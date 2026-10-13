Cortes de agua en Quito afectarán a varios sectores del norte de la ciudad

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

El Municipio de Quito informó que suspenderá temporalmente el servicio de agua potable en varios sectores del norte de la ciudad debido a trabajos vinculados al Proyecto de Rehabilitación Vial de la Epmmop en la avenida Galo Plaza Lasso. Los cortes de agua comenzarán la tarde de este 13 de octubre de 2026 y se restablecerá de manera paulatina la tarde miércoles 14 de octubre de 2026.

Según el comunicado del municipio, el personal operativo realizará cinco empalmes para poner en funcionamiento las nuevas redes de distribución de agua instaladas en esta importante arteria vial de la capital.

Estos son los sectores afectados por corte de agua en Quito

La interrupción del suministro de agua potable comenzará desde las 16:00 de este martes 13 de octubre y afectará a los sectores de Marisol, Collaloma, 9 de Julio, La Ofelia, Agua Clara, Cristianía, Carretas, Santa Lucía, Ponceano, Monge Donoso, Bellavista de Carcelén y Carcelén Industrial.

Las autoridades recomendaron a los habitantes de estas zonas tomar las previsiones necesarias y almacenar agua para cubrir sus necesidades básicas mientras se ejecutan las labores técnicas.

El servicio se restablecerá de forma gradual

No se precisó el tiempo que duraría la interrupción de agua. Sin embargo, de acuerdo con el Municipio, el suministro de agua potable se recuperará de manera paulatina durante la tarde del miércoles 14 de octubre de 2026, una vez concluyan los trabajos programados.

Mientras dure la suspensión, las autoridades indicaron que se abastecerá de agua a la población mediante tanqueros, con el objetivo de reducir el impacto de la interrupción en los sectores afectados.

Obras buscan mejorar la infraestructura de la ciudad

Los trabajos forman parte del proceso de modernización de la infraestructura sanitaria asociada a la rehabilitación de la avenida Galo Plaza Lasso, una de las principales vías del norte de Quito.

Con la puesta en marcha de las nuevas redes se buscaría fortalecer el sistema de distribución de agua potable y mejorar la calidad del servicio para los habitantes de la zona.

Corte de agua en Quito; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué sectores del norte de Quito tendrán cortes de agua el 13 de octubre de 2026? Los cortes de agua potable afectarán a Marisol, Collaloma, 9 de Julio, La Ofelia, Agua Clara, Cristianía, Carretas, Santa Lucía, Ponciano, Monge Donoso, Bellavista de Carcelén y Carcelén Industrial.

Según el Municipio de Quito, la suspensión del servicio comenzará a las 16:00 del martes 13 de octubre de 2026 y se debe a trabajos relacionados con el Proyecto de Rehabilitación Vial de la Epmmop en la avenida Galo Plaza Lasso. ❓ ¿A qué hora comienzan los cortes de agua en el norte de Quito y cuándo se restablecerá el servicio? Los cortes de agua comenzarán a las 16:00 del martes 13 de octubre de 2026. El servicio se restablecerá de manera paulatina durante la tarde del miércoles 14 de octubre.

La duración exacta de la interrupción no fue precisada por las autoridades. La recuperación del suministro dependerá de la culminación de los trabajos técnicos programados en las redes de distribución. ❓ ¿Por qué habrá cortes de agua potable en varios sectores del norte de Quito? La suspensión del servicio se debe a trabajos en la avenida Galo Plaza Lasso, relacionados con el Proyecto de Rehabilitación Vial de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop).

El personal operativo realizará cinco empalmes para conectar y poner en funcionamiento las nuevas redes de distribución de agua potable instaladas en esta importante vía del norte de la capital. ❓ ¿Cómo se abastecerá de agua a los sectores afectados por los cortes en Quito? El Municipio de Quito informó que abastecerá mediante tanqueros a la población de los sectores afectados durante la suspensión del servicio de agua potable.

Las autoridades también recomendaron a los habitantes almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades básicas mientras se ejecutan las labores técnicas y se recupera progresivamente el suministro. ❓ ¿Qué obras se realizan en la avenida Galo Plaza Lasso y cómo mejorarán el servicio de agua potable en Quito? Los trabajos contemplan cinco empalmes para poner en funcionamiento nuevas redes de distribución de agua potable, instaladas como parte de las obras vinculadas a la rehabilitación vial de la avenida Galo Plaza Lasso.

Estas intervenciones buscan modernizar la infraestructura sanitaria y fortalecer el sistema de distribución de agua potable en el norte de Quito. Una vez concluidos los trabajos, se prevé que las nuevas redes contribuyan a mejorar el servicio para los habitantes de los sectores involucrados.

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