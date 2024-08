Nelson Marroquín, representante del colectivo Cuida tu Voto, presentó el lunes 5 de agosto de 2024 una solicitud para revocar el mandato de Pabel Muñoz como alcalde de Quito.

El proceso sigue en espera hasta que el Consejo Nacional Electoral (CNE) emita una respuesta sobre la procedencia de las causales para iniciar la recolección de firmas.

¿Cuánto tiempo tiene el CNE para responder?

El abogado constitucionalista Edison Guarango señala que la Ley Orgánica de Participación Ciudadana establece un término de siete días para que el CNE analice y decida si acepta o niega la solicitud. El plazo corre desde el pasado 5 de agosto y se cumple este jueves 15 de agosto.

Si el CNE acepta la solicitud de revocatoria, el colectivo Cuida tu voto podrá solicitar los formularios para recolectar el 10% de firmas del padrón electoral en un término máximo de 15 días. Luego, el colectivo cuenta con 180 días para recolectar las rúbricas de los ciudadanos que estén de acuerdo con el proceso.

Guarango afirma que la norma no prevé ningún recurso en caso de que se niegue la solicitud, es decir, no hay apelación. Sin embargo, la norma no excluye presentar una nueva solicitud.

¿Causales presentadas para la revocatoria de Pabel Muñoz?

Nelson Marroquín sostiene que Pabel Muñoz incumplió la Ley Electoral al realizar proselitismo político, lo cual justifica la solicitud de revocatoria de mandato.

Argumenta que Muñoz participó en la campaña electoral de Luisa González para la presidencia de Ecuador mientras ejercía como alcalde de Quito.

Por este motivo, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) le impuso una sanción que incluye ofrecer disculpas públicas, pagar una multa de 9 200 dólares y publicar la sanción en la página web del Municipio.

“Este hecho probado abre la posibilidad de destitución, ya que todo funcionario público debe cumplir con la Constitución y la Ley del Ecuador“, afirma Marroquín.

El documento presentado por el representante de Cuida tu Voto detalla otras causales, como la falta de obras, la limitada capacidad administrativa y de gestión en beneficio de la ciudad y sus habitantes.

También advierte sobre la probabilidad de que Muñoz reincida en la sanción electoral y repita el proselitismo en el proceso electoral de 2025.