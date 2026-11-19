Fecha de publicación: 19 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de noviembre de 2026

Las terminales terrestres interprovinciales de Quito operarán de forma continua durante el feriado del 20 de noviembre. La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) activará un operativo especial desde este jueves 19 hasta el domingo 22 de noviembre de 2026 para facilitar los desplazamientos de los viajeros.

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El Municipio estima que alrededor de 260 000 personas utilizarán los terminales interprovinciales de Quitumbe y Carcelén, además de los microrregionales Río Coca, La Marín y La Ofelia. Para atender esta demanda, las operadoras cumplirán aproximadamente 13 000 frecuencias durante los días de descanso. El plan también contempla controles para el retorno de los pasajeros el lunes 23 de noviembre.

Terminales de Quito funcionarán las 24 horas durante el feriado

La Epmmop mantendrá abiertos los terminales terrestres interprovinciales durante todo el feriado. Las unidades tendrán despacho continuo para atender a los usuarios que salgan de la capital o lleguen a ella durante estos días.

El operativo funcionará las 24 horas del día y contará con tres turnos rotativos de trabajo en los terminales interprovinciales. Con esta organización, la empresa municipal busca mantener la atención durante toda la jornada y responder a la demanda prevista de pasajeros.

La planificación incluye tanto los desplazamientos de quienes salgan de Quito durante el descanso como el movimiento de las personas que regresen a la ciudad. Para este último grupo, el Municipio reforzará los controles el lunes 23 de noviembre, una vez concluido el feriado.

La proyección municipal alcanza los 260 000 usuarios entre los terminales interprovinciales y microrregionales. Las 13 000 frecuencias previstas permitirán atender los viajes programados durante el período de descanso.

Cinco entidades respaldarán el operativo de movilidad

El despliegue de la Epmmop contará con el apoyo de varias instituciones municipales y nacionales. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), la Policía Nacional, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y el ECU 911 participarán en el respaldo del operativo.

Esta coordinación interinstitucional acompañará las actividades en los terminales durante los cuatro días de feriado. La organización contempla turnos permanentes para cubrir las jornadas de atención y el movimiento de pasajeros.

El plan municipal busca mantener el orden y facilitar los traslados desde los principales puntos de transporte terrestre de Quito. La operación se concentrará en Quitumbe y Carcelén, donde funcionará el despacho continuo de unidades, mientras los terminales microrregionales Río Coca, La Marín y La Ofelia también forman parte de la proyección de usuarios.

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La Epmmop plantea este despliegue como una medida para atender la movilidad durante el feriado y organizar el flujo de viajeros en las terminales de la capital. El operativo concluirá el domingo 22 de noviembre, mientras que el lunes 23 se reforzarán los controles para recibir a quienes retornen a Quito.

Pico y placa en Quito el viernes 20 de noviembre, preguntas y respuestas

1. ❓ ¿Habrá pico y placa en Quito este viernes 20 de noviembre de 2026? No. Este viernes 20 de noviembre no habrá pico y placa en Quito durante la mañana ni la tarde, debido al feriado nacional.

La restricción vehicular no se aplica durante los feriados ni los fines de semana. Los conductores podrán circular libremente por el Distrito Metropolitano durante toda la jornada. 2. ❓ ¿Cuándo se retomará el pico y placa en Quito después del feriado del 20 de noviembre? El pico y placa se retomará el lunes 23 de noviembre de 2026.

La medida municipal funciona de lunes a viernes, excepto los días festivos. Su aplicación contempla dos horarios: de 06:00 a 09:30 y de 16:00 a 20:00. 3. ❓ ¿Qué placas tienen restricción vehicular los viernes en Quito? Los viernes, el pico y placa restringe la circulación de vehículos cuyas placas terminan en 9 y 0.

El Municipio distribuye las restricciones según el último dígito de la placa. Los lunes corresponden los números 1 y 2; los martes, 3 y 4; los miércoles, 5 y 6; los jueves, 7 y 8; y los viernes, 9 y 0. 4. ❓ ¿Cuáles son los horarios del pico y placa en Quito? La restricción funciona de 06:00 a 09:30 y de 16:00 a 20:00, de lunes a viernes.

Fuera de esas franjas horarias, los vehículos pueden circular normalmente. La normativa tampoco se aplica los sábados, domingos ni feriados. 5. ❓ ¿Cuánto cuestan las multas por incumplir el pico y placa en Quito? Las multas son de 69 dólares por la primera infracción, 115 dólares por la segunda y 230 dólares por la tercera.

Las sanciones equivalen al 15%, 25% y 50% del Salario Básico Unificado, respectivamente. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) realiza controles en las calles para verificar el cumplimiento de la restricción vehicular.

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