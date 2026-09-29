Corte de agua afecta a 36 barrios del sur de Quito este 29 de septiembre

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable (Epmaps) anunció un corte de agua potable masivo que afecta desde las 11:00 de este martes 29 de septiembre de 2026 a 37 barrios ubicados en el sur de Quito. La entidad municipal informó que la suspensión del servicio se originó por los trabajos que se desarrollarán en las válvulas de dos tanques de Chillogallo.

De acuerdo con el mensaje que la entidad envió a los usuarios, vía WhatsApp, una válvula de 6 pulgadas se dañó, mientras que otra de 10 pulgadas será instalada en los tanques Chillogallo Alto 2 y Chillogallo Alto 3.

Los tanques afectados abastecen a las parroquias Guamaní, Quitumbe, Turubamba, La Ecuatoriana y Chillogallo, sectores residenciales del sur de la urbe.

Barrios afectados por la suspensión

Mientras los trabajadores de la Epmaps realizan los trabajos, el servicio de agua se interrumpirá en los barrios:

La Concordia, Aymesa, Nueva Aurora, La Bretaña, Clemente Sánchez, Pueblo Solo Pueblo, Urbanización Ejército, Ejército Nacional, Muyullacta, Ninallacta, Rumihurco, Quillallacta, Alpallacta, Huayrallacta, Auxiliares de Enfermería, Las Orquídeas, Mariscal Sucre, El Cisne, Los Andes, 2 de Febrero, Causyllacta, Primicias, 4 de Agosto, Tamiallacta, 23 de Mayo, El Girón, Las Cuadras, El Tránsito, San Gregorio, Turubamba de Monjas, Sucre, Fubdeporte, Santa Ana, Chillogallo, Salvador Allende, Unión y Progreso.

Servicio se recuperará durante la noche

La Empresa ofreció que el servicio se normalizrá durante la noche, aunque no precisó una hora estimada. Además, aseguró que, mientras dure la suspensión, el abastecimiento de agua potable se realizará mediante tanqueros.

Otros cortes de agua en los valles

El daño en la válvula del tanque de Chillogallo no es la única afectación registrada este martes en las instalaciones del servicio de agua.

La Epmaps emitió dos avisos dirigidos a los residentes de Cumbayá y Nanegalito, en el norte de la ciudad, sobre la rotura de la red matriz en esas zonas. Si bien los incidentes ocasionaron el corte de agua en ambos lugares, está previsto que el servicio se reanude en horas de la tarde.

Más información de Quito

Te recomendamos