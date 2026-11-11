Fiestas de Quito 2026 tendrán más de 140 actividades en noviembre y diciembre

Fecha de publicación: 11 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de noviembre de 2026

Quito prepara la celebración por los 492 años de su fundación con una agenda que reúne más de 140 actividades culturales, artísticas y tradicionales. El calendario de fiestas incluye concursos populares, desfiles, conciertos y propuestas en barrios, plazas y teatros. La programación tendrá cambios por las dificultades en varios procesos de contratación municipal, aunque el Municipio mantiene eventos como el Quito Fest, que ocupará tres jornadas en diciembre.

Mundial del 40 y actividades tradicionales abren la agenda de Quito

Las actividades comenzarán el 16 de noviembre con el concurso Rumbo al Mundial del 40. Las jornadas preliminares se extenderán hasta el 23 de noviembre, desde las 11:00, en unidades educativas, Casas Somos, centros 60 y Piquito y espacios de la Red Metropolitana de Cultura y la Fundación Museos de la Ciudad.

El 19 de noviembre, a las 10:00, la Basílica de Nuestra Señora de La Merced recibirá el Te Deum. El 24 de noviembre, el Centro de Arte Contemporáneo acogerá las finales preliminares del Mundial del 40, entre las 10:00 y las 17:00.

El Desfile de los Mercados del Centro Histórico tendrá lugar el 25 de noviembre, desde las 10:00. Las eliminatorias del Mundial del 40 comenzarán el 26 de noviembre, a las 16:00, en el Centro de Arte Contemporáneo. Esta fase continuará hasta el 4 de diciembre.

Desfiles de la Confraternidad Quiteña serán el 5 y 6 de diciembre

El Festival del Pasacalle para el Adulto Mayor comenzará el 30 de noviembre, con funciones a las 10:00 y 14:00 en el Teatro Capitol. La programación continuará el 1, 2 y 3 de diciembre, en los mismos horarios y escenario. El 4 de diciembre tendrá una función a las 10:00.

El 1 y 2 de diciembre, el Teatro Variedades recibirá la ópera Gallito de la Catedral, dirigida a estudiantes de colegios. Las presentaciones comenzarán a las 10:00 y 11:30.

El Festival del Pasacalle en nuestros teatros tendrá una función el 3 de diciembre, a las 19:00, en el Teatro Sucre. El 4 de diciembre llegará, a la misma hora, al Teatro México.

Los desfiles de la Confraternidad Quiteña ocuparán dos jornadas. El recorrido del sur será el 5 de diciembre, desde las 10:00, por la avenida Teniente Hugo Ortiz. El desfile del norte tendrá lugar el 6 de diciembre, a las 10:00, por la avenida Amazonas.

Ese mismo 6 de diciembre, la Sesión Solemne por los 492 años de fundación de Quito comenzará a las 15:00 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Mascarada Nocturna cerrará la programación el 7 de diciembre, desde las 17:00, por la avenida Amazonas.

Quito Fest 2026 tendrá tres jornadas musicales

El Quito Fest, en su edición número 23, se realizará del 4 al 6 de diciembre. El festival tendrá tres jornadas con propuestas de distintos géneros musicales.

El 4 de diciembre, desde las 17:00, el Ágora de la Casa de la Cultura recibirá la jornada de rock. El 5 de diciembre, a las 14:00, la Arena Bicentenario acogerá la presentación de música nacional. El 6 de diciembre, desde las 14:00 y en el mismo escenario, tendrá lugar la jornada alternativa.

La programación contempla metal, cumbia, música urbana, popular, del mundo, rock alternativo, indie y pop. Entre los artistas y agrupaciones anunciados constan Lolabum, Machaka, Papaya Dada, Miel, Alkaloides, Mel Mourelle, Gianny, Subliminal, Eblis, Desperation, Pearliz, Ilyari, Felipe Le, Dnis Santos, Mónica, Margarita Laso, Pakul y Yavirac.

Esta edición no contará con bandas internacionales por las restricciones del Código de la Democracia durante el período electoral.

Barrios y espacios culturales tendrán actividades por las fiestas

La Red Metropolitana de Cultura tendrá exposiciones, muestras artísticas, recorridos mediados, talleres, juegos de 40, conciertos, presentaciones musicales y homenajes.

La agenda incluye al Centro Cultural Itchimbía, la Casa de las Artes La Ronda, el Parque Urbano Cumandá, el Centro Cultural Metropolitano, el Centro Cultural Plaza Belmonte, el Museo del Carmen Alto, el Museo Interactivo de Ciencia, el Museo de la Ciudad, Yaku Parque Museo del Agua y la Fundación Teatro Nacional Sucre.

Las nueve administraciones zonales también tendrán propuestas en barrios y parroquias. La programación contempla desfiles de identidades, rondas quiteñas, bandas de paz, bastoneras, danza, festivales musicales, humor y expresiones urbanas.

