Las autoridades de Pichincha y Quito alistan un amplio operativo para acompañar la tradicional romería hacia el Santuario de El Quinche, que convoca cada año a miles de peregrinos.

Este viernes 21 y sábado 22 de noviembre se aplicarán cierres viales, desvíos y controles especiales para facilitar la movilidad y reducir riesgos en las principales rutas de acceso.

Más noticias:

Prefectura activa puntos de auxilio en la vía Culebrillas

La Prefectura de Pichincha anunció el despliegue del operativo Pichincha Segura desde las 17:00 de este viernes en la vía Culebrillas, un corredor clave para quienes se dirigen hacia el norte de la provincia.

La entidad detalló que contará con cuatro puntos de auxilio mecánico y un punto de apoyo para atención inmediata, en coordinación con la Policía Nacional. El objetivo apunta a asegurar asistencia rápida en caso de emergencias durante las jornadas de caminata.

Lee más: Romería a El Quinche contará con personal para atención de emergencias y un puesto de mando

AMT inicia cierres viales desde este viernes 21 de noviembre

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) confirmó que los cierres por la romería empezarán este viernes 21 de noviembre desde las 18:00 y se mantendrán durante todo el fin de semana. En total, 455 agentes civiles de tránsito manejarán 76 cierres distribuidos en los accesos a El Quinche.

Horarios de cierres

Viernes 21 : 18:00 a 06:00 del sábado 22

: 18:00 a 06:00 del sábado 22 Sábado 22: 18:00 a 06:00 del domingo 23

Rutas habilitadas hacia El Quinche

Tumbaco – El Quinche

El Colibrí – El Quinche

Calderón – El Quinche

Cusubamba – El Quinche

Anillo peatonal y desvíos en El Quinche

La AMT implementará un anillo de seguridad peatonal que cercará las calles Carchi, Quito, Tungurahua y la E35. El transporte público será supervisado por la AMT y la Policía.

Los buses provenientes de Río Coca y Quitumbe ingresarán por Carchi, Tungurahua, Checa, Guayaquil y E35. Quienes lleguen desde Los Chillos accederán por la E35, Olmedo y retornarán a la vía principal.

Puntos de embarque

Hacia Río Coca y Quitumbe: calle Ambato

Hacia Los Chillos: calle Olmedo

Te puede interesar: Estas vías se cierran en Quito por la romería a El Quinche

Restricciones en la avenida Oswaldo Guayasamín

La vía Guayasamín tendrá restricción en sentido Quito-Aeropuerto, desde el redondel de Puembo hasta el intercambiador de Pifo.

Dos carriles estarán destinados a peatones y uno quedará habilitado para vehículos.