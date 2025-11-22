El siniestro de tránsito ocurrió este sábado 22 de noviembre de 2025 en la provincia de Manabí. Los reportes preliminares y testimonios indican que hay muertos y heridos en el lugar.

El bus interprovincial pertenencía a la Cooperativa Santo Domingo. La unidad se volcó en el sector conocido como La Caraca, en la vía que conecta Chone con la parroquia llamada Convento.

La alerta ingresó a las 11:50 a la línea de emergencias, según el ECU911.a

A las 17:56 de este sábado, el ECU911 reportó oficilmente ocho personas fallecidas y 16 heridas, que reciben atención médica en los hospitales de Chone y Flavio Alfaro.

Lo que ocurrió en el siniestro de bus en Manabí

El siniestro tuvo lugar en un tramo antes de una zona conocida como loma Pabalache. Según testigos y pasajeros sobrevivientes, el bus habría perdido estabilidad, lo que provocó que salga de la calzada y se dé el volcamiento a un costado de la carretera.

Algunos conductores que transitaban en el lugar relataron en redes sociales que las labores de rescate se dificultaron porque habían víctimas atrapadas.

Según las imágenes que se pueden ver en videos compartidos, varios pasajeros quedaron atrapados dentro del bus y debajo de este.

Los equipos del Cuerpo de Bomberos de Chone, de la Policía Nacional y unidades médicas se desplazaron de forma inmediata para atender la emergencia y trasladar a los heridos hacia hospitales en Chone y otros cantones cercanos, según el medio local El Diario.

La ruta del bus siniestrado en Manabí

La unidad salió desde la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas a las 08:15, según información preliminar. Esta cubría la ruta El Carmen – Convento y circulaba por la vía Zapallo–Convento cuando sucedió el volcamiento.

Las causas del incidente se investigan. Hasta el cierre de esta nota no se ha emitido un comunicado oficial de la Cooperativa Santo Domingo ni una lista de nombres de las víctimas y heridos.

Otros siniestros en carreteras de Ecuador

La mañana de este sábado 22 de noviembre de 2025 se registró otro siniestro de bus en Manabí. Una unidad de la cooperativa Manglaralto que cubría la ruta Santa Elena-Manta se volcó en el ingreso a la zona del proyecto de la Refinería del Pacífico, en el cantón Montecristi.

En este siniestro no se registraron víctimas mortales. Cinco heridos recibieron atención en diferentes casas de salud de la ciudad, según El Diario de Manabí.

Así quedó el bus en el siniestro de tránsito ocurrido en el cantón Montecristi. FOTO: Policía Nacional.

Estos eventos ocurren cuando el país apenas hace siete días se lamentaba del fatal siniestro de otro bus en Guaranda. Este también dejó víctimas mortales.

(Nota actualizada hasta las 18:10 • 22-11-2025)