Fecha de publicación: 19 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de noviembre de 2026

El feriado extraordinario del viernes 20 de noviembre permitirá disfrutar de tres días consecutivos de descanso sin salir de Quito. Para quienes permanezcan en la capital, la agenda de noviembre ofrece alternativas culturales, musicales y recreativas para compartir en familia, recorrer espacios públicos y conocer propuestas artísticas en distintos sectores de la ciudad.

Desde ferias hasta espectáculos y actividades gratuitas, estas son algunas opciones para organizar los planes durante el fin de semana.

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Actividades culturales en Quito para el viernes 20 de noviembre

El Parque Urbano Cumandá recibirá, de 18:00 a 21:30, el desfile de comunidades del PUC junto a la Banda Municipal de Quito, como parte de las Fiestas de Quito. El recorrido comenzará en la Basílica del Voto Nacional y avanzará hasta la explanada norte del parque. El acceso es gratuito.

Otra alternativa es la obra La Casa 1028, en el Teatro Capitol, de 19:00 a 20:00. La propuesta combina danza y teatro para conectar una leyenda tradicional con personajes y espacios del Quito antiguo. El acceso es gratuito con descarga de pases.

Qué hacer en Quito el sábado 21 de noviembre

El sábado tendrá varias propuestas para distintos públicos:

Changar, taller de envueltos: de 11:00 a 12:00, en el Centro de Arte Contemporáneo. La actividad incluye juegos y ejercicios con objetos cotidianos. Acceso libre.

de 11:00 a 12:00, en el Centro de Arte Contemporáneo. La actividad incluye juegos y ejercicios con objetos cotidianos. Acceso libre. Encuentros Escénicos de Danza Butoh 2026: de 14:00 a 20:00, en el Centro Cultural Metropolitano. Acceso libre.

de 14:00 a 20:00, en el Centro Cultural Metropolitano. Acceso libre. Concierto Raíces, de María Isabel Albuja: de 18:00 a 21:00, en el Centro Cultural Itchimbía. Acceso libre.

de 18:00 a 21:00, en el Centro Cultural Itchimbía. Acceso libre. Huipala Callejeando: de 18:00 a 19:00, en el Teatro Capitol. El lanzamiento propone música tradicional ecuatoriana. Acceso libre con descarga de pases.

de 18:00 a 19:00, en el Teatro Capitol. El lanzamiento propone música tradicional ecuatoriana. Acceso libre con descarga de pases. Encuentro abierto de tenis de mesa: de 09:00 a 16:00, en el Parque Urbano Cumandá. Acceso libre.

Ferias y eventos para visitar en Quito el domingo 22

La calle Juan Rodríguez, en La Mariscal, recibirá el Encuentro Urbano de Arte y Cultura (EUDAC), de 10:00 a 16:00. La feria reunirá a más de 80 expositores de antigüedades, libros, artesanías y arte. También ofrecerá gastronomía, música y talleres infantiles de lectura, mosaico y creación artística.

Otra alternativa es el Festival de Cine Feminista EQUIS 2026, de 11:00 a 12:00, en Yaku Parque Museo del Agua. La programación incluye cortometrajes sobre memoria, representación y relaciones sociales. El acceso es gratuito.

En Chimbacalle, el estadio del sector recibirá el Festival Cultural Lindo Quito de mi Vida, de 09:00 a 18:00, con presentaciones de danza, música, bastoneras y bandas de paz. La entrada es libre.

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Horarios del transporte municipal durante el feriado

El Metro de Quito funcionará de 07:00 a 22:00 el viernes y domingo, mientras que el sábado atenderá hasta las 23:00.

El Trolebús y la Ecovía operarán de 06:00 a 21:00 el viernes y sábado. El domingo circularán hasta las 20:00. Sus alimentadores extenderán el servicio hasta las 21:30 y 20:30, respectivamente.

El domingo también existirán modificaciones por la competencia Rock and Roll Half Marathon Series Quito 2026, con restricciones en varias avenidas y cambios en circuitos y alimentadores.

El feriado terminará el domingo 22 de noviembre. Los trabajadores retomarán sus actividades el lunes 23, pues el Decreto Ejecutivo 507 establece que el descanso extraordinario no es recuperable.

Feriado en Quito; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué actividades gratuitas se pueden realizar en Quito durante el feriado del 20 al 22 de noviembre de 2026? Quito tendrá ferias, conciertos, obras de teatro, encuentros de danza, talleres y festivales culturales durante los tres días de descanso, desde el viernes 20 hasta el domingo 22 de noviembre.

Contexto: La agenda incluye actividades en el Parque Urbano Cumandá, el Teatro Capitol, el Centro de Arte Contemporáneo, el Centro Cultural Metropolitano, el Centro Cultural Itchimbía, La Mariscal y Chimbacalle. La mayoría de las propuestas tiene acceso gratuito, aunque algunas requieren descargar pases. ❓ ¿Qué actividades habrá en Quito el viernes 20 de noviembre? El viernes se realizarán el desfile de comunidades del PUC con la Banda Municipal y la obra teatral La Casa 1028.

Contexto: El desfile comenzará a las 18:00 en la Basílica del Voto Nacional y avanzará hasta la explanada norte del Parque Urbano Cumandá, donde finalizará a las 21:30. La Casa 1028 se presentará en el Teatro Capitol, de 19:00 a 20:00, con una propuesta que combina danza y teatro. Ambas actividades son gratuitas; para la obra se deben descargar pases. ❓ ¿Qué actividades culturales y recreativas habrá en Quito el sábado 21 de noviembre? La agenda incluye el taller Changar, los Encuentros Escénicos de Danza Butoh 2026, el concierto Raíces, el lanzamiento Huipala Callejeando y un encuentro abierto de tenis de mesa.

Contexto: Las actividades se distribuirán en cinco espacios. Changar será de 11:00 a 12:00 en el Centro de Arte Contemporáneo; la danza Butoh, de 14:00 a 20:00 en el Centro Cultural Metropolitano; y el concierto de María Isabel Albuja, de 18:00 a 21:00 en el Centro Cultural Itchimbía. Huipala Callejeando se realizará de 18:00 a 19:00 en el Teatro Capitol y el tenis de mesa, de 09:00 a 16:00 en el Parque Urbano Cumandá. Todas tienen acceso libre, aunque Huipala requiere descargar pases. ❓ ¿Dónde se realizará la feria de antigüedades y artesanías en Quito el domingo 22 de noviembre? El Encuentro Urbano de Arte y Cultura (EUDAC) se realizará en la calle Juan Rodríguez, en el sector de La Mariscal, de 10:00 a 16:00.

Contexto: La feria reunirá a más de 80 expositores de antigüedades, libros, artesanías y arte. También ofrecerá gastronomía, música y talleres infantiles de lectura, mosaico y creación artística. ❓ ¿Qué festivales culturales habrá en Quito el domingo 22 de noviembre? El domingo se realizarán el Festival de Cine Feminista EQUIS 2026 y el Festival Cultural Lindo Quito de mi Vida, en Chimbacalle.

Contexto: EQUIS tendrá una actividad de 11:00 a 12:00 en Yaku Parque Museo del Agua, con cortometrajes sobre memoria, representación y relaciones sociales. El festival de Chimbacalle se desarrollará de 09:00 a 18:00 en el estadio del sector, con presentaciones de danza, música, bastoneras y bandas de paz. Ambos eventos tienen entrada libre.

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