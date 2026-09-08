Cortes de agua afectan a 25 zonas de Quito este martes 8 de septiembre

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

Calderón concentra la mayor afectación por los cortes de agua registrados este martes 8 de septiembre de 2026 en Quito. Una rotura en una red matriz de 20 pulgadas interrumpió el servicio en 16 barrios centrales de esta parroquia, mientras los trabajos de reparación avanzan durante la jornada.

En total, 25 zonas de la capital enfrentan interrupciones del suministro debido a roturas en diferentes matrices. Los problemas también alcanzan a sectores de Puembo, San Antonio de Pichincha, Belisario Quevedo y Rumipamba. La Empresa de Servicios Públicos informó los horarios previstos para recuperar el servicio y anunció la distribución de agua mediante tanqueros en las zonas que lo requieren.

Calderón tiene el mayor número de barrios afectados con los cortes de agua

La avería registrada en Calderón afecta a El Clavel, Paredes, José Terán, San José, San Luis de Calderón, San José de Morán, Luz y Vida y Sierra Hermosa.

La lista continúa con San José Alto, La Tola, Collas, Bellavista, Julio Zabala, Ana María, Esperanza y Progreso. En estos sectores, la empresa prevé completar la recuperación del servicio durante la noche.

Mientras duren los trabajos, los tanqueros recorrerán las zonas afectadas para entregar agua durante el día.

En Belisario Quevedo y Rumipamba, otra avería genera problemas en el suministro. La rotura se encuentra en la red matriz de las calles La Granja y Mariana de Jesús. Por este daño, siete sectores permanecen sin agua: Ciudadela Universitaria, La Gasca, Pambachupa, Las Casas, Mariana de Jesús, San Gabriel y La Granja.

La empresa calcula que estos barrios recuperarán el servicio durante la tarde.

Puembo y San Antonio de Pichincha también tienen cortes

En Puembo, el inconveniente se originó por el daño de una matriz de tres pulgadas. La afectación alcanza al centro poblado de la parroquia. Los trabajos buscan solucionar la rotura y recuperar el suministro.

En San Antonio de Pichincha, una falla en una red matriz dejó sin agua al sector de La Joya. La Empresa de Servicios Públicos prevé restablecer el servicio durante la tarde.

Estos cortes corresponden a daños registrados en las redes de distribución y no al cronograma regular de abastecimiento que mantiene la Empresa de Agua Potable de Quito para septiembre.

Ese calendario contempla, entre otros sectores, a Las Peñas, La Esperanza y Buena Esperanza. En estos barrios, el abastecimiento está programado desde las 08:00 hasta las 08:00.

La capital también registró interrupciones del servicio el 7 de septiembre y durante días anteriores. En esos casos, la Empresa de Servicios Públicos indicó que el suministro debía recuperarse durante la misma jornada.

Para los cortes de este 8 de septiembre, los tiempos de recuperación varían según el lugar. En Puembo, San Antonio de Pichincha y Belisario Quevedo y Rumipamba, la previsión apunta a la tarde. En Calderón, los trabajos continuarán hasta la noche.

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