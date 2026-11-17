Fecha de publicación: 17 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de noviembre de 2026

El feriado extraordinario del viernes 20 de noviembre permitirá a los trabajadores disfrutar de tres días consecutivos de descanso. Para quienes decidan permanecer en Quito, el Distrito Metropolitano ofrece alternativas para salir de la rutina, compartir en familia y recorrer espacios naturales sin realizar viajes largos.

Las opciones incluyen parques metropolitanos, reservas naturales y parroquias rurales con atractivos ecológicos, paisajes de montaña y actividades recreativas. Estos son algunos destinos que pueden formar parte de los planes para el feriado.

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Cinco parques y espacios naturales para visitar en Quito durante el feriado

1. Reserva Geobotánica Pululahua

Ubicada a siete minutos del redondel de la Mitad del Mundo, en el norte de Quito, la Reserva Geobotánica Pululahua ofrece caminos para recorrer sus laderas y quebradas.

El trayecto conduce hacia el centro del cráter, donde vive una comunidad. En el sector también existen restaurantes y sitios de hospedaje.

Para llegar se debe tomar la carretera Quito-Calacalí y desviarse a la derecha por el sector de Caspigasí. La reserva atiende de 08:00 a 17:00. El descenso supera los 12 kilómetros y presenta curvas y pendientes pronunciadas.

2. El Chaquiñán

La Ruta Ecológica El Chaquiñán atraviesa las parroquias de Cumbayá, Tumbaco y Puembo. Su extensión alcanza las 26,4 hectáreas y cuenta con espacios para caminatas, carreras y ciclismo recreativo.

Entre sus atractivos destacan los túneles y puentes del antiguo ferrocarril, con casi 100 años de antigüedad. También dispone de juegos infantiles y áreas de descanso.

El recorrido no presenta elevaciones pronunciadas ni desniveles fuertes. El ingreso es gratuito y el horario de atención va de 06:00 a 18:00, de lunes a domingo.

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3. Nono

A unos 30 minutos de Quito, Nono ofrece paisajes de montañas, ríos y cascadas. Sus casas de adobe y teja albergan restaurantes con platos tradicionales como choclos con queso, habas, caldos de gallina, fritada y carne asada.

Uno de sus principales atractivos es la Ruta del Quinde, donde los visitantes pueden caminar hasta la cascada Guagrapamba y observar aves como colibríes, huiracchuros, mirlos y sigchas.

La caminata toma alrededor de 30 minutos. El horario recomendado para observar aves va de 09:00 a 15:00. Para llegar, se debe tomar la avenida Mariscal Sucre y continuar por el desvío de la Mena del Hierro.

4. Parque Metropolitano Chilibulo

En el sur de Quito, el parque metropolitano Chilibulo cuenta con 310,23 hectáreas y ofrece senderos para caminatas familiares. Sus rutas permiten la participación de niños y adultos mayores.

El espacio dispone de estacionamientos, un mirador, chaquiñanes y ciclorutas. Entre sus recorridos destacan los senderos ecológicos hacia Cruz Loma y el Atacazo.

Cerca del ingreso principal también se encuentra el Santuario de El Cinto, desde donde existe una ruta para descender en bicicleta hacia Lloa. El parque atiende de 06:00 a 18:00.

5. Parque Metropolitano Guangüiltagua

En el sector de Batán Alto, al norte de Quito, el parque Metropolitano Guangüiltagua cuenta con 571 hectáreas de extensión. Sus espacios permiten realizar caminatas, ciclismo y actividades al aire libre.

Entre sus senderos destacan el Quilico, de 3,3 kilómetros; el Pájaro Carpintero, de 8 kilómetros, y el Gorrión, de 9 kilómetros.

El parque también cuenta con áreas para acampar, asaderos y cuatro miradores. Tres ofrecen vistas hacia los valles y otro permite observar el vuelo de las aves.

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Cuatro parroquias rurales para visitar durante el feriado

Puéllaro

En la zona norcentral del Distrito Metropolitano, Puéllaro ofrece paisajes de páramo y bosque. Entre sus atractivos destaca el entorno del bosque de Sachapungo y sus formaciones naturales, que permiten realizar caminatas en un ambiente rural.

Guayllabamba

Esta parroquia destaca por su clima cálido y su actividad agrícola. Uno de sus principales atractivos turísticos es el Zoológico Metropolitano, que recibe a familias y visitantes interesados en actividades recreativas.

Lloa

Lloa ofrece una experiencia ligada a la montaña y la naturaleza. Sus paisajes de altura permiten realizar caminatas y recorridos por zonas rurales, con vistas hacia el entorno volcánico. La parroquia también conserva espacios vinculados con su identidad tradicional.

