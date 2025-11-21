Katy Perry lo cuenta todo en su más reciente canción.

El nuevo tema conecta con miles de oyentes que atraviesan rupturas sentimentales.

La letra habla del dolor que vivió con el actor de ‘Piratas del Caribe’, Orlando Bloom.

Un regreso que toca emociones

Katy Perry estrenó su nueva canción Bandaids el 6 de noviembre de 2025.

El tema se volvió tendencia por la historia íntima que cuenta.

En solo 11 días ha logrado más 5,5 millones de reproducciones en YouTube y tiene más de 231 mil likes en la misma plataforma.

Mientras, en Spotify ha alcanzado 8 463 703 reproducciones.

En la canción, la artista explora un cierre emocional que muchos jóvenes reconocen.

En una escena del video de Bandaids, Perry se hunde en el agua. Screenshot

Su relato conecta con quienes han vivido rupturas complicadas.

Una confesión sobre el final de su relación

La letra describe el dolor que sintió durante su relación con Orlando Bloom.

Perry canta sobre la decepción y la sensación de esperar algo que no llegó.

Escena del video de Bandaids. Screenshot

Las frases mencionan que se acostumbró a ser fallada y que ya no sirven los gestos tardíos.

La voz de la artista muestra un tono más vulnerable que en trabajos anteriores.

El simbolismo detrás de Bandaids

El título se refiere a poner curitas sobre un corazón roto.

La idea expresa los intentos fallidos por arreglar algo que ya no tiene reparación fácil.

La canción invita a aceptar el pasado tal cual fue. También impulsa a reconocer que algunas historias dejan heridas pero enseñan.

Un mensaje de aceptación y resiliencia

A pesar del dolor, Perry afirma que lo volvería a vivir. La experiencia de su relación amorosa con Orlando Bloom la hizo crecer y entender nuevas partes de sí misma.

Escena del video de Bandaids. Screenshot

El tema resalta la resiliencia emocional. La artista muestra que sanar no siempre es rápido, pero sí posible.

El videoclip de Bandaids, lleno de metáforas visuales

El video de Bandaids fue dirigido por Christian Breslauer y por la propia Perry.

Presenta escenas surrealistas, es decir mezcla sueños con realidad, lo que refleja el caos emocional tras la ruptura sentimental con Orlando Bloom.

Katy Perry atraviesa situaciones peligrosas que recuerdan a la película de terror ‘Destino Final‘.

Escena final del video de Bandaids. Screenshot

Todo cambia cuando encuentra una margarita que representa la esperanza y la belleza que nacen después del dolor.

