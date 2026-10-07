¿Cómo se medirán el trato, las paradas y la velocidad ante el alza del pasaje en Quito?

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

El pasaje de los buses convencionales de Quito puede subir de 35 a 40 centavos en 2027, un incremento condicionado a mejoras verificables en el servicio. Con ese cambio tarifario en el horizonte, la calidad que reciben los pasajeros entra nuevamente en discusión y pone el foco en aspectos como el trato al usuario, las paradas, la velocidad y la accesibilidad.

Calidad de los buses será evaluada ante el alza del pasaje en Quito

La Secretaría de Movilidad explicó cómo medirá cada uno de esos componentes. La evaluación recurrirá a distintas fuentes de información, desde los datos de la operación hasta los reportes ciudadanos y las verificaciones en campo.

El Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) y el Sistema de Información al Usuario (SIU) permitirán fortalecer el seguimiento y control mediante información objetiva, verificable y trazable.

La Secretaría prevé integrar los datos operacionales con la información que entreguen los usuarios. Ese cruce permitirá identificar incidentes, generar indicadores y orientar las mejoras que requiera el servicio.

Quejas de pasajeros medirán el trato al usuario en los buses de Quito

Las quejas, reclamos, reportes y otras interacciones relacionadas con el servicio formarán parte de la evaluación del trato que reciben los pasajeros.

La Secretaría podrá asociar cada caso con una unidad, ruta, fecha y hora. Con esos datos podrá identificar situaciones recurrentes y efectuar un seguimiento por bus u operadora.

Este mecanismo permitirá incorporar la experiencia de los pasajeros dentro de la evaluación, además de la información operacional que proporcionen los sistemas tecnológicos.

Paradas de buses en Quito se controlarán con datos de ubicación

Para verificar el cumplimiento de las paradas, la Secretaría utilizará los registros de ubicación y recorrido de las unidades y los contrastará con las paradas establecidas y georreferenciadas de cada ruta.

Ese cruce permitirá identificar paradas omitidas y otros comportamientos operacionales que se aparten de los parámetros establecidos.

Jorge Yánez, representante de los transportistas, explicó que las geocercas permitirán comprobar el paso de los buses por diferentes puntos de la ruta. El sistema también podrá comparar la planificación diaria con la operación real de cada unidad.

Exceso de velocidad de buses se verificará por cada vía de Quito

Los registros de ubicación y velocidad servirán para detectar posibles excesos. La Secretaría de Movilidad contrastará esos datos con los límites establecidos para cada vía o tramo.

La entidad todavía deberá definir los parámetros y criterios técnicos para validar esos eventos y garantizar información confiable para el control.

Yánez señaló que el sistema permitirá supervisar la velocidad operacional. A criterio del dirigente, la tecnología también puede contribuir al control de las carreras entre buses.

Las cifras de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) muestran otras conductas que forman parte de los controles actuales. Entre el 1 de enero y el 18 de septiembre de 2026, la entidad ejecutó 1 502 operativos y emitió 6 131 citaciones al transporte público, por un monto de 295 321 dólares.

Del total, 2 313 correspondieron a circular con las puertas abiertas; 841, a no utilizar el cinturón de seguridad; 832, a recoger o dejar pasajeros en sitios no permitidos; 480, a irrespetar señales o disposiciones de agentes; 338, a invadir vías exclusivas; y 329, a no portar la licencia.

Accesibilidad de buses y paradas también tendrá evaluación en Quito

La accesibilidad tendrá un mecanismo diferente. La Secretaría de Movilidad revisará las condiciones y características de los vehículos, las paradas y los servicios que faciliten el uso del transporte público.

La evaluación prestará especial atención a las condiciones para personas con movilidad reducida o necesidades específicas. Los reportes ciudadanos y las verificaciones en campo podrán complementar esta revisión.

Yánez explicó que la accesibilidad no depende únicamente de las características de un bus. También intervienen elementos de la infraestructura urbana. Entre ellos mencionó los vehículos de piso bajo, la altura de las aceras y las barreras que enfrentan las personas con movilidad reducida.

