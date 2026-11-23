Fecha de publicación: 23 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de noviembre de 2026

El Centro Histórico de Quito tendrá restricciones vehiculares este miércoles 25 de noviembre de 2026 por el desfile Los mercados saludan a Quito, una actividad organizada como parte de las celebraciones por las fiestas de la capital. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ejecutará un operativo desde las 06:00 para controlar la circulación y facilitar el desarrollo del evento.

El desfile comenzará a las 08:00 y se extenderá hasta las 16:00. El recorrido partirá desde la intersección de las calles Venezuela y Bogotá, en el centro de la ciudad.

La AMT estableció 22 puntos de cierre en calles y avenidas del Centro Histórico y sectores cercanos. Los agentes civiles de tránsito estarán a cargo de los controles y de la seguridad vial durante la jornada.

Noticias sobre las fiestas de Quito

Estas son las 22 intersecciones con cierres viales en Quito

Las restricciones vehiculares abarcarán varios cruces de las calles Venezuela, Uruguay, García Moreno, Vargas, Guayaquil, Benalcázar y Rocafuerte, además de puntos de la avenida América.

La lista de intersecciones con cierres es la siguiente:

Venezuela y Asunción. Avenida América y Santiago. Uruguay y Bogotá. Uruguay y Caracas. Uruguay y Río de Janeiro. Uruguay y Buenos Aires. Río de Janeiro y calle México. México y Riofrío. Venezuela y Luis Dávila. Avenida América y Antonio Ante. García Moreno y Matovelle. García Moreno y Galápagos. García Moreno y Manabí. García Moreno y Olmedo. Vargas y Esmeraldas. Vargas y Caldas. Guayaquil y Olmedo. Benalcázar y Mejía. Benalcázar y Sucre. Rocafuerte y Venezuela. Rocafuerte y Cuenca. Imbabura y calle Bolívar.

Estos puntos forman parte del dispositivo de movilidad que la AMT aplicará durante las ocho horas previstas para el desfile.

Cuatro vías funcionarán como rutas alternas

La Agencia Metropolitana de Tránsito identificó cuatro vías para facilitar la movilidad durante el desarrollo de la actividad:

Avenida 10 de Agosto.

Avenida Gran Colombia.

Avenida Pichincha.

Calle Guayaquil.

Estas alternativas permitirán la circulación por sectores cercanos al área de las restricciones. La calle Guayaquil también figura entre las vías alternas, aunque la intersección Guayaquil y Olmedo consta en la lista de cierres.

Agentes de tránsito controlarán la movilidad durante el desfile

El operativo comenzará a las 06:00, dos horas antes del inicio del desfile. Los agentes civiles de tránsito gestionarán los cierres y mantendrán controles para garantizar la seguridad vial de los asistentes.

La AMT también ejecutará controles para evitar que los vehículos permanezcan estacionados en sitios no autorizados y afecten la movilidad en los sectores intervenidos.

El evento Los mercados saludan a Quito forma parte de las actividades previstas por las fiestas de la capital. Su recorrido por el Centro Histórico reunirá a delegaciones de los mercados de la ciudad durante la jornada del miércoles 25 de noviembre.

Lo que te preguntas del cierre vial

❓ ¿Qué evento provocará cierres viales en Quito el miércoles 25 de noviembre de 2026?

El desfile «Los mercados saludan a Quito» provocará 22 cierres viales en el centro de la capital.

Contexto: La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) desplegará un operativo para controlar la circulación vehicular y garantizar la seguridad durante el desarrollo del evento.

❓ ¿En qué horario se realizarán los cierres viales por el desfile en Quito?

Los cierres comenzarán a las 06:00 y el desfile se desarrollará entre las 08:00 y las 16:00.

Contexto: La AMT instalará los dispositivos de control antes del inicio de la actividad para restringir el tránsito en las intersecciones previstas.

❓ ¿Dónde comenzará el recorrido del desfile Los mercados saludan a Quito?

El recorrido comenzará en la intersección de las calles Venezuela y Bogotá.

Contexto: Desde ese punto, el desfile avanzará por distintos sectores del centro de Quito, donde la AMT aplicará restricciones vehiculares en 22 intersecciones.

❓ ¿Cuántas intersecciones tendrán cierres viales por el desfile del 25 de noviembre?

La AMT establecerá cierres en 22 intersecciones de Quito.

Contexto: Entre los puntos afectados constan Venezuela y Asunción; avenida América y Santiago; Uruguay y Bogotá; Uruguay y Caracas; Uruguay y Río de Janeiro; Uruguay y Buenos Aires; y Río de Janeiro y México.

❓ ¿Qué otras calles del centro de Quito tendrán restricciones vehiculares?

Los cierres también afectarán a las calles México, Riofrío, Luis Dávila, Antonio Ante, García Moreno, Matovelle, Galápagos, Manabí, Olmedo, Vargas, Esmeraldas, Caldas, Guayaquil, Benalcázar, Mejía, Sucre, Rocafuerte, Cuenca, Imbabura y Bolívar.

Contexto: La lista incluye las intersecciones García Moreno y Matovelle, García Moreno y Galápagos, García Moreno y Manabí, García Moreno y Olmedo, Vargas y Esmeraldas, Vargas y Caldas, Guayaquil y Olmedo, Benalcázar y Mejía, Benalcázar y Sucre, Rocafuerte y Venezuela, Rocafuerte y Cuenca, e Imbabura y Bolívar.

❓ ¿Cuáles son las rutas alternas para circular durante el desfile en Quito?

Los conductores podrán utilizar las avenidas 10 de Agosto, Gran Colombia y Pichincha, además de la calle Guayaquil.

Contexto: Estas vías constan como alternativas para la circulación vehicular durante las restricciones previstas por el desfile. La calle Guayaquil también figura entre los sectores con una intersección afectada por los cierres.

❓ ¿Qué institución estará a cargo del operativo de tránsito por el desfile?

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) estará a cargo del control vehicular y de la seguridad vial durante el evento.

Contexto: Los agentes gestionarán los cierres en las intersecciones establecidas y regularán la circulación en los sectores por donde avanzará el desfile.

❓ ¿Qué controles adicionales realizará la AMT durante el evento?

La AMT ejecutará controles para evitar que los vehículos permanezcan estacionados en lugares prohibidos.

Contexto: Los agentes también supervisarán la seguridad vial y el cumplimiento de las restricciones en las calles incluidas en el operativo.

❓ ¿Cómo afectarán los cierres viales a quienes circulen por el centro de Quito?

Los cierres restringirán el paso de vehículos en 22 intersecciones durante el operativo del 25 de noviembre.

Contexto: Las limitaciones comenzarán a las 06:00, mientras que el desfile se extenderá de 08:00 a 16:00. Las avenidas 10 de Agosto, Gran Colombia y Pichincha, así como la calle Guayaquil, constan entre las rutas alternas.

❓ ¿Hasta qué hora se mantendrá el operativo por el desfile Los mercados saludan a Quito?

El desfile está previsto hasta las 16:00 del miércoles 25 de noviembre de 2026.

Contexto: La AMT iniciará los cierres a las 06:00 y mantendrá los controles durante el desarrollo del evento, cuyo recorrido partirá de Venezuela y Bogotá.

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