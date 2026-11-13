Cierres de vías en Quito por partido de Ecuador vs. Costa Rica y obras afectan el tránsito

Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

Los cierres de vías en Quito se aplican este viernes 13 de noviembre de 2026 alrededor del estadio Olímpico Atahualpa por el partido entre Ecuador y Costa Rica. También existen restricciones por trabajos en distintos sectores de la ciudad y congestión en el sur.

Cierres de vías en Quito alrededor del Olímpico Atahualpa

Los cierres de vías en Quito comenzaron desde tempranas horas de este viernes 13 de noviembre debido al partido entre Ecuador y Costa Rica en el estadio Olímpico Atahualpa. Las restricciones se concentran en los alrededores del escenario deportivo, ubicado en el norte de la capital.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que los agentes civiles mantienen controles en la zona y colocaron conos para advertir sobre la suspensión de la circulación vehicular en distintos puntos.

Los cierres se aplican en las siguientes intersecciones:

Avenida Eloy Alfaro y calle Correa.

Calles Manuel María Sánchez y Quinteros.

Calles Manuel María Sánchez y Juan Ramírez.

Avenida 6 de Diciembre y calle Manuel María Sánchez.

Ecovía mantiene su operación habitual

Mientras se desarrollan los controles por el encuentro deportivo, la ruta de la Ecovía permanece habilitada.

Según la información de la entidad municipal, las unidades continúan circulando por la avenida 6 de Diciembre, por lo que los usuarios pueden utilizar este sistema de transporte municipal para movilizarse en el sector.

La continuidad del servicio busca ofrecer una alternativa de desplazamiento pese a los cierres de vías en Quito registrados en los alrededores del estadio.

Vías alternas recomendadas para circular

Ante las restricciones vehiculares, la AMT recomendó utilizar rutas alternas para reducir las afectaciones en los desplazamientos.

Las opciones sugeridas son:

Avenida Eloy Alfaro.

Avenida De Los Shyris.

Avenida 6 de Diciembre.

Calle Portugal.

Avenida Gaspar de Villarroel.

Estas rutas pueden ser utilizadas por los conductores que necesiten evitar los sectores donde se mantienen los cierres de vías en Quito.

🚨 #CierreVialQuito | ¡Atención, conductores! ⚽🇪🇨 ⚠️🏟️ Recuerda que, por el partido Ecuador vs. Costa Rica, existen varios cierres viales en los alrededores del Estadio Olímpico Atahualpa. 🚧 Cierres viales: 📍 Av. Eloy Alfaro y calle Correa. 📍 Calles Manuel María Sánchez y Quinteros. 📍 Calles Manuel María Sánchez y Juan Ramírez. 📍 Av. 6 de Diciembre y calle Manuel María Sánchez. 👮‍♂️ Nuestros agentes civiles de tránsito gestionan la movilidad en el sector. 🚗 Planifica tus traslados con anticipación. — AMTQuito (@AMT_Quito) November 13, 2026

Restricciones por trabajos en otros puntos de la ciudad

La entidad también reportó otras novedades viales que no están relacionadas con el partido.

En la avenida 6 de Diciembre, entre las avenidas Orellana y Colón, se cerraron dos carriles en el sector de La Mariscal, centro norte, debido a trabajos ejecutados por la Empresa Eléctrica Quito (EEQ).

Además, en la avenida Pedro Vicente Maldonado se restringió el carril derecho en sentido norte-sur, entre las calles S39 y S44, por obras municipales en el sur de la urbe.

Estos trabajos se suman a los cierres de vías en Quito que afectan la movilidad durante la jornada.

🌧️ ⟫ https://t.co/0jprU2vEMY | Estas son las zonas más afectadas de Ecuador por las lluvias este viernes https://t.co/VlQjKcpZq9 — El Comercio (@elcomerciocom) November 13, 2026

Congestión vehicular en el sur de Quito

La AMT informó también sobre congestión vehicular en la avenida Mariscal Sucre, a la altura del sector La Michelena.

La acumulación de vehículos se produjo porque se suspendió el fluido eléctrico en los semáforos de esa zona. Ante esta situación, las autoridades recomendaron a los conductores circular con precaución mientras persista la novedad.

Más información relacionada con el tránsito de Quito

Te recomendamos