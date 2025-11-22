La Policía del Ecuador confirmó la captura de Víctor T. , uno de los delincuentes más buscados de Pichincha.
Su captura se logró por un trabajo conjunto con autoridades federales estadounidenses. El operativo denominado Fénix 355 se ejecutó tras una investigación especializada que permitió rastrear al sentenciado por violación hasta el sector de Corona, Estados Unidos.
Cooperación policial y migratoria binacional
La acción articulada incluyó a la Unidad Nacional de Detención de Personas de Alta Peligrosidad, la U.S. Marshals, la Subsecretaría de Migración (HSI) y la Embajada de Estados Unidos.
Esta coordinación internacional, reforzada por una Notificación Roja de Interpol, facilitó la localización del prófugo fuera del país. De esa forma, se optimizaron los protocolos de búsqueda criminal.
Sentencia y proceso de deportación en curso
Víctor T. tenía una orden de captura vigente emitida por el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, tras ser condenado a 20 años de prisión por el abuso sexual ocurrido el 2 de junio de 2011.
Actualmente, permanece bajo custodia de autoridades estadounidenses, mientras avanza el proceso de deportación que permitirá su retorno al Ecuador para cumplir la pena impuesta por la justicia.
