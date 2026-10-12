Así queda el calendario de feriados para noviembre de 2026 en Ecuador

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Ecuador tendrá dos feriados en noviembre de 2026: el Día de los Difuntos, el lunes 2 de noviembre, y la Independencia de Cuenca, el martes 3. Además, el viernes 20 de noviembre contempla una jornada de descanso extraordinaria, según la disposición del Gobierno.

El calendario de feriados en Ecuador incluye dos fechas nacionales importantes a inicios de noviembre. El Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca se unirán al fin de semana del sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre para formar cuatro días consecutivos de descanso, hasta el martes 3.

Pero noviembre también tendrá otra fecha que conviene marcar en el calendario. El viernes 20 contempla una jornada de descanso extraordinaria, por lo que los ciudadanos deberán revisar cómo aplica la medida a sus actividades laborales y planes de viaje.

Dos feriados para planificar noviembre

El próximo feriado nacional corresponde al Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca. Estas son las fechas que debes tomar en cuenta. El feriado iniciará desde el sábado 30 de octubre y culminará el martes 3 de noviembre.

Este calendario permite organizar viajes, visitas familiares y actividades turísticas con anticipación.

¿Por qué Ecuador tendrá cuatro días de descanso?

La combinación de los dos feriados nacionales con el fin de semana crea un período de cuatro días consecutivos de descanso.

El Día de los Difuntos forma parte de las tradiciones ecuatorianas. En esta fecha, muchas familias visitan los cementerios y recuerdan a sus seres queridos. También destaca la preparación de la colada morada y las guaguas de pan, alimentos tradicionales de esta celebración.

Por su parte, la Independencia de Cuenca recuerda los acontecimientos del 3 de noviembre de 1820, cuando la ciudad proclamó su emancipación del dominio español.

El viernes 20 de noviembre también será feriado

El Gobierno dispuso la suspensión de la jornada laboral para el viernes 20 de noviembre de 2026, mediante el Decreto Ejecutivo 507. La medida aplica a los sectores público y privado y no exige recuperar las horas de trabajo.

Esta fecha corresponde a una disposición extraordinaria por el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja. Por tanto, conviene distinguirla de los feriados nacionales habituales del calendario.

¿Cuándo será el último feriado nacional de 2026?

Después del descanso de noviembre, Ecuador tendrá una última fecha nacional de asueto en diciembre: Navidad, el viernes 25 de diciembre.

Esta fecha permitirá otro fin de semana largo, desde el viernes 25 hasta el domingo 27 de diciembre, para quienes descansan habitualmente los sábados y domingos.

En Quito, además, los ciudadanos podrán considerar el feriado local por la Fundación de la capital, el domingo 6 de diciembre, cuya observancia se traslada al lunes 7 de diciembre.