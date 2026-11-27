Fecha de publicación: 27 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de noviembre de 2026

La jornada de elecciones seccionales de este domingo 29 de noviembre modificará la movilidad en Quito. La concentración de votantes en los recintos electorales y las actividades de los organismos electorales obligarán a los conductores y usuarios del transporte público a tomar precauciones durante el fin de semana.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y la Empresa de Pasajeros preparan operativos que incluyen restricciones vehiculares, controles y ajustes en los horarios de servicio.

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La AMT desplegará agentes y controlará recintos electorales de Quito

La AMT ejecutará un operativo especial con 1 325 Agentes Civiles de Tránsito (ACT) y 143 cierres viales. El Centro de Mando monitoreará los 385 recintos electorales del Distrito Metropolitano de Quito durante la jornada.

De ese total, la institución priorizará 97 recintos por la alta afluencia de votantes. Los controles tendrán esta distribución:

Sur: 29 recintos.

Centro: 32 recintos.

Norte: 26 recintos.

Valles: 10 recintos.

El plan operativo también contempla controles en terminales terrestres, lugares de concurrencia masiva y puntos vinculados con el proceso electoral. La AMT coordinará los dispositivos en las cuatro zonas de tránsito de Quito.

Cierres viales en el Consejo Nacional Electoral de Quito

El operativo en el Consejo Nacional Electoral (CNE), ubicado en la avenida 6 de Diciembre y Bosmediano, comenzó el viernes 27 de noviembre con un vallado peatonal en la vereda, en sentido sur-norte.

El sábado 28, desde las 06:00, los agentes restringirán el carril derecho de la avenida 6 de Diciembre, en sentido sur-norte, desde la calle Bossano hasta Bosmediano. El carril exclusivo del transporte público permanecerá habilitado durante esta fase.

Desde las 00:00 del domingo 29, el plan operativo contempla cierres en la avenida 6 de Diciembre, entre las avenidas Oswaldo Guayasamín y Eloy Alfaro, en ambos sentidos. La Policía Nacional también instalará vallas de seguridad entre las calles Bossano y Bosmediano.

La restricción afectará la circulación del transporte público por este sector. Además, la Zona Azul perderá su uso para el paso de buses durante el operativo.

Restricciones en el Centro de Procesamiento Electoral

El Centro de Procesamiento Electoral, ubicado en el Centro de Exposiciones Quito, en la avenida Amazonas y Atahualpa, tendrá cierres desde las 18:00 del domingo 29 hasta las 05:00 del lunes 30 de noviembre.

Las restricciones incluyen los parterres centrales de la avenida Amazonas, entre las avenidas República y Atahualpa, y los cruces con las calles Núñez de Vela, Iñaquito, Guayas, Rumipamba y Alemania. También existirá un cierre en la avenida Amazonas y República, en sentido sur-norte.

Los conductores podrán utilizar como rutas alternas las avenidas República, 10 de Agosto y De los Shyris.

Cierre en la Delegación Provincial Electoral y el Centro de Mando

La Delegación Provincial Electoral tendrá una restricción desde las 22:00 del sábado 28 de noviembre. El cierre comprende la avenida Iñaquito, entre las calles Santa María y Corea, y permanecerá durante el proceso electoral.

En el Centro de Mando Unificado, los cierres comenzarán a las 00:00 del domingo 29 y continuarán hasta el lunes 30 de noviembre. Las restricciones comprenden estos tramos:

Avenida Amazonas y Jorge Washington.

Calle 18 de Septiembre, entre la avenida 9 de Octubre y Juan León Mera.

Calle Juan León Mera, entre la avenida Patria y la calle 18 de Septiembre.

El plan operativo de la AMT también contempla restricciones en la calle Juan León Mera, entre Patria y 18 de Septiembre, por el dispositivo del Centro de Mando Nacional, en el hotel Hilton Colón.

Trolebús y Ecovía extenderán sus horarios el domingo

El Trolebús, la Ecovía y sus alimentadores ampliarán una hora sus horarios de servicio este domingo 29 de noviembre, debido a la jornada electoral y a los cambios previstos en la movilidad de los ciudadanos.

El Trolebús y la Ecovía operarán desde las 06:00 hasta las 21:00. Los alimentadores circularán hasta las 21:30, con el mismo horario previsto para el sábado.

