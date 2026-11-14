Así están los cierres viales por la romería a El Quinche este 14 de noviembre

Fecha de publicación: 14 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

La romería al Santuario de la Virgen de El Quinche moviliza a miles de fieles durante este fin de semana.

La peregrinación también modifica la circulación en varios sectores del nororiente de Quito.

Este sábado 14 de noviembre de 2026, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) mantiene un operativo que contempla restricciones vehiculares, rutas alternas y cambios en el transporte público.

Las medidas se extenderán hasta la madrugada del domingo 15 de noviembre.

¿Hasta cuándo estarán cerradas las vías por la peregrinación?

La Agencia Metropolitana de Tránsito estableció dos jornadas principales de restricciones.

La primera comenzó a las 18:00 del viernes 13 de noviembre y se extendió hasta las 06:00 de este sábado 14.

La segunda está prevista desde las 18:00 del sábado hasta las 06:00 del domingo 15 de noviembre.

La apertura de las vías será progresiva, según el monitoreo del desplazamiento de los peregrinos y el avance de la romería.

En la Panamericana Norte y la E35, la AMT coordinará los cierres con la Policía Nacional.

¿Qué sectores de Calderón tendrán controles de tránsito?

El operativo contempla 24 puntos de control y cierre en el sector de Calderón. Estos son:

Panamericana Norte y García Moreno.

Panamericana Norte, giro del semáforo de Coca-Cola.

Panamericana Norte y Calixto Muzo.

Panamericana Norte y Juana Becerra.

Panamericana Norte y Oe8L.

Panamericana Norte y Juan Cruz Valle.

Panamericana Norte y María Tila.

Panamericana Norte y Paquisha.

Panamericana Norte y Leonidas Proaño.

Panamericana Norte y Pedro de la Gasca.

Panamericana Norte y Carapungo.

Panamericana Norte y José M. Guarderas.

Panamericana Norte y Las Semillas.

Panamericana Norte, sector del kilómetro 0.

Panamericana Norte y Lizardo Becerra.

Panamericana Norte y José María Becerra.

Panamericana Norte y Ulpiano Becerra.

Panamericana Norte y Humberto Cabezas.

Panamericana Norte y Los Pinos.

Panamericana Norte y pasaje Cenepa.

Panamericana Norte y San Camilo.

Panamericana Norte y José Viteri.

García Moreno y 28 de Junio.

García Moreno y Carapungo.

La AMT también controlará los vehículos mal estacionados en los alrededores de los perímetros de cierre.

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¿Por dónde no podrán circular los vehículos en El Quinche?

En el centro de la parroquia se establecerán dos perímetros de seguridad peatonal para facilitar el desplazamiento de los asistentes al santuario.

El primero comenzó el viernes 13 de noviembre, desde las 19:00.

El anillo de seguridad está delimitado por las calles Carchi, Quito y la red estatal E35. Durante este horario, solo los residentes del sector podrán ingresar con sus vehículos particulares.

El dispositivo nocturno contempla restricciones en las siguientes intersecciones:

Tulcán y Quito.

Sucre y Quito.

Bolívar y Quito.

Esmeraldas y Quito.

Olmedo y Quito.

Ambato y Quito.

Pichincha y Carchi.

Carchi y Cuenca.

Carchi y Manabí.

Línea Férrea y Tungurahua.

Ambato y Tungurahua.

Para este sábado 14, desde las 08:00, se estableció otro perímetro de seguridad peatonal entre las calles Cuenca y Pichincha.

Las restricciones también abarcan las intersecciones de Ambato y Tungurahua, Ambato y Cuenca, Esmeraldas y Manabí, Bolívar y Manabí, Sucre y Cuenca, Sucre y Cayambe, Bolívar y Pichincha, y Pichincha y Olmedo.

Los conductores podrán utilizar la red estatal E35 y las calles Tulcán y Cuenca como vías alternas, según las condiciones de circulación.

¿Qué caminos pueden tomar los peregrinos para llegar al santuario?

