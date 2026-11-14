Dos personas murieron tras choque de una motocicleta en Quito

Fecha de publicación: 14 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

Un siniestro de tránsito en Quito dejó dos personas fallecidas la mañana de este sábado 14 de noviembre de 2026. El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas Galo Plaza Lasso y Rafael Ramos, en el sector La Luz, al norte de la capital, según informó el ECU 911.

Los organismos de emergencia confirmaron que una motocicleta se impactó contra un poste. El choque provocó la muerte de sus dos ocupantes, mientras personal especializado acudió al lugar para atender la emergencia y realizar los procedimientos correspondientes.

Siniestro en Quito provocó cierres viales

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó sobre el cierre de los carriles centrales de la avenida Galo Plaza Lasso, en sentido sur-norte, debido al accidente de motocicleta registrado en el sector La Luz.

La restricción vehicular permitió desarrollar las labores de atención y levantamiento de los cuerpos. La AMT recomendó a los conductores reducir la velocidad y circular con precaución por esta importante arteria vial del norte de Quito.

Policía investiga las causas del choque

El Cuerpo de Bomberos de Quito confirmó el fallecimiento de las dos personas que viajaban en la motocicleta. Entretanto, agentes especializados de la Policía Nacional realizaron el levantamiento de los cuerpos e iniciaron las diligencias para determinar las circunstancias del siniestro vial.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la identidad de las víctimas ni las causas que provocaron el impacto contra el poste.

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