69 trabajadores y 16 vehículos limpiarán las rutas luego de la romería de El Quinche

Fecha de publicación: 11 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de noviembre de 2026

La Empresa Pública Metropolitana de Aseo (Emaseo) ejecutará un operativo especial de limpieza del 13 al 16 de noviembre de 2026 por la tradicional romería de El Quinche, en el nororiente de Quito. El plan contempla la movilización de 69 trabajadores y 16 vehículos para atender cinco rutas de acceso a la parroquia, además de la instalación de 18 baterías sanitarias móviles y contenedores para la disposición de residuos.

El despliegue cubrirá las principales vías de acceso y los sectores de concentración de los peregrinos. La empresa también coordinará las tareas con los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) de las parroquias por donde atraviesa la romería.

Cinco rutas tendrán un operativo de limpieza

Emaseo atenderá cinco rutas que incluyen avenidas y corredores viales como la E35, Ruta Viva, Panamericana Norte y Simón Bolívar. Para estas labores, la empresa contará con conductores, supervisores y obreros de barrido y recolección.

El contingente de 16 vehículos incluye hidrolavadoras, camiones ampliroll, eductores, volquetas, recolectores de carga lateral y camionetas de supervisión. Estos equipos cumplirán tareas de limpieza, transporte y retiro de residuos en los distintos puntos del recorrido.

La coordinación con los GAD también forma parte del operativo. El GAD Parroquial de El Quinche tendrá a su cargo la limpieza interna del santuario y sus alrededores. En cambio, EMASEO fiscalizará las tareas de aseo que ejecuten los gobiernos parroquiales de Pifo, Tababela y Yaruquí en los tramos de sus respectivas jurisdicciones.

Baterías sanitarias móviles en El Quinche y otras parroquias

El plan contempla 18 baterías sanitarias móviles en puntos de concentración de peregrinos. Entre los sitios previstos constan el parque Central de El Quinche, el Campo Mariano, el puente de Guayllabamba y el parque Central de Calderón.

La infraestructura también llegará a las parroquias de Checa y Yaruquí. Además, Emaseo instalará una caja abierta de 27 metros cúbicos en la cabecera parroquial de El Quinche para el acopio temporal de residuos.

En el tramo entre Carapungo y Oyacoto, la empresa habilitará contenedores de superficie. Estos puntos permitirán concentrar los desechos que genere la actividad durante los días de peregrinación.

El operativo comenzará el viernes 13 de noviembre

El viernes 13 de noviembre se iniciará la instalación de contenedores y baterías sanitarias. Ese día también ejecutará el primer hidrolavado en los sectores previstos.

Durante la peregrinación nocturna y el fin de semana, los obreros de barrido manual y recolección cumplirán jornadas continuas, incluso durante la madrugada. La empresa también contempla labores de hidrolavado en puntos húmedos, plazas y escalinatas.

El lunes 16 de noviembre, el operativo entrará en su fase final con el retiro de las baterías sanitarias móviles y los contenedores. Ese día también concluirán las tareas de hidrolavado en las zonas que requieran limpieza.

El despliegue busca cubrir las necesidades de aseo en los accesos y espacios de concentración que forman parte de la romería, una de las actividades religiosas tradicionales del nororiente de Quito.

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