La Empresa de Pasajeros contará con 123 unidades durante el fin de semana: 51 del Trolebús y 72 de la Ecovía.

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Sin embargo, los usuarios deben tomar en cuenta dos modificaciones en los circuitos. El sábado 28 y el domingo 29 no operará el C2, entre Morán Valverde y El Labrador, en el Trolebús. En la Ecovía tampoco circulará el E4, entre Quitumbe y el Playón de La Marín.

Horarios de los terminales terrestres de Quito

El plan operativo de la AMT también incluye horarios especiales para los terminales y microterminales durante el domingo 29 de noviembre:

Terminales de Quitumbe y Carcelén: de 06:00 a 22:00.

de 06:00 a 22:00. Microterminal de La Marín: de 07:00 a 20:00.

de 07:00 a 20:00. Microterminal de Río Coca: de 07:00 a 20:00.

de 07:00 a 20:00. Microterminal de La Ofelia: de 07:00 a 20:00.

de 07:00 a 20:00. Estación Multimodal Labrador: de 07:00 a 22:00.

La AMT también mantendrá controles en 60 espacios de concurrencia masiva, entre centros comerciales, mercados y balnearios, además de dispositivos en estaciones de transporte.

El Paseo Dominical queda suspendido por las elecciones

El Municipio de Quito suspenderá el Paseo Dominical este domingo 29 de noviembre debido a la jornada electoral.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos planificar sus desplazamientos, revisar los cierres viales y considerar los cambios en el transporte público antes de salir de casa.

Movilidad en Quito durante las elecciones; preguntas frecuentes

❓ ¿Cómo será la movilidad en Quito durante las elecciones seccionales del domingo 29 de noviembre de 2026? Quito tendrá un operativo especial de movilidad por las elecciones seccionales, con 1 325 agentes de tránsito, 143 cierres viales y controles en 385 recintos electorales.

Contexto: La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) priorizará 97 recintos por la alta afluencia de votantes. Además, habrá restricciones en las sedes electorales, cambios en los recorridos del transporte público, horarios especiales en terminales terrestres y suspensión del Paseo Dominical. ❓ ¿Cuántos agentes de tránsito controlarán la movilidad en Quito durante las elecciones? La AMT desplegará 1 325 Agentes Civiles de Tránsito (ACT) durante la jornada electoral del domingo 29 de noviembre.

Contexto: El operativo contempla controles en las cuatro zonas de tránsito de Quito, terminales terrestres, lugares de concurrencia masiva y puntos relacionados con el proceso electoral. El Centro de Mando monitoreará los 385 recintos electorales del Distrito Metropolitano. ❓ ¿Cuáles son los recintos electorales priorizados por la AMT en Quito? La AMT priorizará 97 de los 385 recintos electorales del Distrito Metropolitano de Quito por la alta afluencia de votantes.

Contexto: La distribución por zonas será la siguiente:

Sur: 29 recintos.

Centro: 32 recintos.

Norte: 26 recintos.

Valles: 10 recintos. ❓ ¿Qué calles estarán cerradas alrededor del Consejo Nacional Electoral en Quito? El domingo 29 de noviembre, desde las 00:00, habrá cierres en la avenida 6 de Diciembre, entre las avenidas Oswaldo Guayasamín y Eloy Alfaro, en ambos sentidos.

Contexto: El operativo comenzó el viernes 27 con un vallado peatonal en la vereda, en sentido sur-norte. El sábado 28, desde las 06:00, se restringirá el carril derecho de la avenida 6 de Diciembre, desde Bossano hasta Bosmediano. El carril exclusivo del transporte público permanecerá habilitado durante esa fase. El domingo, la Policía Nacional también instalará vallas entre Bossano y Bosmediano. ❓ ¿Qué restricciones tendrá el Centro de Procesamiento Electoral de Quito? El Centro de Exposiciones Quito tendrá cierres viales desde las 18:00 del domingo 29 hasta las 05:00 del lunes 30 de noviembre.

Contexto: Las restricciones abarcarán los parterres centrales de la avenida Amazonas, entre las avenidas República y Atahualpa, y los cruces con las calles Núñez de Vela, Iñaquito, Guayas, Rumipamba y Alemania. También se cerrará la avenida Amazonas y República, en sentido sur-norte. Las rutas alternas serán las avenidas República, 10 de Agosto y De los Shyris.

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