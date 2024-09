Conductores que se movilizan por el sur de Quito alertan sobre una nueva modalidad de hurto.

Un reportaje del canal de televisión TVC recoge los testimonios de personas que fueron afectadas por un ciudadano y sus amenazas.

Las víctimas relatan que un hombre se ubica en varios puntos del sur de la capital para exigir dinero a los conductores, a cambio de no hacerles daño a sus vehículos.

El hombre ha sido localizado en los semáforos de las calles: av. Mariscal Sucre y Ajaví; av. Mariscal Sucre e Iturrlade y av. Cardenal de la Torre y Ajaví.

Víctimas relatan el actuar del desconocido

Un hombre, que fue sorprendido por el desconocido, relató cómo funciona esta modalidad de delincuencia.

El individuo aprovecha las horas pico de la noche para acercarse a los vehículos, mientras están detenidos en el semáforo.

Tras localizar a sus víctimas, el desconocido saca de una funda plástica una gran piedra, y con amenazas, solicita hasta 20 dólares para no romper el parabrisas delantero.

“Estaba esperando para girar cuando este hombre se me acercó y me dijo que si no le daba dinero me rompería el cristal, tuve que darle“, contó el afectado.

Otra ciudadana coincidió con estas características de actuar del desconocido.

“Yo estaba con mi esposo en el auto cuando el hombre nos amenazó con la roca, no teníamos mucho efectivo, le quisimos dar unas cuantas monedas, pero no quiso aceptarnos”.

Este fue el relato de la mujer, quien dijo sentirse “impotente por las iras” de entregar su dinero para que el individuo no les cause daño.

Luego de cometer el hurto, el desconocido se traslada hacia otro lugar para que no lo reconozcan con facilidad.