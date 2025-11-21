Ecuador presentó el proyecto ‘Guardianes del Jaguar’, una herramienta que busca mejorar la conservación del felino en la Amazonía. El plan nace del trabajo conjunto entre la WWF y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (Uicn).

Una herramienta para la conservación del jaguar en Ecuador

El jaguar enfrenta amenazas constantes en Ecuador. Además, el país no contaba con un sistema que midiera de forma clara la efectividad de su protección. Por eso, WWF y Uicn desarrollaron un manual con indicadores y criterios de monitoreo.

Durante dos años, los equipos aplicaron la herramienta en la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno. El proyecto registró un 68% de efectividad en conservación, un resultado “muy importante” frente a la escasa capacidad de medición previa, explicó a EFE Estefanía Arias, gerenta del programa de WWF.

Un felino bajo presión en toda la región

El jaguar enfrenta riesgos en toda su distribución, que va desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina. En el corredor trinacional entre Colombia, Ecuador y Perú, los especialistas calculan entre 1 200 y 2 000 ejemplares.

Las amenazas son múltiples: pérdida de hábitat, fragmentación del territorio, cacería de presas y muertes asociadas a conflictos por depredación de ganado. También influye el tráfico ilegal de partes del felino.

Cómo nació la herramienta

El proyecto surgió de la combinación de dos iniciativas previas. WWF tenía un material técnico para conservación del jaguar en América Latina. Sin embargo, resultaba demasiado científico y poco adaptado a la realidad ecuatoriana.

Por su parte, la Uicn contaba con la Lista Verde, un sistema que define criterios para evaluar si un área realmente conserva la biodiversidad.

Ambas organizaciones unieron sus enfoques. Además, crearon una herramienta específica para Ecuador, centrada en el jaguar y en su importancia ecológica y cultural en la Amazonía.

Con información de EFE