Así están los cierres viales por la romería a El Quinche este 14 de noviembre

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La romería al Santuario de la Virgen de El Quinche moviliza a miles de fieles durante este fin de semana.
La peregrinación también modifica la circulación en varios sectores del nororiente de Quito.
Este sábado 14 de noviembre de 2026, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) mantiene un operativo que contempla restricciones vehiculares, rutas alternas y cambios en el transporte público.
Las medidas se extenderán hasta la madrugada del domingo 15 de noviembre.
La Agencia Metropolitana de Tránsito estableció dos jornadas principales de restricciones.
La primera comenzó a las 18:00 del viernes 13 de noviembre y se extendió hasta las 06:00 de este sábado 14.
La segunda está prevista desde las 18:00 del sábado hasta las 06:00 del domingo 15 de noviembre.
La apertura de las vías será progresiva, según el monitoreo del desplazamiento de los peregrinos y el avance de la romería.
En la Panamericana Norte y la E35, la AMT coordinará los cierres con la Policía Nacional.
El operativo contempla 24 puntos de control y cierre en el sector de Calderón. Estos son:
La AMT también controlará los vehículos mal estacionados en los alrededores de los perímetros de cierre.
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En el centro de la parroquia se establecerán dos perímetros de seguridad peatonal para facilitar el desplazamiento de los asistentes al santuario.
El primero comenzó el viernes 13 de noviembre, desde las 19:00.
El anillo de seguridad está delimitado por las calles Carchi, Quito y la red estatal E35. Durante este horario, solo los residentes del sector podrán ingresar con sus vehículos particulares.
El dispositivo nocturno contempla restricciones en las siguientes intersecciones:
Para este sábado 14, desde las 08:00, se estableció otro perímetro de seguridad peatonal entre las calles Cuenca y Pichincha.
Las restricciones también abarcan las intersecciones de Ambato y Tungurahua, Ambato y Cuenca, Esmeraldas y Manabí, Bolívar y Manabí, Sucre y Cuenca, Sucre y Cayambe, Bolívar y Pichincha, y Pichincha y Olmedo.
Los conductores podrán utilizar la red estatal E35 y las calles Tulcán y Cuenca como vías alternas, según las condiciones de circulación.
Las personas podrán llegar al santuario por cuatro recorridos establecidos en el plan operativo de tránsito:
Para quienes salgan desde Calderón, el personal de tránsito canalizará el recorrido por la vía colectora E28B, el redondel de la avenida Simón Bolívar, la calle Olímpica y la vía La Victoria.
Los cambios en el transporte público también forman parte del operativo.
Las unidades que salgan desde las terminales Río Coca y Quitumbe tomarán las calles Carchi, Tungurahua, Checa, Guayaquil, Carchi y Tungurahua, hasta llegar a la E35.
Los buses que salgan desde el Valle de los Chillos circularán por la E35, la calle Olmedo y retornarán a la E35.
Para los usuarios que viajen desde El Quinche hacia Quito, se habilitarán puntos de embarque en distintos sectores:
También se contempla un punto de embarque para los usuarios de Calderón, ubicado en las calles Cornelio Betancourt y Virgen del Quinche, junto a la gasolinera Terpel.
Estos recorridos permitirán organizar el retorno de los peregrinos hacia diferentes sectores de la capital.
El plan contempla puntos de organización para el transporte público. En la comuna de Iguinaro, las unidades se concentrarán sobre la calle Luis León.
Desde allí, los conductores despacharán los buses en grupos de aproximadamente 20 vehículos hacia los puntos de embarque de las terminales Río Coca y Quitumbe.
En el redondel de Palugo, la AMT y la Policía Nacional instalarán un punto de control para regular el transporte público interparroquial.
Las unidades pasarán por el bypass de la E35 y saldrán en grupos de 50 buses hacia El Quinche.
Para los controles en las terminales Río Coca, Quitumbe y Valle de los Chillos, el operativo contempla 20 agentes y siete funcionarios de fiscalización, entre las 18:00 y las 08:00 de las jornadas previstas.
El personal inspeccionará las condiciones físicas de los buses y verificará los documentos de las unidades y sus conductores.
Las rutas alimentadoras Cabuyal y Oyacoto, que tienen como punto de integración la terminal Carcelén, modificarán su operación durante la peregrinación de este fin de semana.
