Rescatan a una persona en una peña en la romería a El Quinche

Una persona que participaba de la romería a El Quinche se desvió de la ruta y resultó lesionada, este sábado 22 de noviembre de 2025.

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El incidente ocurrió en el sector de Oyacoto, al norte de Quito, en la parroquia Calderón. Este es el primer tramo que toman los caminantes cuando realizan esta romería hacia el Santuario de El Quinche.

Lo que se conoce del rescate del feligrés

El incidente ocurrió en horas de la madrugada de este sábado. La persona se salió del camino habilitado por las autoridades y decidió bajar por una peña. Esto provocó que quede atrapado en una “pendiente de difícil acceso”, según lo reportado por los Bomberos de Quito.

En el video compartido en redes sociales por esta institución se ve a un miembro del cuerpo de rescate descendiendo con la persona atrapada por la pendiente de roca. Mientras más bomberos esperan en la parte inferior y superior de la peña.

🧑🏻‍🚒 #Atención | Hoy, es el segundo día de la caminata hacia El Quinche y queremos recordarles algo muy importante. Por su seguridad, sigan siempre las rutas oficiales. Estas vías están pensadas para protegerlos y evitar situaciones de riesgo que pueden ocurrir al tomar caminos… pic.twitter.com/37eQZQT8d1 — Bomberos Quito (@BomberosQuito) November 22, 2025

Finalmente, la persona fue rescatada y trasladada a un lugar seguro.

La ruta de la romería a El Quinche

Este incidente pone en evidencia la importancia de que los feligreses se circunscriban estrictamente a las rutas habilitadas por las autoridades para la romería a El Quinche. Los corredores peatonales designados están pensadas “para protegerlos y evitar situaciones de riesgo que pueden ocurrir al tomar caminos improvisados”, aseguraron los Bomberos en su tuit.

Cabe recordar que, para la romería de este año, las autoridades del Cuerpo de Bomberos de Quito, la Policía Nacional del Ecuador y otros organismos de gestión del riesgo activaron un plan de contingencia que integra más de 3 000 agentes entre fuerzas de movilidad, salud y atención prehospitalaria.

Recomendaciones para los peregrinos

Verificar previamente el mapa oficial de la romería y los puntos de apoyo sanitario y logística.

Evitar atajos o senderos no autorizados, por “atractivos y cortos” que parezcan.

Atender las indicaciones de los operativos, que disponen de cerramientos viales y corredores seguros.

Caminar en grupo cuando sea posible y contar con medios de comunicación en caso de emergencia.

Mantenerse hidratado, usar calzado adecuado y llevar identificación personal.

La reiteración de este tipo de contingencias en la romería al Santuario de El Quinche demuestra que la autonomía de cada peregrino y sus medidas de seguridad son clave para prevenir accidentes.