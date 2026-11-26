Fecha de publicación: 26 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 26 de noviembre de 2026

La movilidad en Quito presenta novedades durante la tarde de este jueves 26 de noviembre de 2026. Los conductores enfrentaron restricciones por un siniestro de tránsito en el norte de la ciudad y deben considerar nuevos cierres en el Centro Histórico por un desfile tradicional. El estado de las vías también muestra congestión en distintos sectores de la capital.

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Avenida Occidental recuperó la movilidad habitual tras siniestro de tránsito

Un tráiler chocó contra un contenedor durante la madrugada de este jueves, a la altura de la avenida Alonso de Torres, después del centro comercial El Bosque, en el norte de Quito. El impacto dejó al conductor herido y atrapado dentro de la cabina.

El Cuerpo de Bomberos de Quito desplegó personal para rescatar al conductor. Los cables de alta tensión y los daños en un poste de alumbrado público complicaron las tareas de liberación. Después del rescate, los paramédicos brindaron atención prehospitalaria al afectado.

La emergencia obligó a cerrar por completo la avenida Occidental, también conocida como Mariscal Sucre, en sentido norte-sur, desde la avenida Edmundo Carvajal. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) confirmó la restricción en el sector de El Bosque.

A las 10:19, la AMT informó sobre un nuevo cierre total de la vía. Un vehículo de la Empresa Eléctrica ingresó al sector para retirar el poste y los cables afectados por el choque.

Finalmente, la circulación por la avenida Occidental quedó habilitada en su totalidad a las 14:50 de este jueves 26 de noviembre.

Congestión en varios sectores de Quito

El mapa de Waze registra alertas de tráfico en sectores del norte, centro norte y centro de la ciudad. Entre los puntos con circulación complicada aparecen los alrededores de El Bosque, La Mariscal y el sector de El Ejido.

Aunque la avenida Occidental recuperó la circulación, los conductores todavía deben considerar las condiciones del tránsito en las vías cercanas.

Lea esto también: Quito registra 20 muertes al mes por siniestros de tránsito en 2026

Desfile Ronda Quiteña Centro tendrá cierres viales desde las 16:30

A las novedades de movilidad se suman los cierres programados por el X Desfile Ronda Quiteña Centro, previsto para este jueves 26 de noviembre.

El evento comenzará a las 16:30 y se extenderá hasta las 23:00. El recorrido partirá desde la calle Venezuela, a la altura de Matovelle, y continuará hasta el bulevar 24 de Mayo.

El plan operativo contempla cierres en las siguientes intersecciones:

Calle Venezuela y Matovelle.

Calle Vargas y Caldas.

Calle Vargas y Esmeraldas.

Calle García Moreno y Galápagos.

Calle García Moreno y Manabí.

Calle García Moreno y Olmedo.

Calle García Moreno y Mejía.

Calle Mejía y Benalcázar.

Calle Bolívar y García Moreno.

Calle Guayaquil y Olmedo.

Calle Guayaquil y Rocafuerte.

Avenida 24 de Mayo y Venezuela.

Estas son las vías alternas por el desfile en Quito

La Agencia Metropolitana de Tránsito contempla varias vías alternas para facilitar la circulación durante el desarrollo del desfile. Los conductores pueden utilizar:

Avenida Pichincha.

Calle Benalcázar.

Calle Guayaquil.

Calle Imbabura.

Calle Flores.

Calle Montúfar.

El plan operativo también contempla controles para retirar vehículos mal estacionados en lugares no permitidos dentro del sector del desfile.

Los conductores deben tomar en cuenta el horario del evento, las restricciones en el Centro Histórico y las condiciones de circulación en el resto de Quito antes de planificar sus desplazamientos durante la tarde.

Movilidad de Quito; preguntas frecuentes

❓ ¿Cómo está la movilidad en Quito este jueves 26 de noviembre de 2026? La avenida Occidental recuperó la circulación en su totalidad a las 14:50, después de un siniestro de tránsito con un tráiler en el norte de Quito. Sin embargo, los conductores deben considerar la congestión en varios sectores y los cierres programados por el desfile Ronda Quiteña Centro.

Contexto: El mapa de Waze registra alertas de tráfico en el norte, centro norte y centro de la ciudad. Entre los sectores con circulación complicada aparecen El Bosque, La Mariscal y El Ejido. ❓ ¿A qué hora se habilitó completamente la avenida Occidental de Quito? La circulación en la avenida Occidental, también conocida como Mariscal Sucre, quedó habilitada en su totalidad a las 14:50 de este jueves 26 de noviembre de 2026.

Contexto: La vía permaneció cerrada en sentido norte-sur, desde la avenida Edmundo Carvajal, por un siniestro de tránsito ocurrido durante la madrugada. La AMT también reportó un nuevo cierre total a las 10:19 para permitir el retiro de un poste y cables afectados. ❓ ¿Qué ocurrió en la avenida Occidental durante la madrugada del 26 de noviembre? Un tráiler chocó contra un contenedor a la altura de la avenida Alonso de Torres, después del centro comercial El Bosque, en el norte de Quito.

Contexto: El conductor quedó herido y atrapado dentro de la cabina. El Cuerpo de Bomberos de Quito ejecutó el rescate, mientras los daños en un poste de alumbrado público y la presencia de cables de alta tensión complicaron las tareas. ❓ ¿Por qué cerraron nuevamente la avenida Occidental a las 10:19? La AMT informó sobre un nuevo cierre total para permitir el ingreso de un vehículo de la Empresa Eléctrica y retirar el poste y los cables afectados por el choque.

Contexto: La intervención se realizó después del siniestro protagonizado por el tráiler durante la madrugada. La circulación quedó habilitada completamente a las 14:50. ❓ ¿Qué sectores de Quito registran congestión vehicular durante la tarde? El norte, centro norte y centro de Quito registran alertas de tráfico, según el mapa de Waze.

Contexto: Entre los puntos con circulación complicada aparecen los alrededores del centro comercial El Bosque, La Mariscal y el sector de El Ejido.

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