobre todo durante la noche y la madrugada.

El respeto a las señales de tránsito y a las indicaciones del personal de seguridad forma parte de las medidas de prevención. Si una persona presenta mareos, debilidad, dolor en el pecho o dificultad para respirar, debe detenerse y solicitar asistencia médica. Para atender estas necesidades, los peregrinos pueden acudir a los puntos de hidratación y atención prehospitalaria habilitados.

Quienes realicen la romería con niños o adultos mayores deben evaluar previamente sus condiciones físicas. Esta revisión permitirá determinar si pueden afrontar una caminata prolongada. Además, los Bomberos recomiendan evitar que los niños pequeños participen en recorridos nocturnos con grandes aglomeraciones.

Los menores deben llevar una tarjeta de identificación con un número de contacto y permanecer siempre bajo la supervisión de sus acompañantes. También es necesario establecer un punto de encuentro por si alguien se separa del grupo.

Al llegar al Santuario de El Quinche, los peregrinos deben descansar y recuperar energías antes de continuar con las actividades religiosas. Durante su permanencia, deben respetar los espacios de oración y las indicaciones del personal de seguridad, cuidar sus pertenencias y evitar las aglomeraciones en los accesos y salidas.

Finalmente, la institución aconseja organizar el regreso con anticipación y establecer un punto de encuentro con los acompañantes. Los Bomberos recuerdan que la prevención permite participar en esta manifestación de fe sin poner en riesgo la integridad propia ni la de otras personas.

👨‍🚒 #SalvamosVidas | Te dejamos las siguientes recomendaciones para que te mantengas seguro durante la Romería a El Quinche. 🚑 Recuerda que nuestro equipo estará desplegado en varios puntos del recorrido para brindarte ayuda si lo necesitas. 📞 En caso de emergencia llama al 9-1-1. #BomberosQuito — Bomberos Quito (@BomberosQuito) November 13, 2026

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