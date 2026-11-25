Fecha de publicación: 25 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de noviembre de 2026

El desfile Los mercados saludan a Quito se realiza este miércoles 25 de noviembre de 2026 en el Centro Histórico de la capital. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) desplegó un operativo de movilidad que contempla 27 cierres viales para facilitar el desarrollo del evento y precautelar la seguridad de los asistentes.

Más noticias

El dispositivo de tránsito comenzó a las 06:00. El desfile se inició a las 08:00 y extenderse hasta las 16:00. El recorrido parte desde la calle Asunción y la avenida 10 de Agosto, y avanza por distintos sectores del Centro Histórico hasta llegar a la plaza de Santo Domingo. La restricción vehicular abarca vías desde el sector de San Gregorio hasta ese punto.

Estas son las calles y avenidas con cierre por el desfile en Quito

La AMT estableció restricciones en intersecciones de las avenidas 10 de Agosto, Patria y Maldonado, así como en varias calles del centro de la ciudad. Estos son los puntos contemplados en el operativo:

Avenida 10 de Agosto y calle San Gregorio.

Calle Manuel Larrea y avenida Pérez Guerrero.

Avenida Patria, sentido oriente-occidente, en el ingreso al paso deprimido.

Calle Portoviejo y avenida 10 de Agosto.

Calle Asunción y calle Manuel Larrea.

Calle Santiago y avenida 10 de Agosto.

Calle Juan Salinas y calle Bogotá.

Parterre central de la avenida 10 de Agosto y Bogotá.

Calle Río de Janeiro y calle Manuel Larrea.

Calle Río de Janeiro y calle Juan Salinas.

Calle Juan Salinas y calle Riofrío.

Calle Checa y avenida 10 de Agosto.

Calle Arenas y calle Manuel Larrea.

Calle Antonio Ante y avenida 10 de Agosto.

Avenida 10 de Agosto y calle Santa Prisca.

Calle Santa Prisca y calle Vargas.

Avenida 10 de Agosto y calle Briceño.

Calle Guayaquil y calle Caldas.

Calle Oriente y calle Vargas.

Calle Oriente y calle Montúfar.

Calle Esmeraldas y calle Montúfar.

Calle Guayaquil y calle Manabí.

Calle Olmedo y calle Flores.

Calle Mejía y calle Venezuela.

Calle Bolívar y calle Benalcázar.

Calle Venezuela y calle Rocafuerte.

Avenida Maldonado y calle Rocafuerte, en el arco de Santo Domingo.

Entre los puntos de cierre que la AMT reportó durante el desarrollo del desfile también constan la avenida Patria y la calle 9 de Octubre, sobre el paso deprimido; la calle San Gregorio y la avenida 10 de Agosto; y la avenida 10 de Agosto y la calle Bogotá.

Vías alternas y recomendaciones para movilizarse en Quito

Los conductores pueden utilizar rutas alternas para evitar los sectores con restricciones y reducir los contratiempos durante la jornada. La AMT recomienda circular por las siguientes avenidas y vías:

Avenida Mariscal Sucre.

Avenida Velasco Ibarra.

Avenida Gran Colombia.

Avenida Pichincha.

Avenida Patria.

Viaducto 24 de Mayo.

La avenida Mariscal Sucre y la avenida Velasco Ibarra figuran entre las principales alternativas para desplazarse mientras se desarrolla el desfile.us obligaciones pendientes desde enero de 2027.

Otra opción para movilizarse por la capital es utilizar el Metro de Quito. Esta alternativa permite evitar los tramos afectados por los cierres vehiculares y facilita los desplazamientos durante el evento.

Los Agentes Civiles de Tránsito se encargan de controlar las restricciones, organizar la circulación y garantizar la seguridad vial de quienes asisten al desfile. También ejecutan controles para evitar que los conductores estacionen sus vehículos en lugares no permitidos.

Te puede interesar: Quito tiene cierres viales parciales por instalación de guardavías durante 60 días

La AMT recomienda a la ciudadanía planificar sus recorridos antes de salir, tomar en cuenta los puntos de cierre y utilizar las rutas alternas. El operativo se desarrolla durante las actividades del desfile ‘Los mercados saludan a Quito’, por lo que los conductores deben considerar las restricciones en el Centro Histórico y sus alrededores.

🎊🔵🔴 #CierreVialQuito | ¡Comenzó el desfile Los mercados saludan a Quito! 🚧 Cierres: av. Patria y 9 de Octubre (sobre el paso deprimido) calle San Gregorio y av. 10 de Agosto av. 10 de Agosto y calle Bogotá 🧐 Conoce más detalles en el plan operativo de tránsito. ⬇️ https://t.co/60YOs3s0ey — AMTQuito (@AMT_Quito) November 25, 2026

Te recomendamos