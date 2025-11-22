Cómo ayudar a Fundación Lucky: los 900 perritos que se quedaron sin hogar aún necesitan ayuda

La Fundación Lucky, hogar de cerca de 900 perros rescatados, vivió una de sus jornadas más críticas la tarde del 20 de noviembre de 2025.

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Las intensas precipitaciones sobre Quito provocaron el colapso de varias áreas de sus instalaciones. Así lo detalló EL COMERCIO.

😭 Fundación Lucky: el golpe de la naturaleza no fue el final

Los techos cedieron ante la fuerza de la tormenta, lo que dejó completamente anegados los espacios de resguardo de los animales.

El equipo del refugio expresó su desolación en un mensaje compartido en su cuenta de Instagram Fundación Lucky. “El único hogar que han conocido después de que el mundo les dio la espalda. Hoy lo ven destruido, hecho pedazos”, lamentaron.

Las imágenes que difundió la fundación mostraron el desastre: colchas, camas y colchones empapados.

También se vieron muebles destruidos, calefactores dañados y áreas totalmente inundadas.

Algunos perros quedaron cubiertos de granizo, sin un espacio seco para pasar la noche.

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⛈️ Una noche sin energía y bajo riesgo inminente

La emergencia se complicó aún más con el corte de energía eléctrica en todo el predio, confirmó la organización.

El personal de la fundación intentó habilitar rincones seguros para evitar que los animales quedaran expuestos a la intemperie.

La magnitud de los daños y la gran cantidad de perros hacían la tarea muy difícil, como reportó EL COMERCIO.

Estos animales dependen del refugio para sobrevivir, llegando allí después de ser rescatados de abandono, maltrato o condiciones extremas.

Sin embargo, la situación se agrava por un riesgo inminente que va más allá de la tormenta.

💔 ¿Qué se necesita para mantener a salvo a casi mil vidas?

La emergencia obligó a la Fundación Lucky a solicitar apoyo inmediato de la ciudadanía. Necesitan mantas, colchas, plásticos, colchones, camas y carpas. También requieren madera, herramientas, lonas, alimento para mascotas, aportes económicos y voluntariado, según detallaron en redes.

Artículos que necesita Fundación Lucky.

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🙏 Cómo la esperanza se levanta desde los escombros

Medios locales detallaron las opciones para ayudar a la Fundación Lucky desde Ecuador y el extranjero.

La fundación habilitó canales oficiales de donación, detallando cuentas bancarias, contacto directo y opciones como PayPal. La ayuda física también es vital.

A través de su Instagram Fundación Lucky, la organización reiteró su profunda gratitud: “Gracias, gracias por no dejarnos solos en los momentos más difíciles”.

El centro de acopio de donaciones físicas como láminas de zinc, cemento, casas para perros, camas y cobijas está en el norte de Quito, sector La Ofelia, previa coordinación al 0963819071.

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