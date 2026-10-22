Corte de agua afecta a ocho barrios de Quito la noche de este jueves

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

Ocho barrios del norte de la capital no tendrán servicio de agua potable desde las 20:00 de este jueves 22 de octubre de 2026, tras confirmarse un nuevo corte de agua en Quito. La medida nocturna responde a la ejecución de empalmes técnicos en dos cruces viales de Iñaquito y se extenderá hasta la mañana del viernes 23.

Sectores afectados por el corte de agua en Quito

La restricción temporal del suministro abarcará de manera directa a ocho barrios localizados en el perímetro norte de la capital.

Las áreas comprendidas dentro de la suspensión son:

La República,

La Pradera,

Batán Bajo,

Benalcázar,

Mariana de Jesús,

Rumipamba,

Voz de los Andes y

Las Casas Bajo

Las familias y locales comerciales ubicados en estos puntos deberán abastecerse con reservas previas para cubrir sus necesidades básicas durante la noche y madrugada.

Horarios del corte y retorno paulatino del servicio

La desconexión en el sistema de distribución comenzará puntualmente a las 20:00 de este jueves 22 de octubre de 2026.

En cuanto al restablecimiento de la dotación, las cuadrillas técnicas informaron que la restitución de la presión no se dará de forma inmediata al finalizar las obras, sino de manera progresiva. El líquido vital volverá paulatinamente a las llaves de los domicilios a lo largo de la mañana del viernes 23 de octubre de 2026, conforme se llenen las conducciones matrices.

Puntos viales donde se ejecutarán los empalmes en Iñaquito

Los trabajos en el subsuelo demandarán la presencia del personal operativo en dos puntos de alto tránsito de la parroquia Iñaquito.

Los empalmes físicos se llevarán a cabo en la intersección de las calles Ulloa y Murgeon, así como en el cruce vial conformado por la avenida Mariana de Jesús y avenida 10 de Agosto. En estas zonas se requerirá la apertura de calzada e intervención directa sobre las tuberías principales.

Marco del proyecto de optimización hidráulica

Las labores corresponden al denominado Proyecto de Optimización Hidráulica de las Redes de Distribución del área urbana del DMQ – Fase 1.

El objetivo central de este plan de ingeniería apunta a optimizar el transporte y distribución de los caudales de agua potable en el territorio metropolitano, según indicó la empresa municipal, requiriendo estas maniobras programadas para integrar las nuevas conducciones a la red existente.

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