La ruta Oyacoto suspenderá temporalmente su servicio debido a que no cuenta con vías alternas para mantener su recorrido habitual.
En cambio, la ruta Cabuyal suspenderá el servicio en 28 paradas y aplicará desvíos.
Para el recorrido de ida, los buses saldrán desde la terminal Carcelén, continuarán por la avenida Eloy Alfaro, la Panamericana Norte, Padre Luis Vaccari, la avenida Capitán Giovanni Calles y Efraín Armas, donde retomarán su ruta habitual.
En el retorno, las unidades circularán por su recorrido normal hasta la avenida Capitán Giovanni Calles.
Después tomarán Padre Luis Vaccari, la Panamericana Norte y la avenida Eloy Alfaro, hasta llegar nuevamente a la terminal Carcelén.
Estas modificaciones se aplicarán desde las 18:00 del viernes 13 y del sábado 14 de noviembre.
En el tramo entre el redondel de Puembo y el intercambiador de Pifo, la circulación tendrá una distribución especial:
Esta disposición busca ordenar el tránsito de los peregrinos y los vehículos por este sector.
Del viernes 13 al domingo 15 de noviembre, los conductores podrán utilizar dos recorridos para sus desplazamientos hacia el aeropuerto y de retorno a Quito:
El operativo contempla restricciones para los vehículos de carga pesada en el redondel de Zámbiza durante las jornadas de peregrinación, desde las 18:00.
La medida busca evitar que estas unidades circulen por la avenida Panamericana Norte. Como alternativa, los conductores deberán tomar la avenida Eloy Alfaro.
Para las jornadas de peregrinación, la AMT destinará 487 Agentes Civiles de Tránsito, quienes ejecutarán los controles y regularán la circulación en los sectores de intervención.
Este sábado 14 de noviembre, las restricciones se mantendrán hasta las 06:00. Una segunda jornada comenzará a las 18:00 de hoy y se extenderá hasta las 06:00 del domingo 15.
Contexto: La apertura de las vías será progresiva, según el desplazamiento de los peregrinos y las condiciones de circulación.
Los conductores podrán circular por la avenida Simón Bolívar, la Ruta Viva, la avenida Interoceánica, la E35 y el conector de Alpachaca para llegar desde Quito al aeropuerto.
Contexto: Para el trayecto de regreso se utilizará el recorrido en sentido contrario: conector de Alpachaca, E35, avenida Interoceánica, Ruta Viva y avenida Simón Bolívar.
Las rutas alimentadoras Cabuyal y Oyacoto modificarán su operación desde las 18:00 de este sábado 14 de noviembre. Oyacoto suspenderá su servicio, mientras que Cabuyal aplicará desvíos y dejará de atender temporalmente 28 paradas.
Contexto: Estas modificaciones también se aplicaron desde las 18:00 del viernes 13. La ruta Cabuyal circulará por las avenidas Eloy Alfaro y Capitán Giovanni Calles, además de las vías Panamericana Norte, Padre Luis Vaccari y Efraín Armas.
Se establecieron cuatro rutas: Tumbaco-El Quinche, de 31,1 kilómetros; El Colibrí-El Quinche, de 43 kilómetros; Calderón-El Quinche, de 27,3 kilómetros; y Cusubamba-El Quinche, de 8,3 kilómetros.
Contexto: Desde Calderón, los peregrinos continuarán por la vía colectora E28B, el redondel de la avenida Simón Bolívar, la calle Olímpica y la vía La Victoria.
Desde las 08:00 de este sábado 14 de noviembre se estableció un perímetro de seguridad peatonal entre las calles Cuenca y Pichincha.
Contexto: Esta medida se suma al anillo de seguridad que se habilitó el viernes 13, desde las 19:00, entre las calles Carchi, Quito y la E35. En ese sector, solo los residentes pueden ingresar con vehículos particulares.
Los vehículos de carga pesada tienen restricciones en el redondel de Zámbiza durante las jornadas del operativo. Como alternativa para evitar la Panamericana Norte, deben circular por la avenida Eloy Alfaro.
Contexto: La medida busca facilitar el desplazamiento de los peregrinos y reducir los riesgos en las zonas de mayor circulación.