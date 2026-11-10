Cierres viales, restricciones, vigilancia y apoyo para la romería a El Quinche

Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de noviembre de 2026

La peregrinación de la Virgen de El Quinche movilizará a más de 3 200 funcionarios de distintas instituciones entre el viernes 13 y el domingo 15 de noviembre de 2026. El operativo contempla cierres viales en la Panamericana Norte y en el perímetro del santuario, controles al transporte público y un dispositivo de seguridad con policías, bomberos, agentes metropolitanos y personal de salud.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) desplegará 487 agentes civiles de tránsito para ejecutar los cierres y controlar la circulación durante las jornadas de la romería. El plan también incluye cuatro rutas para los peregrinos, puestos de atención médica y vigilancia con cámaras y drones.

Cierres viales durante dos jornadas

La AMT aplicará dos jornadas principales de restricciones. La primera comenzará a las 18:00 del viernes 13 de noviembre y concluirá el sábado 14, en horas de la mañana. La segunda empezará a las 18:00 del sábado 14 y terminará el domingo 15, también durante la mañana.

La apertura de las vías será progresiva, según el monitoreo del desplazamiento de los feligreses y el avance de la romería.

En la Panamericana Norte, los cierres abarcarán intersecciones con las siguientes calles y avenidas:

García Moreno y Carapungo.

Calixto Muzo y Juana Becerra.

Oe8L, Juan Cruz Valle y María Tila.

Paquisha, Leonidas Proaño y Pedro de la Gasca.

Carapungo, José M. Guarderas y Las Semillas.

Kilómetro 0, Lizardo Becerra y José María Becerra.

Ulpiano Becerra, Humberto Cabezas y Los Pinos.

Pasaje Cenepa, San Camilo y José Viteri.

El operativo también contempla restricciones en la Panamericana Norte y García Moreno, en el giro semafórico Coca-Cola y en otros puntos de conexión con el sector de Carapungo.

Restricciones en el perímetro de El Quinche

Desde las 19:00 del viernes 13, la AMT cerrará el tramo entre las calles Carchi, Quito y la vía estatal E-35. En ese sector, solo podrán ingresar vehículos de residentes.

El sábado 14, desde las 08:00, también cerrarán las calles Cuenca y Pichincha para proteger a los asistentes que lleguen al santuario.

Los peregrinos podrán utilizar cuatro rutas de acceso: Tumbaco-El Quinche, El Colibrí-El Quinche, Calderón-El Quinche y Cusubamba-El Quinche.

Transporte público desde Río Coca y Quitumbe

Las unidades que salgan desde las terminales de Río Coca y Quitumbe ingresarán a El Quinche por las calles Carchi, Tungurahua, Checa y Guayaquil. Después tomarán Carchi y Tungurahua hasta conectarse con la E-35.

Los buses que salgan desde el Valle de los Chillos utilizarán la E-35 y la calle Olmedo para retornar a la vía estatal.

Para el viaje de regreso hacia Quito, los usuarios encontrarán las unidades en la calle Ambato. Los buses con destino al Valle de los Chillos partirán desde la calle Olmedo.

El transporte público ocupará la calle Luis León como zona de estacionamiento. El personal despachará las unidades en grupos de 20 personas para recoger a los pasajeros. Además, los equipos de fiscalización revisarán el estado físico de los vehículos y los documentos de las unidades y sus conductores en varios puntos de control.

Ruta al aeropuerto y restricción para carga pesada

Durante la romería, el plan contempla dos recorridos para mantener la conexión con el aeropuerto de Quito.

En sentido Quito-aeropuerto, los vehículos circularán por la avenida Simón Bolívar, Ruta Viva, avenida Interoceánica, E-35 y el conector de Alpachaca. En sentido aeropuerto-Quito, utilizarán el conector de Alpachaca, E-35, avenida Interoceánica, Ruta Viva y avenida Simón Bolívar.

En la avenida Interoceánica, entre el redondel de Puembo y el intercambiador de Pifo, el carril derecho quedará para peatones y el izquierdo permitirá el tránsito vehicular.

La AMT también restringirá la circulación de vehículos de carga pesada en el redondel de Zámbiza desde las 18:00 del viernes 13 y del sábado 14 de noviembre. Estas unidades tomarán la avenida Eloy Alfaro como desvío para evitar la Panamericana Norte.

Más de 3 200 funcionarios en el operativo de seguridad

La Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos, los agentes metropolitanos, el personal de tránsito y los equipos de atención prehospitalaria participarán en el despliegue. La coordinación interinstitucional funcionará desde un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el colegio Matovelle, en El Quinche.

El dispositivo contempla nueve puestos de comando con hidratación y atención médica, además de tres equipos móviles en las rutas y el Campo Mariano. Las cámaras y los drones permitirán vigilar los tramos con mayor concentración de peregrinos.

Gustavo Chiriboga, secretario general de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos, explicó que el monitoreo dará prioridad a las aglomeraciones y a la atención de incidentes. Desde el PMU, la Secretaría de Seguridad recibirá reportes y coordinará el envío de refuerzos a los sectores que lo requieran.

El operativo también incluye controles al comercio no autorizado, al expendio de bebidas alcohólicas y al uso de tanques de gas en el trayecto.

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