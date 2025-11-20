La Fundación Lucky, un refugio que acoge a cerca de 900 perros rescatados en diferentes condiciones, vivió una de sus jornadas más críticas la tarde de este 20 de noviembre dde 2025.

Tormenta destruye refugio de 900 perros en Quito este 20 de noviembre de 2025

Las intensas precipitaciones que cayeron sobre Quito provocaron el colapso de varias áreas de sus instalaciones. Los techos cedieron ante la fuerza de la tormenta y dejaron completamente anegados los espacios donde los animales duermen y se resguardan.

“El único hogar que han conocido después de que el mundo les dio la espalda. Hoy lo ven destruido, hecho pedazos, como si la tormenta también quisiera quitarles lo poco que les quedaba”, expresó el equipo del refugio en un mensaje compartido en redes sociales.

Las imágenes difundidas por la fundación muestran colchas, camas y colchones empapados. También hay muebles destruidos, calefactores dañados y áreas totalmente inundadas.

Algunos perros quedaron cubiertos de granizo, sin un espacio seco para pasar la noche. La fundación confirmó también que la energía eléctrica se cortó en todo el predio, lo que complicó aún más la emergencia.

Daños severos y una noche crítica en el refugio

El personal de la Fundación Lucky explicó que intenta habilitar rincones seguros para evitar que los animales queden expuestos a la intemperie.

La tarea resulta compleja por la magnitud de los daños y la gran cantidad de perros que dependen del refugio para sobrevivir. Llegan a ese espacio después de ser rescatados de abandono, maltrato o condiciones extremas.

La situación se agrava por otro riesgo inminente: el desalojo del terreno donde funciona actualmente el refugio. La organización atraviesa un proceso legal que podría obligarla a dejar el lugar en los próximos días. “Recuerden que de aquí nos están botando. Estamos atados, sin opciones, sin un lugar seguro,

mientras casi mil animales dependen de nosotros en medio de esta tormenta”.

Fundación Lucky pide ayuda urgente en Quito

La emergencia llevó a la fundación a solicitar apoyo inmediato de la ciudadanía. Requieren:

Mantas, colchas y plásticos

Colchones, camas y carpas

Madera, herramientas y lonas

Alimento para mascotas, aportes económicos y voluntariado

El equipo de Lucky reiteró que toda ayuda resulta vital para afrontar las próximas horas y proteger a los animales afectados.