Fecha de publicación: 19 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de noviembre de 2026

Los conductores de Quito tendrán cambios en la movilidad durante esta semana debido al feriado nacional decretado para este viernes 20 de noviembre de 2026. El Pico y placa modifica la jornada habitual de circulación en el Distrito Metropolitano y permite que los ciudadanos organicen sus desplazamientos sin las restricciones que rigen durante los días laborables.

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El sistema de pico y placa forma parte de las políticas municipales para regular el tránsito en la capital. Sin embargo, su aplicación depende del calendario. La restricción funciona de lunes a viernes, pero no contempla los días festivos ni los fines de semana. Por eso, los conductores podrán circular libremente este viernes, tanto en la mañana como en la tarde. La medida se retomará el lunes 23 de noviembre.

Horarios y placas que contempla el pico y placa en Quito

Durante los días laborables, el Municipio de Quito aplica el pico y placa en dos franjas horarias. La primera comienza a las 06:00 y termina a las 09:30. La segunda se extiende desde las 16:00 hasta las 20:00.

Fuera de esos periodos, los vehículos pueden circular con normalidad por el Distrito Metropolitano. La normativa organiza la circulación de acuerdo con el último dígito de la placa de cada automotor.

La distribución establece restricciones específicas para cada día de la semana. Los lunes no pueden circular los vehículos cuyas placas terminan en 1 y 2. Los martes, la prohibición corresponde a los dígitos 3 y 4. Los miércoles, a 5 y 6. Los jueves, a 7 y 8. Finalmente, los viernes, a 9 y 0.

Esta organización busca distribuir la carga vehicular durante la semana. El Municipio mantiene la medida como una herramienta para reducir el número de automotores en las calles, acortar los tiempos de traslado y mejorar la circulación en los principales corredores viales de la capital.

La restricción no se aplica los sábados, domingos ni feriados. En esas jornadas, los conductores pueden movilizarse sin considerar el último número de su placa.

Excepciones, controles y multas por incumplir la medida

El pico y placa contempla exoneraciones permanentes para dos grupos de ciudadanos: las personas con discapacidad y los adultos mayores. Estos conductores pueden circular cualquier día y a cualquier hora, sin necesidad de realizar trámites adicionales ante los agentes de tránsito.

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La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) tiene a su cargo los controles en las calles de Quito. Sus agentes verifican el último dígito de las placas y vigilan que los conductores respeten los horarios establecidos para la restricción.

Quienes incumplen la disposición municipal reciben sanciones económicas que aumentan según el número de infracciones. La primera falta representa una multa equivalente al 15% del Salario Básico Unificado (SBU), es decir, 69 dólares.

Si el conductor comete una segunda infracción, la sanción sube al 25% del SBU, que corresponde a 115 dólares. Para una tercera falta, la multa alcanza el 50% del salario básico, equivalente a 230 dólares.

Más: Horarios del pico y placa en Quito para este viernes 13 de noviembre de 2026

Además de los controles de circulación, la AMT regula la permanencia de los automotores en los Centros de Retención Vehicular. Cuando un vehículo permanece más de tres años en estas instalaciones, la entidad lo declara en abandono y procede con su chatarrización.

Por este motivo, las autoridades recomiendan a los propietarios cumplir los trámites correspondientes dentro de los plazos establecidos. Así pueden evitar sanciones adicionales relacionadas con la permanencia de sus vehículos en los centros de retención.

Pico y placa en feriado, preguntas y respuestas

1. ❓ ¿Habrá pico y placa en Quito este viernes 20 de noviembre de 2026? No. Este viernes 20 de noviembre no habrá pico y placa en Quito durante la mañana ni la tarde, debido al feriado nacional.

La restricción vehicular no se aplica durante los feriados ni los fines de semana. Los conductores podrán circular libremente por el Distrito Metropolitano durante toda la jornada. 2. ❓ ¿Cuándo se retomará el pico y placa en Quito después del feriado del 20 de noviembre? El pico y placa se retomará el lunes 23 de noviembre de 2026.

La medida municipal funciona de lunes a viernes, excepto los días festivos. Su aplicación contempla dos horarios: de 06:00 a 09:30 y de 16:00 a 20:00. 3. ❓ ¿Qué placas tienen restricción vehicular los viernes en Quito? Los viernes, el pico y placa restringe la circulación de vehículos cuyas placas terminan en 9 y 0.

El Municipio distribuye las restricciones según el último dígito de la placa. Los lunes corresponden los números 1 y 2; los martes, 3 y 4; los miércoles, 5 y 6; los jueves, 7 y 8; y los viernes, 9 y 0. 4. ❓ ¿Cuáles son los horarios del pico y placa en Quito? La restricción funciona de 06:00 a 09:30 y de 16:00 a 20:00, de lunes a viernes.

Fuera de esas franjas horarias, los vehículos pueden circular normalmente. La normativa tampoco se aplica los sábados, domingos ni feriados. 5. ❓ ¿Cuánto cuestan las multas por incumplir el pico y placa en Quito? Las multas son de 69 dólares por la primera infracción, 115 dólares por la segunda y 230 dólares por la tercera.

Las sanciones equivalen al 15%, 25% y 50% del Salario Básico Unificado, respectivamente. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) realiza controles en las calles para verificar el cumplimiento de la restricción vehicular.



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