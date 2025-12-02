La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable de Quito inició una actualización de sus sistemas tecnológicos para ofrecer un servicio más seguro, ágil y confiable. La empresa informó que, debido a este proceso, no realizará cobros ni en agencias ni por internet.
¿Desde cuándo no se cobrará el agua en Quito?
Los usuarios cuyos pagos estaban programados entre el 3 y el 7 de diciembre podrán regularizar sus facturas sin multas ni recargos una vez que el sistema vuelva a funcionar.
La empresa recordó que esta disposición aplica para todos los clientes, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
El cobro se suspenderá desde las 23:00 de este martes, 2 de diciembre de 2025, hasta las 24:00 del 7 de diciembre. Esta medida busca optimizar la gestión de trámites y mejorar la experiencia de los usuarios en los próximos meses.
Durante los días 3, 4 y 6 de diciembre, las agencias permanecerán abiertas únicamente para brindar orientación sobre trámites, requisitos y consultas, pero no realizarán ningún tipo de cobro.
La empresa municipal aclaró que el viernes 5 de diciembre la entidad se acogerá al feriado por la fundación de Quito.
¿Qué pasa con las labores operativas?
A pesar de la actualización tecnológica, la empresa municipal mantiene otras labores operativas. Epmaps informó que continúa con el retiro intensivo de escombros y sedimentos en quebradas, una acción preventiva que busca reducir riesgos durante la temporada lluviosa.
Para los usuarios que necesiten acudir a una oficina durante el fin de semana, Epmaps atenderá el sábado 6 de diciembre en las siguientes agencias:
- Matriz (Italia y Av. Mariana de Jesús): 08:00 a 13:00
- El Condado (CC El Condado, junto al Banco Internacional): 10:00 a 18:00
- Quicentro Sur (junto a Vaco & Vaca): 08:30 a 18:00
- Tumbaco (CC Ventura Mall, segundo piso): 08:00 a 18:00
- Calderón (Plaza Coral Carapungo, planta baja): 09:00 a 17:00