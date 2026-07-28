Más de 30 barrios de Quito sin agua por rotura de tubería este martes 28 de julio

Una rotura en una tubería matriz dejó sin servicio de agua potable a decenas de barrios del sur y centro de Quito este lunes 28 de julio de 2026. La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) informó que el daño ocurrió en la calle Rodrigo de Chávez, en el sector de La Villaflora, y atribuyó la afectación a la intervención de terceros.

Reparaciones y cierre vial en la Villa Flora

La empresa indicó que su personal trabaja en la reparación de la tubería para restablecer el servicio lo antes posible. Mientras avanzan las labores, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) cerró varias vías en el sector y ejecutó desvíos para mantener la circulación vehicular y reducir riesgos para conductores y peatones.

Cierre vial y trabajos de reparación

Según el comunicado emitido por Epmaps, la rotura afectó una tubería matriz ubicada en la calle Rodrigo de Chávez. La entidad señaló que terceros ocasionaron el daño y aseguró que sus equipos técnicos ya realizan las reparaciones correspondientes.

De forma paralela, la AMT implementó un cierre vial en el sector de La Villaflora y habilitó desvíos para controlar el tránsito mientras se desarrollan los trabajos. La medida busca facilitar las labores de reparación y evitar complicaciones en la movilidad de la zona.

Barrios afectados por el corte de agua

La rotura de la tubería provocó la suspensión del servicio de agua potable en una amplia zona de la ciudad. Epmaps informó que el corte afecta a los siguientes sectores:

El Recreo

Clemente Ballén

Media Luna

Ciudadela Barahona

Primero de Mayo

Atahualpa Oriental

Chiriyacu Bajo

Hermanos Cristianos

San José

Los Andes

Villaflora

La Magdalena

Santa Ana

Pío XII

Ciudadela 5 de Julio

Chimbacalle

México

Bosque IESS

Luluncoto

Los Dos Puentes

El Sena

La Recoleta

La Tola

San Sebastián

El Panecillo

La Loma

San Marcos

San Blas

González Suárez

San Roque

La Chilena

La Merced

El Tejar

Epmaps señaló que el suministro de agua potable se restablecerá de manera paulatina durante la tarde de este 28 de julio, una vez concluyan las reparaciones y se normalice el funcionamiento de la red.

Mientras tanto, en redes sociales, moradores de La Villaflora expresaron su malestar por la interrupción del servicio. Las publicaciones reflejaron las quejas de los habitantes del sector ante el corte registrado durante la jornada.

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