Las personas podrán llegar al santuario por cuatro recorridos establecidos en el plan operativo de tránsito:

Tumbaco-El Quinche: 31,1 kilómetros.

El Colibrí-El Quinche: 43 kilómetros.

Calderón-El Quinche: 27,3 kilómetros.

Cusubamba-El Quinche: 8,3 kilómetros.

Para quienes salgan desde Calderón, el personal de tránsito canalizará el recorrido por la vía colectora E28B, el redondel de la avenida Simón Bolívar, la calle Olímpica y la vía La Victoria.

¿Dónde tomar los buses para viajar hacia El Quinche y regresar a Quito?

Los cambios en el transporte público también forman parte del operativo.

Las unidades que salgan desde las terminales Río Coca y Quitumbe tomarán las calles Carchi, Tungurahua, Checa, Guayaquil, Carchi y Tungurahua, hasta llegar a la E35.

Los buses que salgan desde el Valle de los Chillos circularán por la E35, la calle Olmedo y retornarán a la E35.

Para los usuarios que viajen desde El Quinche hacia Quito, se habilitarán puntos de embarque en distintos sectores:

Río Coca y Quitumbe: calles Tungurahua y Ambato.

Valle de los Chillos: calles José Olmedo y Panamericana E35.

También se contempla un punto de embarque para los usuarios de Calderón, ubicado en las calles Cornelio Betancourt y Virgen del Quinche, junto a la gasolinera Terpel.

Estos recorridos permitirán organizar el retorno de los peregrinos hacia diferentes sectores de la capital.

¿Cómo se organizará el transporte interparroquial?

El plan contempla puntos de organización para el transporte público. En la comuna de Iguinaro, las unidades se concentrarán sobre la calle Luis León.

Desde allí, los conductores despacharán los buses en grupos de aproximadamente 20 vehículos hacia los puntos de embarque de las terminales Río Coca y Quitumbe.

En el redondel de Palugo, la AMT y la Policía Nacional instalarán un punto de control para regular el transporte público interparroquial.

Las unidades pasarán por el bypass de la E35 y saldrán en grupos de 50 buses hacia El Quinche.

Para los controles en las terminales Río Coca, Quitumbe y Valle de los Chillos, el operativo contempla 20 agentes y siete funcionarios de fiscalización, entre las 18:00 y las 08:00 de las jornadas previstas.

El personal inspeccionará las condiciones físicas de los buses y verificará los documentos de las unidades y sus conductores.

¿Qué rutas alimentadoras suspenderán o modificarán sus recorridos?

Las rutas alimentadoras Cabuyal y Oyacoto, que tienen como punto de integración la terminal Carcelén, modificarán su operación durante la peregrinación de este fin de semana.

La ruta Oyacoto suspenderá temporalmente su servicio debido a que no cuenta con vías alternas para mantener su recorrido habitual.

En cambio, la ruta Cabuyal suspenderá el servicio en 28 paradas y aplicará desvíos.

Para el recorrido de ida, los buses saldrán desde la terminal Carcelén, continuarán por la avenida Eloy Alfaro, la Panamericana Norte, Padre Luis Vaccari, la avenida Capitán Giovanni Calles y Efraín Armas, donde retomarán su ruta habitual.

En el retorno, las unidades circularán por su recorrido normal hasta la avenida Capitán Giovanni Calles.

Después tomarán Padre Luis Vaccari, la Panamericana Norte y la avenida Eloy Alfaro, hasta llegar nuevamente a la terminal Carcelén.

Estas modificaciones se aplicarán desde las 18:00 del viernes 13 y del sábado 14 de noviembre.

¿Cómo se distribuirá el tránsito entre Puembo y Pifo?

En el tramo entre el redondel de Puembo y el intercambiador de Pifo, la circulación tendrá una distribución especial:

Carril derecho: uso peatonal.

Carril izquierdo: circulación vehicular.

Esta disposición busca ordenar el tránsito de los peregrinos y los vehículos por este sector.

¿Qué vías estarán habilitadas para llegar al aeropuerto?

