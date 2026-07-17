Trabajos en la av. Galo Plaza Lasso se amplían; estas son las calles cerradas en Quito

Los trabajos de rehabilitación integral en la av. Galo Plaza Lasso avanzarán a una nueva fase desde el domingo 19 de julio de 2026. El Municipio de Quito ampliará la intervención en el carril lateral con sentido sur-norte, en el tramo comprendido entre la calle De los Pinos y la av. Luis Tufiño. Esta obra forma parte del proyecto de modernización de 7,04 kilómetros de esta importante vía del norte de la capital.

Detalles de la intervención vial

El Municipio ejecutará las labores durante 55 días, con jornadas diurnas y nocturnas. La planificación busca aprovechar la reducción del tránsito vehicular que se registra durante el período de vacaciones escolares. Una vez concluido el proyecto, cerca de 100 mil habitantes de 26 barrios se beneficiarán con la renovación de esta arteria.

Cambios en la circulación durante los trabajos

La nueva etapa de la intervención modificará la circulación en el sector. Sin embargo, el transporte público y los vehículos livianos continuarán utilizando los carriles centrales. Para ingresar a esa zona, deberán hacerlo desde el redondel de El Labrador.

El Municipio mantendrá habilitados los cruces de la av. Luis Tufiño, la calle Capitán Alfonso Yépez y la conexión hacia Manuel Zambrano. Con esta medida, busca facilitar los desplazamientos transversales mientras continúan las obras.

Obras complementarias en el sector

Los equipos de trabajo también mantienen las intervenciones entre la calle Manuel Zambrano y la calle De los Arupos. En ese tramo desarrollan obras de alcantarillado, agua potable y conformación de superficie.

Las autoridades recomendaron utilizar vías alternas para evitar la zona intervenida. Entre las opciones disponibles están las avenidas Real Audiencia, 6 de Diciembre y Diego Vásquez de Cepeda, que permitirán distribuir el tránsito mientras avanzan las labores.

Avance del proyecto y su impacto

En la calzada con sentido norte-sur también se registran avances. El tramo comprendido entre Francisco Dalmau y la av. Del Maestro ya cuenta con el nuevo pavimento de hormigón habilitado para la circulación. En cambio, entre la av. Del Maestro y Alfonso Yépez, el hormigón permanece en proceso de fraguado antes de entrar en funcionamiento.

Inversión y beneficios para los quiteños

La rehabilitación integral de la av. Galo Plaza Lasso representa una inversión de USD 12 635 354,77 y contempla un plazo de ejecución de 365 días. El proyecto beneficiará a cerca de 100 mil quiteños que habitan en 26 barrios del norte de Quito, entre ellos Carcelén Libre, Ponceano Alto, La Ofelia, Parque Bicentenario, La Kennedy y California Alta.

Importancia del proyecto para el tráfico

La importancia de esta intervención también responde al alto flujo vehicular que soporta esta avenida. En promedio, por la Galo Plaza Lasso circulan alrededor de 40 000 vehículos cada día. Por ello, las autoridades insistieron en que los conductores transiten con precaución mientras continúan los trabajos y respeten la señalización instalada en los frentes de obra.

🚧 #RehabilitaciónVial | El cambio llega a la #AvGaloPlazaLasso 🚧



Desde este 19 de julio ampliamos el frente de intervención en el carril lateral sentido sur-norte para acelerar la rehabilitación integral de esta importante vía.



Trabajamos en los tramos:

📍 De los Pinos – av.… pic.twitter.com/kWV1sOm7ux — Obras Quito (@ObrasQuito) July 16, 2026

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