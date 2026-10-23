Corte de agua en Tumbaco afecta a cinco sectores este viernes 23 de octubre

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

La rotura de una tubería matriz de agua potable dejó sin servicio a varios sectores de Tumbaco, en el oriente de Quito, este viernes 23 de octubre de 2026. La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (Epmaps) informó que trabaja en la reparación de la red, ubicada en la avenida Oswaldo Guayasamín y Gaspar de Carvajal.

La interrupción afecta al centro de Tumbaco, Santa Rosa, San Blas, San José de la Viña y La Esperanza. Según la empresa municipal, el servicio se restablecerá paulatinamente durante la mañana de este viernes. Sin embargo, varios moradores expresaron su molestia en redes sociales porque, según sus comentarios, no recibieron información previa sobre el corte y algunos aseguraron que llevan dos días sin agua potable.

Epmaps reporta rotura de tubería en Tumbaco

En un comunicado difundido el 23 de octubre de 2026, la Epmaps explicó que una rotura en una red matriz de cuatro pulgadas provocó la interrupción del suministro. La avería ocurrió en la intersección de la avenida Oswaldo Guayasamín y la calle Gaspar de Carvajal, en la parroquia de Tumbaco.

La empresa municipal indicó que su personal trabaja para reparar el daño lo antes posible. También lamentó las molestias que la suspensión del servicio ocasiona a los habitantes de los sectores afectados.

La Epmaps señaló que el suministro regresará de manera progresiva durante la mañana. No obstante, los moradores manifestaron inquietudes sobre la duración de la interrupción y la falta de avisos que, según ellos, les permitieran prepararse para afrontar el corte.

Entre los sectores mencionados por la empresa constan el centro de Tumbaco, Santa Rosa, San Blas, San José de la Viña y La Esperanza. Además, un usuario de redes sociales reportó que el barrio Santa Ana tampoco tenía agua potable.

@aguadequito nuevamente sin agua en tumbaco es inaudito que nos tengan así y no haya ni un aviso y ni un tanquero que abastezca de agua… y no sé en qué redes publican por qué no hay ningún comunicado… — Monita Lascano (@monita1006) October 23, 2026

Moradores cuestionan la falta de información sobre el corte de agua

Las quejas de los habitantes se centraron en la ausencia de avisos previos y en las dificultades que genera pasar varias horas sin el servicio. Una usuaria manifestó su inconformidad por la interrupción y cuestionó que la empresa no hubiera anunciado el corte ni enviado un tanquero para abastecer a la población.

En su comentario, señaló que nuevamente se quedaron sin agua en Tumbaco y calificó la situación de inaudita. También dijo que no encontraba el comunicado sobre la suspensión y preguntó en qué redes sociales publicaba la empresa esa información.

Otro usuario, desde el barrio Santa Ana, informó que tampoco contaba con el suministro y recalcó que el corte ocurrió sin previo aviso.

Una tercera persona cuestionó que la empresa hubiera anunciado una interrupción para el jueves 22 de octubre y que el problema continuara al día siguiente. Por ello, preguntó dónde estaba el comunicado correspondiente al viernes 23 de octubre.

Otro morador aseguró que Tumbaco afrontaba el segundo día consecutivo sin agua potable. En su publicación, criticó la falta de anticipación y sostuvo que miles de usuarios comenzaron la jornada sin el servicio y sin información del Municipio ni de la empresa municipal.

Ante los reclamos, la Epmaps respondió que comunicó los trabajos de reparación, que ocasionaron el corte de agua, a través de su canal oficial de WhatsApp. La explicación de la empresa se produjo en medio de las quejas de los moradores por la falta de información que, según sus testimonios, experimentaron durante la interrupción del suministro.

@aguadequito @pabelml SEGUNDO DIA CONSECUTIVO que Tumbaco amanece sin servicio de agua potable, sin que nadie anticipé absolutamente nada. Miles de usuarios sin agua para iniciar el día y ni una palabra del Municipio y su empresa de agua. Inconcebible. — Pablo Bustamante B. (@pblbustamante) October 23, 2026

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