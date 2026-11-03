¿Cuándo será el próximo día de descanso en Ecuador?

Fecha de publicación: 3 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 3 de noviembre de 2026

El viernes 20 de noviembre de 2026 habrá descanso obligatorio para los trabajadores públicos y privados de Ecuador.

Sin embargo, la medida dispuesta por el presidente Daniel Noboa mediante el Decreto Ejecutivo 507 no constituye un feriado nacional, sino una suspensión extraordinaria de la jornada laboral.

¿Por qué se suspendió la jornada laboral?

El Gobierno dispuso esta medida para incentivar el turismo interno y la participación ciudadana en el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja. La decisión se aplicará en todo el territorio nacional.

Si estás organizando un viaje durante los días de descanso, revisa también cómo se encuentra el estado de las vías de Ecuador para el feriado de noviembre.

¿El descanso es obligatorio o recuperable?

El Decreto Ejecutivo 507 establece que la suspensión rige para los sectores público y privado.

Además, las horas no trabajadas el viernes 20 de noviembre no deberán compensarse posteriormente.

¿Por qué no es un feriado nacional?

La fecha no forma parte del calendario permanente de feriados de Ecuador. Se trata de una disposición extraordinaria del Ejecutivo para este año.

Para conocer otras medidas que pueden afectar los desplazamientos durante este día de descanso, revisa qué ocurre si regresa el toque de queda en cinco provincias de Ecuador.

¿Cómo se pagará a quienes deban trabajar?

El decreto no detalla expresamente el mecanismo de pago para quienes deban cumplir labores ese día.

EL COMERCIO ha explicado que el trabajo durante jornadas de descanso obligatorio puede generar un recargo del 100%, por lo que este aspecto debe analizarse conforme a la normativa laboral aplicable.

¿Qué servicios seguirán funcionando?

Se garantizará la atención de salud, seguridad, agua potable, electricidad, bomberos y terminales de transporte, con el personal necesario para mantener estos servicios esenciales.

La suspensión será excepcional y se aplicará únicamente el 20 de noviembre de 2026. No modifica el calendario permanente de feriados nacionales.

Festival de Artes Vivas de Loja; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Cuándo es el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2026? La undécima edición se realizará del 12 al 22 de noviembre de 2026. La programación incluye más de 400 actividades culturales y formativas en teatros, plazas, parques y calles de Loja. ❓ ¿Dónde se realiza el Festival de Artes Vivas en Loja? Se desarrolla en espacios públicos y culturales de Loja, como teatros, centros culturales, plazas, parques y calles. Esta modalidad permite que gran parte de la agenda sea accesible para el público en distintos sectores de la ciudad.

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