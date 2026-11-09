Romería de El Quinche contará con 3 200 integrantes en el operativo de seguridad en Quito

Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de noviembre de 2026

Más de 3 200 integrantes de los equipos operativos participarán en el dispositivo de seguridad que el Municipio de Quito prepara para la romería al Santuario de la Virgen de El Quinche. El operativo cubrirá el recorrido de los peregrinos durante tres días: desde el viernes 13 hasta el domingo 15 de noviembre de 2026.

La Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos coordinará el trabajo de policías, agentes metropolitanos de control, personal de tránsito, bomberos y equipos privados de atención prehospitalaria.

El objetivo del plan consiste en atender emergencias, controlar las aglomeraciones y mantener la movilidad en las vías que conducen al santuario.

Nueve puestos de comando para atender emergencias

El Municipio instalará un Puesto de Mando Unificado en el colegio Matovelle de El Quinche. Desde ese punto, la Secretaría de Seguridad recibirá reportes del recorrido y coordinará la respuesta de las instituciones, así como el envío de refuerzos cuando surjan incidentes.

El operativo también contará con nueve puestos de comando. Cada uno tendrá un punto de hidratación y una carpa para atención prehospitalaria.

Los equipos cubrirán sectores como Oyacoto, el puente y el redondel de Guayllabamba, Cruz de la Victoria y Novopam. Además, tres grupos móviles recorrerán las vías de acceso y el Campo Mariano.

Cámaras y drones para controlar las aglomeraciones

El monitoreo tecnológico forma parte del dispositivo municipal. La Secretaría de Seguridad utilizará cámaras y drones para vigilar los tramos con mayor concentración de personas y organizar el paso de los peregrinos.

El secretario general de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos, Gustavo Chiriboga, señaló que las aglomeraciones representan uno de los principales riesgos durante la romería. Una persona podría quedar atrapada entre la multitud o perder de vista a sus familiares.

Controles al comercio y coordinación del tránsito

La Policía Nacional y los equipos municipales mantendrán presencia en los puntos de mayor afluencia. El personal ejecutará controles al comercio no autorizado, al expendio de licor y al uso de cocinas y cilindros de gas.

La Agencia Metropolitana de Tránsito coordinará los cierres y las reaperturas de las vías. También mantendrá despejados los accesos para facilitar el paso de las ambulancias durante la jornada.

El plan contempla así tareas de seguridad, movilidad y asistencia médica a lo largo de la ruta que conecta Quito con el Santuario de la Virgen de El Quinche.

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