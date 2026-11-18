Fecha de publicación: 18 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de noviembre de 2026

Las celebraciones por los 492 años de fundación de la capital contarán desde este jueves 19 de noviembre de 2026 con un despliegue interinstitucional de control en 70 eventos programados por las Fiestas de Quito. Las intervenciones estarán a cargo de funcionarios municipales y contarán con el respaldo de la Policía Nacional en distintos sectores de la ciudad.

Qué se controlará durante los eventos de las Fiestas de Quito

Los operativos de prevención y respuesta ejecutados en el marco de las Fiestas de Quito se concentrarán en el cumplimiento de las normativas en establecimientos, espacios públicos y sitios de concentración masiva. De acuerdo con la planificación divulgada, los equipos fiscalizarán:

La venta y el consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público.

de bebidas alcohólicas en el espacio público. El comercio no autorizado y el estacionamiento indebido de vehículos.

y el estacionamiento indebido de vehículos. El despeje permanente de accesos, vías peatonales y rutas de evacuación.

Antes del inicio de cada actividad, las entidades competentes verificarán los aforos permitidos, los puntos de ingreso y salida y las medidas de prevención contra incendios.

Puntos prioritarios y revisión en el corredor de chivas

El despliegue de equipos móviles abarcará el sur, centro y norte de la capital, con mayor presencia en sectores de alta afluencia como la avenida De los Shyris, el Centro Histórico y la Plataforma Gubernamental Norte.

En el corredor de chivas ubicado en la avenida Naciones Unidas, las autoridades revisarán las rutas establecidas. Al respecto, el secretario de Seguridad, Gustavo Chiriboga, indicó: “Desplegaremos equipos móviles en el sur, centro y norte de Quito, con especial atención en los lugares de mayor concentración de personas, como la avenida De los Shyris, el Centro Histórico y la Plataforma Gubernamental Norte. Además, en el corredor de chivas de Naciones Unidas se verificarán las rutas, autorizaciones y condiciones de operación”.

Más de 2 000 funcionarios y monitoreo permanente en las Fiestas de Quito

El operativo por las Fiestas de Quito contará con la participación de más de 2 000 funcionarios municipales pertenecientes al Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, el Cuerpo de Bomberos de Quito, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), bajo la coordinación de la Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos y con el respaldo de la Policía Nacional.

Para articular las acciones en territorio y responder ante incidentes, se instalarán un Puesto de Mando Unificado (PMU) y puestos de comando (PC) en puntos estratégicos de la urbe.

No deje de leer: Conozca la agenda de las Fiestas de Quito 2026

Asistencia ciudadana y localización de personas extraviadas

Durante el desarrollo de los actos por las Fiestas de Quito, los equipos operativos mantendrán presencia en las zonas de concentración para atender emergencias, brindar asistencia a los asistentes y apoyar en la búsqueda y localización de personas extraviadas, con énfasis en niñas y niños. Asimismo, se recomendó a los ciudadanos evitar el consumo de alcohol en la vía pública, acatar las disposiciones del personal de control y planificar su retorno.

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