Nanegalito, Carcelén, Cotocollao, La Floresta, La Mariscal, Tumbaco, Los Chillos, el Centro Histórico y el sur de Quito figuran entre los sectores que recibirán actividades.

Problemas de contratación municipal modificaron varios eventos

El alcalde Pabel Muñoz explicó que seis procesos municipales relacionados con las fiestas tuvieron dificultades. Entre ellos constan servicios de desarrollo productivo, turístico y gastronómico; proyecciones de iluminación arquitectónica o mapping; eventos escénicos musicales; desfiles de la Confraternidad Quiteña; logística para eventos tradicionales de arte popular y organización de eventos turísticos.

Los procesos tuvieron distintos desenlaces: algunos recibieron suspensiones u observaciones del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), mientras que otros terminaron cancelados o desiertos.

El Alcalde señaló que el Municipio no pudo contratar el mapping para agosto ni diciembre y que mantiene la expectativa de retomarlo en Carnaval, si las condiciones lo permiten.

El secretario de Cultura, Jorge Cisneros, mencionó entre los eventos que no se realizarán o que cambiaron su planificación al Electro King Festival, Chicha con Corbatín, el Festival de Orquestas del Sur, Chispa Quiteña y el homenaje al dúo Benítez y Valencia. También señaló cambios en el Festival de Pasacalle y otros espectáculos.

Cisneros calculó que cerca de 100 000 personas se quedarán sin esos espectáculos. Además, 536 artistas no podrán cumplir los compromisos previstos para esos eventos. A ellos se suman 1 715 trabajadores de producción, sonido, luces, limpieza, seguridad y salud vinculados con esos espectáculos.

Fiestas de Quito no alcanzarán el movimiento económico de años anteriores

Muñoz señaló que la celebración no alcanzará el movimiento económico de años anteriores. Según las cifras presentadas por el Municipio, las ventas en establecimientos económicos turísticos llegaron a 25,9 millones de dólares en 2024 y a 26 millones de dólares en 2025.

El alcalde sostuvo que la cultura también genera empleo y actividad económica, más allá del entretenimiento. Por eso, indicó que el Municipio replanteó la programación y recurrirá a la capacidad de la Corporación Municipal y al apoyo privado para mantener las actividades previstas.

Fiestas de Quito 2026; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuántas actividades tendrá Quito por los 492 años de su fundación española en 2026? Quito tendrá más de 140 actividades culturales, artísticas y tradicionales por los 492 años de su fundación española.

Contexto: La programación incluye concursos populares, desfiles, conciertos, festivales, exposiciones, talleres y propuestas en barrios, plazas, teatros y espacios culturales. La agenda tendrá modificaciones por dificultades en varios procesos de contratación municipal. ❓ ¿Cuándo comienzan las actividades por las Fiestas de Quito 2026? La programación comenzará el 16 de noviembre de 2026 con el concurso Rumbo al Mundial del 40.

Contexto: Las jornadas preliminares se extenderán hasta el 23 de noviembre, desde las 11:00, en unidades educativas, Casas Somos, centros 60 y Piquito y espacios de la Red Metropolitana de Cultura y la Fundación Museos de la Ciudad. ❓ ¿Cuándo se realizará el concurso del Mundial del 40 por las Fiestas de Quito? El concurso comenzará el 16 de noviembre y tendrá jornadas preliminares hasta el 23 de noviembre. Las finales preliminares serán el 24 de noviembre y las eliminatorias se desarrollarán del 26 de noviembre al 4 de diciembre.

Contexto: Las actividades del 24 y las eliminatorias tendrán lugar en el Centro de Arte Contemporáneo. Las finales preliminares están previstas entre las 10:00 y las 17:00, mientras que las eliminatorias comenzarán a las 16:00. ❓ ¿Cuándo y dónde serán los desfiles de la Confraternidad Quiteña de 2026? El desfile del sur será el 5 de diciembre, desde las 10:00, por la avenida Teniente Hugo Ortiz. El desfile del norte se realizará el 6 de diciembre, a las 10:00, por la avenida Amazonas.

Contexto: Los dos recorridos forman parte de la programación por los 492 años de fundación de Quito. ❓ ¿Cuándo será la Sesión Solemne por los 492 años de fundación de Quito? La Sesión Solemne se realizará el 6 de diciembre de 2026, a las 15:00, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Contexto: La fecha coincide con la celebración de los 492 años de fundación española de la capital. Ese mismo día también se desarrollará la jornada alternativa del Quito Fest. ❓ ¿Cuándo y dónde se realizará el Quito Fest 2026? El Quito Fest, en su edición número 23, se realizará del 4 al 6 de diciembre de 2026, con tres jornadas musicales.

Contexto: El 4 de diciembre tendrá una jornada de rock en el Ágora de la Casa de la Cultura, desde las 17:00. El 5 y 6 de diciembre habrá presentaciones en la Arena Bicentenario, desde las 14:00.

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