Atahualpa

La diversidad de climas de Atahualpa permite encontrar distintos ecosistemas en un mismo territorio. Sus atractivos incluyen rutas ecológicas, bosques y zonas de transición hacia los Andes, con opciones para observar flora y fauna.

Qué llevar para una caminata durante el feriado en Quito

Antes de salir, es recomendable preparar los elementos necesarios para los recorridos al aire libre. Entre los artículos que conviene incluir están:

Zapatos cómodos para caminar.

Bloqueador solar y gorra.

Una chompa rompevientos para la tarde.

Agua para mantenerse hidratado.

Una funda para depositar la basura.

¿Cuántos días durará el feriado de noviembre de 2026?

El presidente Daniel Noboa dispuso la suspensión extraordinaria de la jornada laboral del viernes 20 de noviembre mediante el Decreto Ejecutivo 507. La medida rige en todo el territorio nacional y aplica a los trabajadores de los sectores público y privado.

El descanso no es recuperable. Por tanto, los empleados no tendrán que extender sus horarios ni cumplir jornadas adicionales para compensar ese día.

El calendario queda distribuido de la siguiente manera:

Viernes 20 de noviembre: suspensión extraordinaria de la jornada laboral.

suspensión extraordinaria de la jornada laboral. Sábado 21 de noviembre: descanso habitual.

descanso habitual. Domingo 22 de noviembre: descanso habitual.

descanso habitual. Lunes 23 de noviembre: retorno a las actividades laborales.

El Gobierno dispuso esta jornada para impulsar el turismo interno y facilitar la asistencia al Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, cuya programación se extiende del 12 al 22 de noviembre de 2026.

Así, el feriado ofrece tres días para organizar actividades recreativas, recorrer espacios naturales y conocer las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito.

Lugares para pasar el feriado cerca de Quito; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuántos días durará el feriado de noviembre de 2026 en Ecuador? El feriado extraordinario durará tres días consecutivos, desde el viernes 20 hasta el domingo 22 de noviembre de 2026.

Contexto: El presidente Daniel Noboa dispuso la suspensión de la jornada laboral del viernes 20 mediante el Decreto Ejecutivo 507. El descanso aplica a los trabajadores de los sectores público y privado y no es recuperable. Las actividades laborales se retomarán el lunes 23 de noviembre. ❓ ¿Qué lugares naturales se pueden visitar en Quito durante el feriado del 20 de noviembre? En Quito se puede visitar la Reserva Geobotánica Pululahua, El Chaquiñán, Nono, el Parque Metropolitano Chilibulo y el Parque Metropolitano Guangüiltagua.

Contexto: Estos destinos ofrecen alternativas para realizar caminatas, ciclismo, observación de aves y actividades familiares. También cuentan con senderos, miradores, áreas de descanso y paisajes naturales. ❓ ¿Dónde queda la Reserva Geobotánica Pululahua y cuál es su horario de atención? La Reserva Geobotánica Pululahua está ubicada a siete minutos del redondel de la Mitad del Mundo, en el norte de Quito. Atiende de 08:00 a 17:00.

Contexto: El recorrido permite descender hacia el centro del cráter, donde vive una comunidad. El trayecto supera los 12 kilómetros y presenta curvas y pendientes pronunciadas. Para llegar se debe tomar la carretera Quito-Calacalí y desviarse a la derecha por el sector de Caspigasí. ❓ ¿Qué actividades se pueden realizar en la Ruta Ecológica El Chaquiñán? En El Chaquiñán se pueden realizar caminatas, carreras y ciclismo recreativo. El ingreso es gratuito y el horario de atención va de 06:00 a 18:00, todos los días.

Contexto: La ruta atraviesa las parroquias de Cumbayá, Tumbaco y Puembo, y tiene una extensión de 26,4 hectáreas. Entre sus atractivos destacan los túneles y puentes del antiguo ferrocarril, además de juegos infantiles y áreas de descanso. El recorrido no presenta elevaciones pronunciadas ni desniveles fuertes. ❓ ¿Qué atractivos turísticos ofrece Nono para el feriado de noviembre? Nono ofrece paisajes de montañas, ríos y cascadas, además de recorridos para observar aves y conocer la gastronomía tradicional.

Contexto: Uno de sus principales atractivos es la Ruta del Quinde, que permite caminar hasta la cascada Guagrapamba. El trayecto toma alrededor de 30 minutos y permite observar colibríes, huiracchuros, mirlos y sigchas. El horario recomendado para observar aves es de 09:00 a 15:00. Nono está a unos 30 minutos de Quito.

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