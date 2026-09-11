Cortes de agua afectan a varios sectores de Quito este viernes 11 de septiembre

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

Varios sectores de las parroquias San Antonio y Nanegalito, en Quito, enfrentan cortes de agua potable debido a problemas en el sistema de abastecimiento. La Empresa de Agua Potable informó este viernes 11 de septiembre de 2026 que los tanques Caspigasí, La Marca, Cantarillas y Tanlahua registran niveles bajos. Estas reservas abastecen a la parroquia San Antonio.

La empresa señaló que trabaja para recuperar los niveles de agua. Mientras avanzan esas labores, la entidad anunció medidas para atender a los sectores afectados. El abastecimiento mediante tanqueros continuará de forma temporal y, desde la mañana del sábado 12 de septiembre, se retomará el cronograma de distribución de agua potable.

Estos son los sectores afectados en San Antonio

La disminución del nivel de agua en los tanques provocó la suspensión del servicio en varios sectores de la parroquia San Antonio. La Empresa de Agua Potable incluyó en la lista a Ciudad Mitad del Mundo, Alcantarilla, Huertos Familiares, La Marca y Rumicucho.

También reportó cortes en Tanlahua, Tilingón, San Bartolo, San Francisco, Caspigasí, Rayocucho y Navidad. La afectación alcanza además a María Magdalena, La Resurrección, Corpus Christi, Yanayaco, San Juan y Año Nuevo.

El listado continúa con San José, Los Reyes, Papatena, Jefatura de Recaudaciones y Sierra Nevada. En estos sectores, la empresa mantiene las acciones para recuperar los niveles de los tanques que abastecen a la zona.

Mientras se normaliza el sistema, la Empresa de Agua Potable indicó que distribuirá agua mediante tanqueros. Esta medida busca mantener el abastecimiento durante el periodo en que los niveles de las reservas permanecen bajos.

La entidad informó que retomará el cronograma de abastecimiento desde la mañana del sábado 12 de septiembre de 2026. El comunicado corresponde a la información difundida por la Alcaldía Metropolitana de Quito este viernes 11 de septiembre.

Nanegalito también registra un corte de agua

Un día antes, el 10 de septiembre de 2026, la Empresa de Agua Potable informó sobre otro inconveniente en el sistema de distribución de Quito. En la parroquia Nanegalito se produjo una rotura en una red matriz de dos pulgadas.

La empresa señaló que trabaja en la reparación de la infraestructura afectada. El daño provocó un corte del servicio de agua potable en San Vicente, sector al que corresponde esta interrupción.

Según el comunicado, los trabajos permitirán recuperar el suministro de manera progresiva. La empresa informó que el servicio en San Vicente se restablecería paulatinamente durante la tarde del jueves 10 de septiembre.

Los dos reportes corresponden a problemas distintos. En San Antonio, la empresa atribuyó la interrupción a los bajos niveles de agua en los tanques Caspigasí, La Marca, Cantarillas y Tanlahua. En Nanegalito, en cambio, el corte se originó por la rotura de una red matriz de dos pulgadas.

La Empresa de Agua Potable indicó que mantiene trabajos para atender ambos inconvenientes y agradeció la atención de los usuarios ante las interrupciones del servicio.

📷 #Comunicado | Suspensión temporal de agua potable pic.twitter.com/UhWUVWx1Pq — Agua Info UIO (@AguaInfoUIO) September 11, 2026

Te recomendamos