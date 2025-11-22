La Policía del Ecuador confirmó la captura de Víctor T. , uno de los delincuentes más buscados de Pichincha.

Su captura se logró por un trabajo conjunto con autoridades federales estadounidenses. El operativo denominado Fénix 355 se ejecutó tras una investigación especializada que permitió rastrear al sentenciado por violación hasta el sector de Corona, Estados Unidos.

Más noticias

Cooperación policial y migratoria binacional

La acción articulada incluyó a la Unidad Nacional de Detención de Personas de Alta Peligrosidad, la U.S. Marshals, la Subsecretaría de Migración (HSI) y la Embajada de Estados Unidos.

🚨 𝐂𝐚𝐩𝐭𝐮𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐄𝐄.𝐔𝐔. 𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐜𝐞𝐫 𝐦á𝐬 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐏𝐢𝐜𝐡𝐢𝐧𝐜𝐡𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐚𝐜𝐢ó𝐧



Tras una operación conjunta entre la Unidad Nacional de Detención de Personas de Alta Peligrosidad, la Agencia Federal de Alguaciles… pic.twitter.com/gwV9QYrpIK — Ministerio del Interior Ecuador 🇪🇨 (@MinInteriorEc) November 22, 2025

Esta coordinación internacional, reforzada por una Notificación Roja de Interpol, facilitó la localización del prófugo fuera del país. De esa forma, se optimizaron los protocolos de búsqueda criminal.

Sentencia y proceso de deportación en curso

Víctor T. tenía una orden de captura vigente emitida por el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, tras ser condenado a 20 años de prisión por el abuso sexual ocurrido el 2 de junio de 2011.

Actualmente, permanece bajo custodia de autoridades estadounidenses, mientras avanza el proceso de deportación que permitirá su retorno al Ecuador para cumplir la pena impuesta por la justicia.

Te recomendamos