El representante de los transportistas indicó que el Municipio no contempla, por ahora, un cambio general hacia buses de piso bajo debido al costo que implicaría esa modificación.

Alza del pasaje en Quito dependerá de mejoras verificables

Los mecanismos cambian según el aspecto que se evalúe. Los reportes de los pasajeros aportarán información sobre el trato al usuario; la georreferenciación permitirá revisar el cumplimiento de las paradas; los registros de las unidades servirán para contrastar la velocidad con los límites de cada vía; y la accesibilidad incluirá las condiciones de buses, paradas y servicios.

La información permitirá generar indicadores, alertas y reportes para detectar incumplimientos y establecer acciones de seguimiento.

Estas evaluaciones forman parte del escenario previo al cambio tarifario previsto para 2027. La tarifa general podrá pasar de 35 a 40 centavos, siempre que las operadoras demuestren las mejoras exigidas para acceder al nuevo valor.

Alza del pasaje en Quito; preguntas frecuentes

❓ ¿Cómo se evaluará la calidad de los buses ante el posible aumento del pasaje? La Secretaría de Movilidad combinará información de la operación, reportes de pasajeros y verificaciones en campo.

Contexto: El SAE y el SIU aportarán información objetiva, verificable y trazable para generar indicadores, detectar incidentes y dar seguimiento al servicio. ❓ ¿Cómo se evaluará el trato que reciben los pasajeros? Las quejas, reclamos, reportes y otras interacciones de los usuarios formarán parte de la evaluación.

Contexto: Cada caso podrá asociarse con una unidad, ruta, fecha y hora para identificar situaciones recurrentes y realizar seguimiento por bus u operadora. ❓ ¿Cómo se controlará que los buses respeten las paradas? La Secretaría contrastará los registros de ubicación y recorrido de los buses con las paradas georreferenciadas de cada ruta.

Contexto: Este mecanismo permitirá identificar paradas omitidas. Las geocercas también servirán para comprobar el paso de las unidades por distintos puntos. ❓ ¿Cómo se detectarán los excesos de velocidad de los buses? Los registros de ubicación y velocidad se compararán con los límites establecidos para cada vía o tramo.

Contexto: La Secretaría todavía debe definir los parámetros y criterios técnicos para validar estos eventos y garantizar información confiable para el control. ❓ ¿Qué infracciones del transporte público registró la AMT en 2026? La AMT emitió 6 131 citaciones entre el 1 de enero y el 18 de septiembre, por 295 321 dólares.

Contexto: La principal causa fue circular con las puertas abiertas, con 2 313 citaciones. También constan infracciones por no usar cinturón, dejar o recoger pasajeros en sitios no permitidos, irrespetar señales, invadir vías exclusivas y no portar licencia. ❓ ¿Cómo se evaluará la accesibilidad de los buses de Quito? La Secretaría revisará las condiciones de los vehículos, las paradas y los servicios que faciliten el uso del transporte público.

Contexto: La evaluación prestará especial atención a personas con movilidad reducida o necesidades específicas y podrá complementarse con reportes ciudadanos y verificaciones en campo. ❓ ¿La accesibilidad depende únicamente de los buses? No. También intervienen las condiciones de la infraestructura urbana.

Contexto: Jorge Yánez mencionó factores como los vehículos de piso bajo, la altura de las aceras y las barreras que enfrentan las personas con movilidad reducida. ❓ ¿Quito cambiará todos sus buses por unidades de piso bajo? El Municipio no contempla, por ahora, un cambio general hacia buses de piso bajo.

Contexto: Yánez explicó que el costo que implicaría esa modificación es uno de los factores considerados. ❓ ¿El pasaje de los buses subirá automáticamente a 40 centavos en 2027? No. La tarifa podrá pasar de 35 a 40 centavos si las operadoras demuestran las mejoras exigidas.

Contexto: La evaluación considerará aspectos como trato al usuario, cumplimiento de paradas, velocidad y accesibilidad.

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