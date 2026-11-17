Fecha de publicación: 17 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de noviembre de 2026

Los habitantes de Quito tendrán un día libre adicional en diciembre por la celebración de la Fundación de la capital. El descanso obligatorio se trasladará de fecha de acuerdo con la Ley de feriados para unir el feriado con el fin de semana. La jornada beneficiará a quienes trabajan en la jurisdicción del Distrito Metropolitano y se acogen al descanso habitual de sábados y domingos.

La conmemoración oficial de la fundación de Quito es el domingo 6 de diciembre, pero la coincidencia con el fin de semana cambiará la fecha del descanso al lunes 7 de diciembre de 2026. De esta manera, los quiteños podrán tener tres días consecutivos libres, desde el sábado 5 hasta el lunes 7. El martes 8 se retomarán las actividades habituales. Sin embargo, esta pausa no se extenderá a todas las provincias, pues se trata de una celebración local y no de un feriado nacional.

El descanso por la Fundación de Quito tendrá alcance local

La fecha de la Fundación de Quito forma parte de los feriados locales que establece la legislación ecuatoriana. Por eso, el día libre corresponde exclusivamente al Distrito Metropolitano de Quito. En las demás ciudades del país, las actividades laborales y educativas continuarán con normalidad, siempre que no exista otra disposición aplicable.

El traslado responde a las reglas que organizan los días de descanso obligatorio cuando una celebración coincide con domingo. En esos casos, la normativa dispone que el descanso pase al lunes siguiente. Así ocurrirá en 2026 con las Fiestas de Quito: aunque la capital conmemorará su fundación el 6 de diciembre, sus habitantes tendrán libre el día siguiente.

Esta diferencia también permite distinguir los feriados locales de los nacionales. Mientras los primeros se aplican dentro de una jurisdicción específica por celebraciones de fundación o cantonización, los segundos rigen en todo Ecuador.

El descanso del lunes 7 no será recuperable. Los trabajadores no tendrán que compensar posteriormente esa jornada por el traslado de la fecha conmemorativa. Las actividades que deban continuar durante el feriado se sujetarán a las disposiciones laborales correspondientes.

Los estudiantes también tendrán libre el lunes 7 de diciembre

La suspensión de las actividades habituales no se limitará al ámbito laboral. Las instituciones educativas ubicadas en Quito también se acogerán al feriado local de descanso obligatorio.

Por tanto, los estudiantes y docentes de la capital no tendrán clases el lunes 7 de diciembre. El retorno a las actividades escolares está previsto para el martes 8, salvo que las autoridades educativas emitan disposiciones específicas.

Quienes viven fuera del Distrito Metropolitano deberán considerar que esta fecha no representa un día libre para todo el país. La aplicación del feriado depende de la jurisdicción correspondiente.

Después de las celebraciones quiteñas, el calendario nacional contempla otro descanso obligatorio: Navidad, el viernes 25 de diciembre de 2026. Esta fecha sí regirá en todo Ecuador y, al coincidir con viernes, permitirá nuevamente tres días consecutivos libres para quienes descansan los fines de semana.

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