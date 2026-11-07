¿Cuándo será el próximo feriado en Ecuador? Estos son los descansos que quedan en 2026

Fecha de publicación: 7 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de noviembre de 2026

Después del feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca, el próximo descanso nacional en Ecuador será este noviembre de 2026. Se trata de una suspensión extraordinaria de la jornada laboral dispuesta por el Gobierno.

El próximo descanso en Ecuador será el 20 de noviembre

El presidente Daniel Noboa dispuso mediante el Decreto Ejecutivo 507 que el viernes 20 de noviembre sea una jornada no laborable para los sectores público y privado.

La medida busca facilitar la participación en el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja y promover el turismo interno. Además, las horas no trabajadas no deberán recuperarse posteriormente.

Al tratarse de una disposición extraordinaria, este día no se incorpora al calendario permanente de feriados nacionales.

¿Qué feriados quedan en Ecuador en 2026?

Estas son las principales fechas que quedan:

Viernes 20 de noviembre: suspensión laboral extraordinaria y no recuperable en todo Ecuador.

suspensión laboral extraordinaria y no recuperable en todo Ecuador. Lunes 7 de diciembre: descanso local en Quito por la Fundación de Quito, que se conmemora el domingo 6.

descanso local en Quito por la Fundación de Quito, que se conmemora el domingo 6. Viernes 25 de diciembre: feriado nacional por Navidad.

Navidad será el último feriado nacional de 2026 y permitirá un fin de semana de tres días para quienes trabajen de lunes a viernes.

El último feriado movilizó más de 68 millones de dólares

El descanso por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca dejó un movimiento económico estimado de 68,21 millones de dólares entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre.

Durante esos cuatro días se registraron 1 087 670 viajes turísticos en Ecuador.

Pichincha concentró el mayor número de desplazamientos, con 255 860 viajes, y también lideró el gasto turístico con 15,36 millones de dólares.

La ocupación hotelera promedio nacional llegó al 41,56%, con Azuay, Galápagos y Tungurahua entre las provincias con mejores indicadores.

❓ ¿Cuándo será el próximo descanso en Ecuador?

Será el viernes 20 de noviembre de 2026.

Ese día habrá una suspensión laboral extraordinaria y no recuperable en todo el país.

❓ ¿El 20 de noviembre es feriado nacional?

No. Es una jornada extraordinaria de descanso dispuesta por decreto.

No forma parte del calendario permanente de feriados.

❓ ¿Cuál es el próximo feriado nacional en Ecuador?

El próximo feriado nacional será Navidad, el viernes 25 de diciembre.

La fecha permitirá un fin de semana largo de tres días.

❓ ¿Quito tendrá otro día de descanso en diciembre?

Sí. El lunes 7 de diciembre será descanso local por la Fundación de Quito.

La conmemoración cae el domingo 6 y se traslada al lunes.

❓ ¿Cuánto generó el último feriado en Ecuador?

El feriado de Difuntos e Independencia de Cuenca generó 68,21 millones de dólares.

Además, se registraron más de 1,08 millones de viajes turísticos.