El Metro de Quito tuvo un movimiento alto durante las Fiestas de Quito 2025. Entre el jueves 4 y el domingo 7 de diciembre, la red alcanzó casi 764 000 viajes y marcó uno de los periodos más concurridos del año. Según la entidad, tuvo más afluencia que en los conciertos de Shakira.

El jueves 4 de diciembre se registraron 265 154 viajes, la segunda cifra más alta de estas fiestas, solo por debajo del viernes 28 de noviembre, primer día del Quitofest 2025.

El viernes 5 cerró con 199 666 viajes; el sábado 6, con 181 512; y el domingo 7, con 117 623 desplazamientos.

El Quitofest, realizado del 28 al 30 de noviembre, impulsó parte del flujo que coincidió con el inicio de las fiestas. En esas tres jornadas, el Metro operó hasta las 23:30 y movilizó a 4 067 personas después de los conciertos.

En total, el sistema sumó 634 000 viajes en esos días. Esto representó un aumento del 9,5 % frente a 2024 y superó por 100 000 viajes el registro de los tres conciertos de Shakira que tuvo 535 956.

El viernes 28 llegó a casi 274 000 viajes y marcó un nuevo récord diario, con 25 000 más que el máximo anterior logrado el 5 de diciembre de 2024.

Dos años de operación del Metro de Quito

El Metro cumplió dos años con 116 millones de viajes acumulados en 731 días el 1 de diciembre de 2025.

En ese periodo los trenes sumaron más de 12 300 horas de movimiento. La administración municipal estima un ahorro económico superior a 185 millones de dólares por reducción de tiempos de traslado.

Durante el segundo año de funcionamiento, el sistema completó 57,7 millones de viajes, un aumento de 8 % respecto a su primer año.