Del viernes 13 al domingo 15 de noviembre, los conductores podrán utilizar dos recorridos para sus desplazamientos hacia el aeropuerto y de retorno a Quito:

Quito-aeropuerto: avenida Simón Bolívar, Ruta Viva, avenida Interoceánica, E35 y conector de Alpachaca.

Aeropuerto-Quito: conector de Alpachaca, E35, avenida Interoceánica, Ruta Viva y avenida Simón Bolívar.

¿Por dónde deberán circular los vehículos de carga pesada?

El operativo contempla restricciones para los vehículos de carga pesada en el redondel de Zámbiza durante las jornadas de peregrinación, desde las 18:00.

La medida busca evitar que estas unidades circulen por la avenida Panamericana Norte. Como alternativa, los conductores deberán tomar la avenida Eloy Alfaro.

Para las jornadas de peregrinación, la AMT destinará 487 Agentes Civiles de Tránsito, quienes ejecutarán los controles y regularán la circulación en los sectores de intervención.

Romería a El Quinche; preguntas frecuentes

❓ ¿Hasta qué hora estarán vigentes los cierres viales por la romería a El Quinche? Este sábado 14 de noviembre, las restricciones se mantendrán hasta las 06:00. Una segunda jornada comenzará a las 18:00 de hoy y se extenderá hasta las 06:00 del domingo 15.

Contexto: La apertura de las vías será progresiva, según el desplazamiento de los peregrinos y las condiciones de circulación. ❓ ¿Qué recorridos estarán habilitados para llegar al aeropuerto de Quito durante este fin de semana? Los conductores podrán circular por la avenida Simón Bolívar, la Ruta Viva, la avenida Interoceánica, la E35 y el conector de Alpachaca para llegar desde Quito al aeropuerto.

Contexto: Para el trayecto de regreso se utilizará el recorrido en sentido contrario: conector de Alpachaca, E35, avenida Interoceánica, Ruta Viva y avenida Simón Bolívar. ❓ ¿Qué cambios tendrán los buses alimentadores de la terminal Carcelén este sábado? Las rutas alimentadoras Cabuyal y Oyacoto modificarán su operación desde las 18:00 de este sábado 14 de noviembre. Oyacoto suspenderá su servicio, mientras que Cabuyal aplicará desvíos y dejará de atender temporalmente 28 paradas.

Contexto: Estas modificaciones también se aplicaron desde las 18:00 del viernes 13. La ruta Cabuyal circulará por las avenidas Eloy Alfaro y Capitán Giovanni Calles, además de las vías Panamericana Norte, Padre Luis Vaccari y Efraín Armas. ❓ ¿Qué recorridos pueden seguir los fieles para llegar al santuario este fin de semana? Se establecieron cuatro rutas: Tumbaco-El Quinche, de 31,1 kilómetros; El Colibrí-El Quinche, de 43 kilómetros; Calderón-El Quinche, de 27,3 kilómetros; y Cusubamba-El Quinche, de 8,3 kilómetros.

Contexto: Desde Calderón, los peregrinos continuarán por la vía colectora E28B, el redondel de la avenida Simón Bolívar, la calle Olímpica y la vía La Victoria. ❓ ¿Qué restricciones se mantienen en el centro de El Quinche este sábado? Desde las 08:00 de este sábado 14 de noviembre se estableció un perímetro de seguridad peatonal entre las calles Cuenca y Pichincha.

Contexto: Esta medida se suma al anillo de seguridad que se habilitó el viernes 13, desde las 19:00, entre las calles Carchi, Quito y la E35. En ese sector, solo los residentes pueden ingresar con vehículos particulares. ❓ ¿Por dónde deben circular los vehículos de carga pesada durante este fin de semana? Los vehículos de carga pesada tienen restricciones en el redondel de Zámbiza durante las jornadas del operativo. Como alternativa para evitar la Panamericana Norte, deben circular por la avenida Eloy Alfaro.

Contexto: La medida busca facilitar el desplazamiento de los peregrinos y reducir los riesgos en las zonas de mayor circulación.

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