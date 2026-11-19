Fecha de publicación: 19 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de noviembre de 2026

Quito tendrá restricciones de circulación durante el feriado nacional del viernes 20 de noviembre de 2026 y el fin de semana. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) desplegará agentes civiles para gestionar la movilidad durante 17 eventos, entre desfiles, procesiones religiosas, encuentros deportivos y competencias atléticas.

El plan operativo contempla controles en terminales terrestres, ingresos y salidas de la ciudad, sectores de alta concurrencia vehicular y puntos con elevada siniestralidad vial. Las actividades tendrán cierres y restricciones en distintos sectores de la capital hasta el domingo 22 de noviembre.

La AMT confirmó que este viernes, por tratarse de un feriado nacional, no regirá la medida de Pico y Placa. Los seis Centros de Revisión Técnica Vehicular (CRTV) atenderán con normalidad y el Paseo Dominical mantendrá su horario habitual, de 08:00 a 16:00.

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Viernes 20 de noviembre habrá desfiles en el norte y sur de Quito

El viernes comenzará la agenda de actividades con el I Desfile Alegórico Sur Quito, Luz y Tradición. El recorrido está previsto entre las 09:30 y las 14:00. La concentración partirá desde la avenida Cosme Osorio y Joaquín Tipantuña, y concluirá en la avenida Teniente Hugo Ortiz y Baltazar Loaiza.

Por la tarde, el Desfile Pregón de Fiestas de Quito tendrá lugar entre las 17:00 y las 21:00. El recorrido comenzará en la calle Venezuela y Río de Janeiro, continuará por toda la calle Venezuela y terminará en el parque Cumandá.

Otro evento de la jornada será el Desfile de la Quiteñidad, previsto entre las 18:00 y las 20:30. La actividad comenzará en la calle Baltazar Loaiza y recorrerá parte de la avenida Teniente Hugo Ortiz, la calle Cbo. Luis Iturralde, JJ Canelos, De Gamma y San Luis, hasta concluir en la calle Ruiz.

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Procesiones y desfiles marcarán la movilidad del sábado

El sábado 21 de noviembre, la procesión de la Virgen del Quinche en Nanegal reunirá a feligreses desde las 14:30. El recorrido comenzará a las 15:00 en la vía Marianita y concluirá a las 17:00 en La Kennedy.

Ese mismo día, el desfile Latinoamérica saluda a Quito, en Alangasí, tendrá lugar entre las 09:30 y las 14:00. La AMT contempla restricciones en la avenida Río Amazonas y OE14B, hasta la avenida Ilaló y OE11B.

Estas actividades tendrán presencia de agentes civiles de tránsito para regular la circulación en sus respectivos recorridos.

Carrera Rock and Roll provocará cierres desde las 05:00 del domingo

El domingo 22 de noviembre, la competencia Rock and Roll Half Marathon Series Quito 2026 tendrá cierres viales desde las 05:00. La carrera comenzará a las 06:30 y la AMT prevé habilitar nuevamente las vías a las 11:30.

El recorrido incluye varios tramos de circulación en los carriles centrales de la calle Isaac Albéniz, en sentido norte-sur, y de la avenida Galo Plaza Lasso, tanto en sentido sur-norte como norte-sur. La ruta también contempla la avenida Amazonas en sentido norte-sur.

Pico y Placa no regirá durante el feriado

La AMT informó que el viernes 20 de noviembre no aplicará el Pico y Placa por el feriado nacional. Esta suspensión corresponde a la jornada del viernes y no modifica los cierres específicos que requieren los eventos programados.

Los seis Centros de Revisión Técnica Vehicular funcionarán con normalidad durante ese día. Además, el Paseo Dominical se desarrollará el domingo 22 de noviembre, de 08:00 a 16:00.

El operativo de movilidad cubrirá los tres días de actividades y contará con agentes civiles de tránsito en los puntos de concentración y recorridos previstos en Quito.

Las respuestas a lo que te interesa de estos cierres viales

❓ ¿Qué eventos provocarán cierres viales en Quito durante el feriado del 20 de noviembre de 2026?

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) desplegará agentes civiles para gestionar la movilidad durante 17 eventos, entre desfiles, procesiones religiosas, encuentros deportivos y carreras atléticas.

