El Municipio de Quito reforzó los controles viales durante el fin de semana festivo. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) desplegó 128 operativos en distintos puntos de la ciudad entre el jueves 4 y el domingo 7 de diciembre. Los agentes emitieron 1 607 citaciones por infracciones de tránsito y detuvieron a 38 conductores que manejaban bajo los efectos del alcohol.

La autoridad municipal señaló que los controles se enfocaron en actividades de alta circulación y riesgo. Los equipos de la AMT revisaron chivas, placas y transporte pesado. También vigilaron competencias en vía pública y realizaron pruebas de alcohotest. Durante las jornadas, los agentes aprehendieron a 60 conductores por distintas causas vinculadas a siniestros de tránsito y consumo de alcohol.

Conductores aprehendidos y causas

La AMT detuvo a 38 personas por conducir en estado etílico. Además, aprehendió a 14 conductores involucrados en siniestros con personas heridas. Otros siete manejaban alcoholizados y ocasionaron accidentes, mientras que un conductor enfrentará cargos por un siniestro con una víctima mortal. En uno de los casos, los agentes interceptaron a un conductor ebrio que manejaba un tanquero cargado con 6 000 galones de combustible en la Ruta Viva.

Los controles también derivaron en el traslado de 142 vehículos a los Centros de Retención Vehicular (CRV). De ese total, 92 ingresaron por siniestros, 38 por conducción en estado etílico y 5 por circular con matrícula caducada. Otros casos se relacionaron con llantas lisas, transporte informal, mal estacionamiento y vehículos abandonados.

Fiscalización en terminales terrestres y siniestros

La AMT fiscalizó 5 920 unidades de transporte público en las terminales terrestres. Autorizó a 300 vehículos para operar y suspendió a 620 por incumplimientos. En el terminal de Carcelén, un conductor dio positivo en alcohotest con un resultado de 1.78 g/L, muy por encima del límite permitido. La norma fija un máximo de 0.1 gramos de alcohol por litro de sangre para transportistas. La infracción puede generar 90 días de prisión, la pérdida de 30 puntos en la licencia y la retención del vehículo por 24 horas.

Durante los días de control, la AMT registró 53 siniestros de tránsito. En estos hechos, 33 personas resultaron heridas y cinco fallecieron. El Municipio de Quito reiteró que mantiene su compromiso por la seguridad vial y llamó a la corresponsabilidad ciudadana. Además, anunció que continuará con operativos preventivos durante la temporada festiva, cuando la movilidad en la capital aumenta de forma considerable.

