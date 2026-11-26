Fecha de publicación: 26 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de noviembre de 2026

Un siniestro de tránsito complicó la circulación vehicular en la avenida Mariscal Sucre, en el sector de El Bosque, en el norte de Quito, durante la madrugada de este jueves 26 de noviembre de 2026. Un tráiler chocó contra un contenedor a la altura de la avenida Alonso de Torres, después de pasar el centro comercial El Bosque. El impacto dejó al conductor herido y atrapado dentro del vehículo.

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El Cuerpo de Bomberos de Quito desplegó personal para rescatar al conductor. Sin embargo, los cables de alta tensión y los daños en un poste de alumbrado público dificultaron las tareas de liberación. Los equipos de emergencia coordinaron las acciones para atender al afectado. Una vez que lograron liberarlo, los paramédicos le brindaron atención prehospitalaria.

El siniestro causó el cierre de la avenida Mariscal Sucre

La emergencia obligó a cerrar completamente la avenida Mariscal Sucre en sentido norte-sur, desde la avenida Edmundo Carvajal. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) confirmó la restricción vehicular en el tramo que pasa por el sector de El Bosque.

El ECU 911 Quito recibió la alerta de un ciudadano que reportó el choque de un tráiler y la presencia de personas heridas. Desde la sala operativa, la entidad coordinó la intervención de los organismos de primera respuesta.

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Cuando los equipos llegaron al sitio, confirmaron que el vehículo pesado había impactado contra un contenedor. El personal del Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que el conductor presentaba heridas y permanecía atrapado en la cabina.

Las condiciones del lugar también representaron un obstáculo para el rescate. Los cables de alta tensión impedían que los equipos actuaran con normalidad. Además, el choque afectó un poste de alumbrado público, por lo que los organismos de emergencia debieron considerar estos riesgos durante la intervención.

Mientras los bomberos trabajaban para liberar al conductor, los agentes de tránsito gestionaron el cierre de la vía para facilitar las labores de atención y rescate.

🚨 #EmergenciasUIO | Esta madrugada, atendimos una emergencia por un siniestro de tránsito en la Av. Mariscal Sucre, sector de El Bosque, en sentido norte – sur. 👨‍🚒 Nuestro equipo realizó labores para liberar al conductor, quien quedó atrapado en el vehículo. Posteriormente, recibió atención prehospitalaria por parte de nuestros paramédicos. 🚧 Al momento, la vía se encuentra parcialmente habilitada en sentido norte – sur. Toma rutas alternas y circula con precaución por el sector. ⚠️ Recuerda que conducir con responsabilidad y mantener la atención en la vía ayuda a prevenir siniestros de tránsito. 📞 En caso de emergencia, llama al 9-1-1. #BomberosQuito — Bomberos Quito (@BomberosQuito) November 26, 2026

La AMT habilitó parcialmente la circulación y reportó congestión

La Agencia Metropolitana de Tránsito actualizó la información sobre la movilidad en el sector. Después del cierre total, los agentes habilitaron el carril izquierdo de la avenida Mariscal Sucre, en sentido norte-sur.

El Cuerpo de Bomberos de Quito también informó que sus paramédicos brindaron atención prehospitalaria al conductor después de liberarlo del vehículo.

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Pese a la habilitación parcial, la circulación vehicular continuó complicada en el sector. La AMT reportó una alta carga de vehículos en tres vías principales: la avenida Occidental, también conocida como Mariscal Sucre; la avenida Edmundo Carvajal y la avenida De la Prensa.

Rutas alternas

Ante esta situación, las autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas para evitar el tramo afectado. Entre las opciones disponibles constan las siguientes vías:

Avenida De la Prensa.

Avenida Fernández Salvador.

Avenida 10 de Agosto.

Avenida Amazonas.

Avenida Galo Plaza Lasso.

Calle Manuela Valdivieso.

Los organismos de tránsito pidieron a los usuarios circular con precaución, especialmente en los alrededores del sector de El Bosque, donde la carga vehicular aumentó por las restricciones.

El Cuerpo de Bomberos recordó que conducir con responsabilidad y mantener la atención en la vía son medidas que ayudan a prevenir siniestros de tránsito. También recomendó comunicarse con el ECU 911, a través del número 9-1-1, cuando se presente una emergencia.

🚨 #CierreVialQuito | Por siniestro de tránsito. 📍 Sector: El Bosque 🛣️ Dirección: av. Mariscal Sucre. Pasando la Edmundo Carvajal 🚫 Cierre: cierre total sobre la av. Mariscal Sucre y Edmundo Carvajal 🔀 Sentido: norte – sur ✅ Rutas alternas: Av. Prensa Fernandez Salvador Av. 10 de Agosto Av. Amazonas Av. Galo Plaza Lasso Manuela Valdivieso ⚠️ Conduce con precaución — AMTQuito (@AMT_Quito) November 26, 2026

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