Contexto: El operativo se desarrollará entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre. La planificación incluye controles en terminales terrestres, ingresos y salidas de Quito, sectores de alta concurrencia vehicular y puntos con elevada siniestralidad vial.

❓ ¿A qué hora y por dónde pasará el Desfile Pregón de Fiestas de Quito?

El desfile se realizará el viernes 20 de noviembre, de 17:00 a 21:00, desde la calle Venezuela y Río de Janeiro hasta el parque Cumandá.

Contexto: El recorrido avanzará por toda la calle Venezuela. La actividad forma parte de los eventos que requieren presencia de agentes civiles de tránsito para regular la circulación.

❓ ¿Cuál será el recorrido del I Desfile Alegórico Sur Quito, Luz y Tradición?

El desfile comenzará a las 09:30 del viernes 20 de noviembre en la avenida Cosme Osorio y Joaquín Tipantuña, y concluirá en la avenida Teniente Hugo Ortiz y Baltazar Loaiza, a las 14:00.

Contexto: Esta actividad se desarrollará en el sur de Quito y forma parte de la agenda de eventos con restricciones de circulación durante el feriado.

❓ ¿Por dónde pasará el Desfile de la Quiteñidad el viernes 20 de noviembre?

El recorrido comenzará en la calle Baltazar Loaiza y concluirá en la calle Ruiz, entre las 18:00 y las 20:30.

Contexto: La ruta incluye parte de la avenida Teniente Hugo Ortiz y las calles Cbo. Luis Iturralde, JJ Canelos, De Gamma y San Luis.

❓ ¿Cuándo y dónde se realizará la procesión de la Virgen del Quinche en Nanegal?

La procesión será el sábado 21 de noviembre, de 15:00 a 17:00, desde la vía Marianita hasta La Kennedy.

Contexto: La concentración de feligreses comenzará a las 14:30. La actividad forma parte de los eventos religiosos que requieren coordinación de tránsito durante el fin de semana.

❓ ¿Qué restricciones viales tendrá el desfile Latinoamérica saluda a Quito en Alangasí?

El desfile se realizará el sábado 21 de noviembre, de 09:30 a 14:00, con restricciones en la avenida Río Amazonas y OE14B hasta la avenida Ilaló y OE11B.

Contexto: La actividad forma parte de la programación del feriado y contará con presencia de agentes civiles de tránsito para regular la movilidad en el sector de Alangasí.

❓ ¿A qué hora comenzarán los cierres viales por la carrera Rock and Roll Half Marathon Series Quito 2026?

Los cierres comenzarán el domingo 22 de noviembre a las 05:00. La competencia arrancará a las 06:30 y la AMT prevé habilitar las vías a las 11:30.

Contexto: El recorrido incluye la calle Isaac Albéniz, la avenida Galo Plaza Lasso y la avenida Amazonas, en los sentidos y carriles establecidos para la competencia.

❓ ¿Qué avenidas y calles forman parte del recorrido de la carrera Rock and Roll en Quito?

La competencia recorrerá la calle Isaac Albéniz y las avenidas Galo Plaza Lasso y Amazonas.

Contexto: La ruta contempla los carriles centrales de Isaac Albéniz en sentido norte-sur, Galo Plaza Lasso en sentidos sur-norte y norte-sur, y Amazonas en sentido norte-sur.

❓ ¿Habrá Pico y Placa en Quito durante el feriado del viernes 20 de noviembre?

No. La AMT confirmó que el viernes 20 de noviembre, por ser feriado nacional, no regirá el Pico y Placa.

Contexto: La suspensión corresponde a esa jornada. Sin embargo, los cierres viales por desfiles y otras actividades se mantendrán según los horarios y recorridos establecidos.

❓ ¿Qué servicios de movilidad funcionarán durante el feriado de noviembre en Quito?

Los seis Centros de Revisión Técnica Vehicular atenderán con normalidad el viernes 20 de noviembre y el Paseo Dominical se realizará el domingo, de 08:00 a 16:00.

Contexto: La AMT incorporó estos servicios en su planificación para el feriado, junto con los controles de tránsito en terminales terrestres, accesos a la ciudad y sectores con alta circulación vehicular.

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