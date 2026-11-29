Fecha de publicación: 29 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de noviembre de 2026

La jornada de elecciones seccionales de este domingo 29 de noviembre de 2026 modifica la circulación vehicular en Quito. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) mantiene un operativo especial que incluye cierres en distintos puntos de la ciudad, controles en los alrededores de los recintos electorales y agentes desplegados para facilitar los desplazamientos de los votantes.

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El plan contempla la vigilancia de 385 recintos electorales desde el Centro de Mando y la participación de 1 325 Agentes Civiles de Tránsito. La entidad también estableció 143 cierres viales en diferentes sectores de la capital. Las restricciones comenzaron antes de la jornada de votación y se extenderán hasta el lunes 30 de noviembre, de acuerdo con las disposiciones para cada zona.

Cierres viales en los alrededores de los recintos electorales

La AMT concentra sus controles en los establecimientos que registran mayor concurrencia de votantes. Entre los puntos con restricciones este domingo constan varios centros educativos y recintos electorales de Quito.

En los alrededores del Colegio Spellman Femenino, los agentes mantienen cerradas las calles Versalles y Alonso de Mercadillo, así como Ulloa y Alonso de Mercadillo.

La Unidad Educativa 24 de Mayo también registra restricciones. Los cierres afectan a las calles María Angélica Carrillo y José Abascal. Como alternativa, los conductores pueden utilizar la avenida 6 de Diciembre.

Otro punto con limitaciones es el Instituto Nacional Mejía, bloque 2. Allí, la AMT mantiene cerradas las intersecciones de las calles Vargas y Santa Prisca, y Vargas y Matovelle. Los conductores pueden circular por las calles Santa Prisca y Matovelle, en sentido occidente-oriente.

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Los controles también se mantienen en los alrededores del Colegio Central Técnico y la Unidad Educativa Eufrasia. En estos sectores, los cierres se ubican en las intersecciones de las avenidas Gaspar de Villarroel y De los Shyris, y Gaspar de Villarroel y Amazonas.

La entidad pide a los ciudadanos tomar en cuenta estas restricciones antes de salir de casa y conducir con precaución. Los cierres buscan organizar el tránsito en las zonas donde se concentra la actividad electoral.

Restricciones en el Centro de Mando y suspensión del Paseo Dominical

El operativo de movilidad también contempla cierres cerca de las principales instalaciones electorales y del Centro de Mando Nacional.

En los alrededores del Centro de Mando Nacional, la AMT restringe el paso en la avenida Patria y la calle Juan León Mera, así como en la calle 9 de Octubre y la calle 18 de Septiembre. Sin embargo, los conductores pueden utilizar la avenida 9 de Octubre y la avenida Amazonas, hasta la calle Washington.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) también registra restricciones en sus alrededores. Los cierres se ubican en las intersecciones de la avenida 6 de Diciembre con la avenida De los Shyris y de la avenida 6 de Diciembre con la calle Bossano.

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La AMT mantiene a sus agentes en las calles para gestionar el flujo vehicular durante las elecciones. El despliegue forma parte del operativo especial que busca facilitar la circulación y brindar seguridad a los ciudadanos que acuden a votar.

Además de los cambios en las vías, la jornada electoral modifica las actividades habituales de movilidad en Quito. La entidad confirmó la suspensión del Paseo Dominical este domingo 29 de noviembre debido a las elecciones seccionales.

La AMT recomienda planificar los recorridos con anticipación y considerar los cierres establecidos en cada sector. Los ciudadanos pueden revisar el detalle de las restricciones viales en el siguiente enlace: Consulta de cierres viales en Quito.

🚨 #CierreVialQuito | Se mantienen cierres viales en los alrededores del recinto electoral Instituto Nacional Mejía, bloque 2. 🚧 Cierres: 📍 Calles Vargas y Santa Prisca. 📍 Calles Vargas y Matovelle. 🔄 Vías alternas: 📍 Calle Santa Prisca. 📍 Calle Matovelle. 🔀 Sentido: occidente-oriente. ⚠️ Planifica tu recorrido y conduce con precaución. — AMTQuito (@AMT_Quito) November 29, 2026

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