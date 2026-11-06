Cierre vial en la avenida Galo Plaza Lasso por trabajos de alcantarillado este 7 y 8 de noviembre

Fecha de publicación: 6 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de noviembre de 2026

La avenida Galo Plaza Lasso tendrá restricciones vehiculares durante la noche del sábado 7 de noviembre de 2026 y la madrugada del domingo 8, en el norte de Quito. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) anunció cierres en dos tramos de esta arteria vial por trabajos de alcantarillado.

El operativo comenzará a las 21:00 del sábado y concluirá a las 05:00 del domingo. Durante esas ocho horas, los conductores no podrán circular por los segmentos que establece el plan de intervención en los sentidos norte-sur y sur-norte.

La medida responde a la ejecución de obras de infraestructura sanitaria. La AMT desplegará Agentes Civiles de Tránsito en el sector para controlar el paso de vehículos y coordinar las restricciones.

Dos tramos de la avenida Galo Plaza Lasso tendrán cierres

La intervención contempla restricciones en ambos sentidos de circulación. Estos son los puntos específicos:

Sentido norte-sur: avenida Galo Plaza Lasso, desde la calle Antonio Basantes hasta la calle Sebastián Moreno.

avenida Galo Plaza Lasso, desde la calle Antonio Basantes hasta la calle Sebastián Moreno. Sentido sur-norte: avenida Galo Plaza Lasso, desde la calle Los Arupos hasta la calle Juan Selis.

Los cierres abarcan segmentos distintos de la misma avenida. Por eso, el tránsito tendrá restricciones tanto para quienes circulen hacia el sur como para quienes se dirijan al norte.

El operativo contempla la presencia de agentes en los puntos de cierre para regular la circulación durante las obras.

Agentes de tránsito controlarán la circulación

Los Agentes Civiles de Tránsito estarán en el sector durante el horario de intervención. Su labor incluirá la ejecución de los cierres, el control del flujo vehicular y la coordinación de la movilidad en los alrededores de los tramos afectados.

La restricción comenzará a las 21:00 del sábado 7 de noviembre y se mantendrá hasta las 05:00 del domingo 8. Una vez concluido ese horario, terminará el período de cierre previsto por la AMT para los trabajos de alcantarillado.

Horario de los cierres viales en Quito

La intervención tendrá una duración de ocho horas y se concentrará en la avenida Galo Plaza Lasso. La restricción corresponde a la noche del sábado y las primeras horas del domingo, dentro del cronograma comunicado por la autoridad de tránsito.

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