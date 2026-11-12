Conozca la agenda de las Fiestas de Quito 2026

Fecha de publicación: 12 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de noviembre de 2026

La celebración de los 492 años de fundación de Quito tendrá una programación que combina tradiciones populares, música y propuestas culturales en distintos sectores de la ciudad. El Municipio anunció el 11 de noviembre más de 140 actividades, aunque algunos eventos previstos tuvieron cambios por dificultades en los procesos de contratación.

Las Fiestas de Quito llegarán a distintos sectores de la capital

La programación busca extender la celebración más allá de los escenarios principales. Las nueve administraciones zonales incluirán propuestas relacionadas con las identidades quiteñas, las costumbres populares y las expresiones culturales de sus territorios.

La agenda contempla desfiles de identidades, rondas quiteñas, bandas de paz, bastoneras, agrupaciones de danza, festivales musicales, encuentros de humor y expresiones urbanas. Nanegalito, Carcelén, Cotocollao, La Floresta, La Mariscal, Tumbaco, Los Chillos, el Centro Histórico y el sur de Quito constan entre los sectores que recibirán programación.

La Red Metropolitana de Cultura también tendrá presencia con exposiciones, muestras artísticas, recorridos mediados, talleres, juegos tradicionales de 40, conciertos y homenajes. Sus propuestas llegarán a diez espacios culturales, entre ellos el Centro Cultural Itchimbía, la Casa de las Artes La Ronda, el Parque Urbano Cumandá, el Museo de la Ciudad y Yaku Parque Museo del Agua.

Quito Fest tendrá tres jornadas de música nacional

La edición número 23 del Quito Fest será uno de los encuentros musicales de las celebraciones. Su cartel incluye a Lolabum, Machaka, Papaya Dada, Miel, Alkaloides, Mel Mourelle, Gianny, Subliminal, Eblis, Desperation, Pearliz, Ilyari, Felipe Le, Dnis Santos, Mónica, Margarita Laso, Pakul y Yavirac.

La propuesta contempla metal, cumbia, música urbana, popular, del mundo, rock alternativo, indie y pop. Esta edición no contará con bandas internacionales por las restricciones del Código de la Democracia durante el período electoral.

Dificultades de contratación modificaron parte de la programación

El alcalde Pabel Muñoz explicó que seis procesos municipales relacionados con las fiestas tuvieron problemas por suspensiones, observaciones, cancelaciones o declaratorias de desierto. Entre los eventos afectados constan el Electro King Festival, Chicha con Corbatín, el Festival de Orquestas del Sur, Chispa Quiteña y el homenaje al dúo Benítez y Valencia.

El secretario de Cultura, Jorge Cisneros, estimó que cerca de 100 000 personas podrían quedarse sin esos espectáculos. También señaló que 536 artistas y 1 715 trabajadores vinculados con producción, sonido, luces, limpieza, seguridad y salud resultarían afectados.

Las ventas en establecimientos económicos turísticos llegaron a 25,9 millones de dólares en 2024 y 26 millones de dólares en 2025. Muñoz señaló que la celebración de 2026 no alcanzará esos niveles. Pese a los cambios, el Municipio mantendrá la programación con el apoyo de la Corporación Municipal y del sector privado.

Fiestas de Quito; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuántas actividades tendrá Quito por sus 492 años de fundación en 2026? El Municipio anunció más de 140 actividades culturales, artísticas y tradicionales para celebrar los 492 años de fundación de Quito.

Contexto: La programación incluye propuestas en barrios, plazas, teatros y espacios culturales. Algunos eventos tuvieron cambios por dificultades en los procesos de contratación municipal. ❓ ¿Qué actividades se realizarán en los barrios de Quito por las Fiestas de 2026? Los barrios tendrán desfiles de identidades, rondas quiteñas, bandas de paz, bastoneras, presentaciones de danza, festivales musicales, encuentros de humor y expresiones urbanas.

Contexto: Las nueve administraciones zonales organizarán propuestas relacionadas con las identidades quiteñas y las expresiones culturales de sus territorios. ❓ ¿Qué sectores de Quito tendrán actividades por las Fiestas de 2026? Nanegalito, Carcelén, Cotocollao, La Floresta, La Mariscal, Tumbaco, Los Chillos, el Centro Histórico y el sur de Quito recibirán actividades.

Contexto: La programación busca extender las celebraciones más allá de los escenarios principales y llegar a distintos sectores de la capital. ❓ ¿Qué actividades organizará la Red Metropolitana de Cultura por las Fiestas de Quito? La Red Metropolitana de Cultura tendrá exposiciones, muestras artísticas, recorridos mediados, talleres, juegos tradicionales de 40, conciertos y homenajes.

Contexto: Las propuestas llegarán a diez espacios culturales, entre ellos el Centro Cultural Itchimbía, la Casa de las Artes La Ronda, el Parque Urbano Cumandá, el Museo de la Ciudad y Yaku Parque Museo del Agua. ❓ ¿Qué artistas y agrupaciones participarán en el Quito Fest 2026? El cartel incluye a Lolabum, Machaka, Papaya Dada, Miel, Alkaloides, Mel Mourelle, Gianny, Subliminal, Eblis, Desperation, Pearliz, Ilyari, Felipe Le, Dnis Santos, Mónica, Margarita Laso, Pakul y Yavirac.

Contexto: La edición número 23 del festival contempla propuestas de metal, cumbia, música urbana, popular, del mundo, rock alternativo, indie y pop.

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