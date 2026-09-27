Cómo afectaría el alza del pasaje a las personas con discapacidad en Quito

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

Quito tendrá un nuevo esquema tarifario para el transporte público desde 2027, tras la aprobación de la reforma en el Concejo Metropolitano el 8 de septiembre de 2026. La propuesta contempla un pasaje general de 40 centavos, sujeto al cumplimiento de condiciones por parte de los operadores. La normativa también modifica el tratamiento tarifario para las personas con discapacidad, punto que abrió un reclamo desde organizaciones ciudadanas.

Pasaje para personas con discapacidad cambiará desde 2027 en Quito

Rocío Bastidas, representante del Cabildo Cívico de Quito, explicó que desde 2015 existía un régimen específico con un valor de 10 centavos para este grupo. Según Bastidas, ese esquema reconocía una condición especial y diferenciada.

La reforma reemplaza el monto fijo por un cálculo ligado al valor vigente del pasaje. Álex Pérez, secretario de Movilidad, explicó a EL COMERCIO que el Municipio aplicará un beneficio equivalente al 50%.

Pérez señaló que la medida responde a la interpretación municipal de la normativa nacional. Bajo ese mecanismo, cuando el pasaje general llegue a 40 centavos, el valor correspondiente será de 20 centavos.

Cabildo Cívico cuestiona efectos de la reforma tarifaria

Bastidas discrepa con la explicación de la Secretaría de Movilidad. La representante considera que una disposición nacional no puede reducir el nivel de protección que este grupo tenía previamente.

Para sustentar esa posición, cita el artículo 11 de la Constitución y el principio de desarrollo progresivo de los derechos. También menciona el artículo 35, que incluye a las personas con discapacidad entre los grupos de atención prioritaria.

El colectivo suma a sus argumentos el artículo 47. Bastidas relaciona esa disposición con la equiparación de oportunidades y el acceso a servicios. Desde su interpretación, la modificación tarifaria constituye una regresión de derechos.

Acción de inconstitucionalidad contra la ordenanza llegó a la Corte

Andrés Campaña (movimiento Imparables), personas con discapacidad y representantes del Cabildo Cívico de Quito acudieron a la Corte Constitucional el 21 de septiembre de 2026.

El pedido se concentra en la disposición relacionada con este grupo y no en toda la reforma. Bastidas explicó que los accionantes buscan recuperar el régimen que existía antes del cambio.

Campaña sostiene que la ordenanza elimina el capítulo municipal específico que regulaba este beneficio. Según el concejal, ese apartado también incluía infracciones para los operadores que incumplían las disposiciones correspondientes.

La decisión sobre esos argumentos quedará en manos de la Corte Constitucional.

Aumento del pasaje genera críticas por su impacto en este grupo

El Cabildo Cívico también cuestiona la diferencia porcentual entre los ajustes. Bastidas señala que el valor general pasa de 35 a 40 centavos, un cambio menor en términos porcentuales frente al que resulta al comparar el antiguo monto específico con el nuevo cálculo.

Según Bastidas, pasar de 10 a 20 centavos representa un incremento del 100%. La representante utiliza esa diferencia como uno de los elementos para sustentar el reclamo del colectivo.

Personas con discapacidad enfrentan problemas de accesibilidad en Quito

El planteamiento del Cabildo Cívico también aborda las condiciones de movilidad en la ciudad. Bastidas menciona veredas con barreras, falta de rampas y dificultades para ingresar a determinadas unidades de transporte público.

La representante suma críticas sobre las condiciones de algunos buses, el respeto de rutas y paradas y los mecanismos de control. También cuestiona la falta de avances en el Sistema Integrado de Recaudo.

Pasaje de 40 centavos en Quito dependerá de mejoras en el servicio

La ordenanza recibió 14 votos afirmativos en el Concejo Metropolitano. Los operadores solo podrán acceder al nuevo valor si cumplen parámetros verificables relacionados con la calidad y modernización del transporte.

Entre las exigencias constan herramientas tecnológicas para supervisar la operación. Los transportistas tienen hasta el 31 de diciembre de 2026 para implementar el Sistema de Ayuda a la Explotación y el Sistema de Información al Usuario. El Sistema Integrado de Recaudo tiene un plazo máximo de ocho meses desde la aprobación de la reforma.

El pronunciamiento de la Corte Constitucional marcará el siguiente paso del reclamo contra el cambio tarifario para las personas con discapacidad.

Alza del pasaje para personas con discapacidad en Quito; preguntas frecuentes

❓ ¿Cómo cambiará la tarifa para las personas con discapacidad en Quito? El esquema pasará de un valor fijo de 10 centavos a un beneficio equivalente al 50% de la tarifa vigente.

Contexto: Según Álex Pérez, secretario de Movilidad, cuando el pasaje general llegue a 40 centavos, este grupo pagará 20 centavos. ❓ ¿Por qué el Cabildo Cívico cuestiona el cambio de tarifa? El colectivo considera que la modificación reduce el nivel de protección que tenían las personas con discapacidad.

Contexto: Rocío Bastidas sostiene que desde 2015 existía un régimen específico con una tarifa de 10 centavos y una condición diferenciada para este grupo. ❓ ¿Qué argumenta el Municipio sobre la nueva tarifa? La Secretaría de Movilidad sostiene que el beneficio debe equivaler al 50% de la tarifa vigente.

Contexto: Pérez señaló que esta fórmula responde a la interpretación municipal de la normativa nacional. ❓ ¿Cuánto aumentaría el pasaje para las personas con discapacidad? El valor pasaría de 10 a 20 centavos cuando la tarifa general llegue a 40 centavos.

Contexto: Bastidas señala que la diferencia representa un incremento del 100% y utiliza ese cálculo como uno de los argumentos del reclamo. ❓ ¿Qué busca la acción presentada ante la Corte Constitucional? Los accionantes buscan recuperar el régimen tarifario que existía antes de la reforma.

Contexto: Andrés Campaña, personas con discapacidad y representantes del Cabildo Cívico acudieron a la Corte Constitucional el 21 de septiembre de 2026. ❓ ¿La acción de inconstitucionalidad cuestiona toda la reforma tarifaria? No. El pedido se concentra en la disposición relacionada con las personas con discapacidad.

Contexto: La decisión sobre los argumentos presentados quedará en manos de la Corte Constitucional. ❓ ¿Qué problemas de accesibilidad señala el Cabildo Cívico en Quito? Bastidas menciona veredas con barreras, falta de rampas y dificultades para ingresar a determinadas unidades de transporte público.

Contexto: También cuestiona las condiciones de algunos buses, el respeto de rutas y paradas, los mecanismos de control y la falta de avances en el Sistema Integrado de Recaudo. ❓ ¿La tarifa general de 40 centavos se aplicará sin condiciones? No. Los operadores solo podrán acceder al nuevo valor si cumplen parámetros verificables de calidad y modernización.

Contexto: Entre las exigencias constan el Sistema de Ayuda a la Explotación y el Sistema de Información al Usuario hasta el 31 de diciembre de 2026. ❓ ¿Qué sigue en el reclamo por la tarifa para personas con discapacidad? El siguiente paso dependerá del pronunciamiento de la Corte Constitucional.

Contexto: La Corte deberá resolver los argumentos planteados contra el cambio tarifario para este grupo.

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